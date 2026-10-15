Nữ thủ khoa trường Vật liệu Bách khoa: Đi ngủ để vượt qua suy nghĩ bi quan

Nữ thủ khoa đầu ra của Trường Vật liệu tốt nghiệp với điểm trung bình CPA 3,77; điểm rèn luyện 94. Trong bốn năm đại học, Thanh Tú 4 lần nhận học bổng khuyến khích học tập, giành học bổng doanh nghiệp, học bổng POSCO Asia’s Fellow Scholarship và học bổng trao đổi sinh viên quốc tế tại Đại học Quốc gia Singapore.

Từ cô gái chuyên Hóa

Bên cạnh thành tích học tập, Tú hai lần tham gia nghiên cứu khoa học về vật liệu y sinh, tích cực hoạt động Đoàn - Hội và trải nghiệm các chương trình giao lưu quốc tế. Khi nói về động lực lớn nhất để nỗ lực, nữ thủ khoa không nhắc đến bảng điểm hay danh hiệu thủ khoa mà nói về niềm tự hào của gia đình.

“Với bản thân em, thành công là khi bố mẹ có thể tự hào khi nhắc về em với bạn bè, đồng nghiệp, gia đình, họ hàng”, Tú chia sẻ.

Ngô Thanh Tú (đội mũ cử nhân) bên cạnh gia đình trong ngày tốt nghiệp Thủ khoa đầu ra xuất sắc Trường Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Cơ duyên đưa Thanh Tú đến với Đại học Bách khoa Hà Nội bắt đầu từ chính gia đình. Anh trai cô từng theo học ngành Kỹ thuật Hóa học tại trường. Những câu chuyện về môi trường học tập, những người bạn giỏi giang và trải nghiệm đáng nhớ của anh khiến Tú mong muốn trở thành sinh viên Bách khoa.

Sau khi tham khảo ý kiến gia đình, tìm hiểu kinh nghiệm của các anh chị đi trước và tình cờ đọc cuốn sách “Từ vô hình đến hữu hình về vật liệu”, nữ sinh quyết định đăng ký ngành Kỹ thuật Vật liệu theo diện xét tuyển tài năng. Tú theo học chuyên ngành Kim loại màu và Compozit, thuộc Trường Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Bốn lần giành học bổng, 2 lần nghiên cứu khoa học

Trong thời gian học đại học, Thanh Tú 4 lần nhận học bổng khuyến khích học tập, một học bổng doanh nghiệp của Trường Vật liệu và học bổng POSCO Asia’s Fellow Scholarship. Nữ sinh còn nhận học bổng trao đổi sinh viên quốc tế để tham gia chương trình DiscoverNUS tại Đại học Quốc gia Singapore.

Theo Tú, những cơ hội học bổng không chỉ ghi nhận kết quả học tập mà còn mở ra môi trường để tiếp xúc với những cách học, cách làm việc và tư duy mới.

Trong nghiên cứu khoa học, Tú hai lần tham gia đề tài về vật liệu y sinh dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Đặng Quốc Khánh. Đây cũng là lĩnh vực giúp cô hiểu rõ hơn khoảng cách giữa kiến thức trên giảng đường và quá trình tạo ra một sản phẩm nghiên cứu. Không phải lúc nào những gì được chuẩn bị trên lý thuyết cũng cho kết quả như dự kiến. Có những thời điểm, người học phải quay lại từ đầu, điều chỉnh phương pháp và tiếp tục thử nghiệm.

Một trong những giai đoạn đáng nhớ nhất với Tú là thời gian làm đồ án tốt nghiệp. “ Đề tài mới khiến em phải dành nhiều thời gian đọc tài liệu, tìm hiểu và thực hiện các thử nghiệm. Dù đã nỗ lực, mẫu nghiên cứu vẫn nhiều lần thất bại ”, Tú kể.

Những lần không đạt kết quả như mong muốn khiến nữ sinh mệt mỏi, căng thẳng và có lúc hoài nghi về tiến độ công việc. Tuy nhiên, Tú không lựa chọn bỏ cuộc.

Cô cho biết mình may mắn có giảng viên hướng dẫn tận tình, định hướng cách giải quyết vấn đề giúp cô từng bước điều chỉnh phương pháp, tiếp tục theo đuổi đề tài. Sau những giờ nghiên cứu căng thẳng, những bữa cơm nhà và giấc ngủ đủ giúp Tú hồi phục năng lượng. Bạn bè, các anh chị trong phòng thí nghiệm và trong khoa cũng hỗ trợ cô trong quá trình thực hiện đồ án.

Câu chuyện về những mẫu nghiên cứu thất bại nhiều lần cho thấy phía sau danh hiệu thủ khoa không phải một hành trình hoàn toàn thuận lợi, mà là quá trình học cách đối diện với khó khăn, tìm kiếm sự trợ giúp và kiên trì giải quyết vấn đề.

Trong mắt bạn bè, Thanh Tú là người chăm chỉ, cầu tiến và kiên trì. Một người bạn viết trong cuốn lưu bút rằng điều đáng ngưỡng mộ nhất ở cô là dù đề tài đồ án mới mẻ, sản phẩm nhiều lần không đạt yêu cầu, Tú vẫn tiếp tục tìm cách giải quyết thay vì bỏ cuộc.

Tú tự nhận mình khá hướng nội, ít nói và có phần bướng bỉnh. Cô cũng thừa nhận bản thân không phải lúc nào cũng lạc quan: “ Thực ra để có được điều đó là ngàn suy nghĩ bi quan và em đã quyết định đi ngủ để khi thức dậy, em sẽ có thêm năng lượng và truyền năng lượng đó đến với những người xung quanh ”, Tú chia sẻ.

Học cách ưu tiên thay vì cố làm tốt mọi thứ

Bên cạnh học tập và nghiên cứu, Thanh Tú còn tham gia nhiều hoạt động sinh viên. Cô từng là ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Vật liệu, trưởng ban Phong trào Sinh viên 5 tốt của Hội Sinh viên trường, thành viên Câu lạc bộ Hỗ trợ học tập và Đội Sinh viên tình nguyện Khoa Kỹ thuật Vật liệu. Tú cũng nhận giấy khen của Hội Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2024-2025.

Nữ sinh tham gia chương trình Hành trình đỏ tại Vũ Hán, Trùng Khánh theo chương trình Đoàn Thanh niên và SEMITECH Zoomers Bootcamp tại Kuala Lumpur.

Trong năm thứ nhất và thứ hai, khi dần thích nghi với môi trường đại học, Tú dành thời gian khám phá Hà Nội, làm quen với bạn bè ở các ngành học khác và tham gia hoạt động ngoại khóa. Cô cũng chủ động tìm hiểu điều kiện của các chương trình học bổng, trao đổi để chuẩn bị cho những cơ hội sau này. Đến năm thứ ba và thứ tư, khi đã quen với nhịp học tập tại Bách khoa, Tú tập trung nhiều hơn vào chuyên ngành, nghiên cứu và các chương trình trao đổi.

Để cân bằng giữa việc học, hoạt động ngoại khóa, Tú không đặt mục tiêu phải làm tốt tất cả cùng một lúc, cô lựa chọn ưu tiên theo từng giai đoạn.

Đó cũng là thông điệp nữ Thủ khoa đầu ra Trường Vật liệu muốn gửi đến các bạn học sinh, sinh viên đang theo đuổi mục tiêu học tập tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

“Em mong các bạn hãy bình tĩnh và khiêm nhường, luôn mang trong mình tinh thần sẵn sàng tìm tòi và mạnh dạn với những thử thách mới” , Tú nhắn nhủ.