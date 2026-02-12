Nữ thần Waterbomb che mũi vì "dao kéo" hỏng?
Kwon Eunbi liên tục che mũi trong loạt ảnh gần đây, làm dấy lên nhiều đồn đoán.
Những bức ảnh mới nhất của "nữ thần Waterbomb" Kwon Eunbi trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý lớn. Nữ ca sĩ gần đây đã chia sẻ một số bức ảnh tự chụp trước gương, bao gồm cả ảnh chụp ở phòng tập thể dục và ảnh trang phục thường ngày. Trong những bức ảnh ở phòng tập, Kwon Eunbi khoe vóc dáng săn chắc, chứng tỏ cô vẫn đang tập luyện đều đặn. Những bức ảnh khác cho thấy nữ ca sĩ trong những bộ trang phục giản dị đời thường, mà nhiều người hâm mộ cho rằng phù hợp với vẻ đẹp tự nhiên của cô hơn cả phong cách trình diễn trên sân khấu.
Trong khi nhiều người hâm mộ khen ngợi nhan sắc và vóc dáng của cô, một số cư dân mạng nhanh chóng chuyển sự chú ý sang ngoại hình của cô, cụ thể là chiếc mũi. Netizen bắt đầu đồn đoán rôm rả sau khi nhận thấy trong tất cả các bức ảnh, "nữ thần Waterbomb" đều che mũi đi.
Kwon Eunbi che mũi trong loạt ảnh gần đây, làm dấy lên nhiều đồn đoán. Ảnh: Koreaboo
Cụ thể, nhiều fan đặt câu hỏi liệu Kwon Eunbi có tiếp tục "dao kéo" phần mũi và không thành công hay không: "Nếu bạn nhìn vào bức ảnh Eunbi chỉ che mũi, liệu cô ấy có phẫu thuật thẩm mỹ mũi lần nữa không?”, “Mũi của cô ấy phẫu thuật quá lộ liễu", "Eunbi chụp ảnh chỉ che mỗi mũi thôi sao"... Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng Kwon Eunbi chụp ảnh che mũi vì chưa khỏi hẳn sau sự cố bị bỏng độ 2 lúc leo núi Kilimanjaro ở châu Phi.
Kwon Eunbi sinh năm 1995, là "nữ thần Waterbomb" nóng bỏng của showbiz Hàn Quốc. Mỹ nhân sinh năm 1995 có thân hình sexy nghẹt thở cùng gương mặt xinh đẹp dịu dàng hao hao Irene (Red Velvet). Tuy nhiên, cư dân mạng đã "soi" ra chiếc mũi nhọn hoắt, "giả trân" kỳ dị của Kwon Eunbi tại Waterbomb, thu hút về 180.000 lượt xem và hàng ngàn bình luận sau chưa đầy 24 tiếng.
Cụ thể, chiếc mũi cao và nhọn bất thường hoàn toàn khác biệt với sống mũi thanh tú vừa phải trước đây của cô. Netizen còn "đào" lại 1 số hình ảnh trong quá khứ và ngỡ ngàng không tin nổi vì trước đây Kwon Eunbi có gương mặt mờ nhạt, hoàn toàn khác xa với diện mạo mỹ nhân hiện tại. Từ đây, thổi bùng lên cuộc tranh cãi quanh nghi vấn nữ thần Waterbomb "dao kéo" mạnh tay, lột xác thành mỹ nhân xinh đẹp tấn công làng giải trí.
Kwon Eunbi sinh năm 1995, từng là trưởng nhóm IZ*ONE từ 2018-2021. Sau khi nhóm nhạc tan rã, cô hoạt động solo nhưng không tạo được dấu ấn đáng kể. Đến năm 2023, nữ idol có màn trình diễn để đời tại Waterbomb. Dù ban đầu khá lo lắng vì biểu diễn vào buổi chiều sớm, tiết mục của cô đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tạo nên một cơn sốt và thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của cô. Cô tiết lộ thu nhập của mình đã tăng vọt theo tỷ lệ 3:7 sau sự kiện này và thậm chí đã mua được tòa nhà trị giá 2,4 tỷ won (45 tỷ đồng) vào tháng 3/2024.
Kwon Eunbi tiếp tục là tâm điểm của Waterbomb Seoul 2025 (diễn ra vào đầu tháng 7/2025). Cô biểu diễn các ca khúc như Crazy in Love, Rumor với vũ đạo quyến rũ, kết hợp cùng vũ công nam, và diện những trang phục táo bạo. Màn trình diễn của cô tiếp tục "càn quét" mạng xã hội, với một đoạn video vũ đạo đạt hơn 70 triệu lượt xem trên Weibo, lọt top tìm kiếm nóng chỉ trong vài giờ.
Tuy nổi lên nhờ Waterbomb song Kwon Eunbi cũng gây ra sự tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng trang phục của cô quá hở hang và phản cảm. Kwon Eunbi còn phải đối mặt với tình trạng bị quấy rối tình dục trên mạng xã hội, với những bình luận tiêu cực xoáy mạnh vào cơ thể cô. Tuy nhiên, rất nhiều người bênh vực nữ idol, nhấn mạnh rằng Waterbomb là một lễ hội âm nhạc dành cho người lớn với chủ đề nước, nơi trang phục gợi cảm là đặc trưng. Họ cũng chỉ ra vấn đề tiêu chuẩn kép giới tính, khi các nam thần tượng còn cởi trần mà không bị chỉ trích gay gắt như cô.
Nguồn: Koreaboo