Những bức ảnh mới nhất của "nữ thần Waterbomb" Kwon Eunbi trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý lớn. Nữ ca sĩ gần đây đã chia sẻ một số bức ảnh tự chụp trước gương, bao gồm cả ảnh chụp ở phòng tập thể dục và ảnh trang phục thường ngày. Trong những bức ảnh ở phòng tập, Kwon Eunbi khoe vóc dáng săn chắc, chứng tỏ cô vẫn đang tập luyện đều đặn. Những bức ảnh khác cho thấy nữ ca sĩ trong những bộ trang phục giản dị đời thường, mà nhiều người hâm mộ cho rằng phù hợp với vẻ đẹp tự nhiên của cô hơn cả phong cách trình diễn trên sân khấu.

Trong khi nhiều người hâm mộ khen ngợi nhan sắc và vóc dáng của cô, một số cư dân mạng nhanh chóng chuyển sự chú ý sang ngoại hình của cô, cụ thể là chiếc mũi. Netizen bắt đầu đồn đoán rôm rả sau khi nhận thấy trong tất cả các bức ảnh, "nữ thần Waterbomb" đều che mũi đi.

Kwon Eunbi che mũi trong loạt ảnh gần đây, làm dấy lên nhiều đồn đoán. Ảnh: Koreaboo

Cụ thể, nhiều fan đặt câu hỏi liệu Kwon Eunbi có tiếp tục "dao kéo" phần mũi và không thành công hay không: "Nếu bạn nhìn vào bức ảnh Eunbi chỉ che mũi, liệu cô ấy có phẫu thuật thẩm mỹ mũi lần nữa không?”, “Mũi của cô ấy phẫu thuật quá lộ liễu", "Eunbi chụp ảnh chỉ che mỗi mũi thôi sao"... Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng Kwon Eunbi chụp ảnh che mũi vì chưa khỏi hẳn sau sự cố bị bỏng độ 2 lúc leo núi Kilimanjaro ở châu Phi.

Vào đầu tháng 2, Kwon Eunbi bị bỏng mặt độ 2 trong chuyến đi châu Phi, làm cho fan lo sốt vó. Ảnh: Instagram

Kwon Eunbi sinh năm 1995, là "nữ thần Waterbomb" nóng bỏng của showbiz Hàn Quốc. Mỹ nhân sinh năm 1995 có thân hình sexy nghẹt thở cùng gương mặt xinh đẹp dịu dàng hao hao Irene (Red Velvet). Tuy nhiên, cư dân mạng đã "soi" ra chiếc mũi nhọn hoắt, "giả trân" kỳ dị của Kwon Eunbi tại Waterbomb, thu hút về 180.000 lượt xem và hàng ngàn bình luận sau chưa đầy 24 tiếng.

Cụ thể, chiếc mũi cao và nhọn bất thường hoàn toàn khác biệt với sống mũi thanh tú vừa phải trước đây của cô. Netizen còn "đào" lại 1 số hình ảnh trong quá khứ và ngỡ ngàng không tin nổi vì trước đây Kwon Eunbi có gương mặt mờ nhạt, hoàn toàn khác xa với diện mạo mỹ nhân hiện tại. Từ đây, thổi bùng lên cuộc tranh cãi quanh nghi vấn nữ thần Waterbomb "dao kéo" mạnh tay, lột xác thành mỹ nhân xinh đẹp tấn công làng giải trí.

Cư dân mạng đã soi ra chiếc mũi cao vút, "giả trân" bất thường của Kwon Eunbi khi biểu diễn tại Waterbomb. Ảnh: Koreaboo

Đầu mũi còn nhọn hoắt và vô cùng "nhựa", lỗ mũi cũng bị kéo cao kỳ dị. Ảnh: Koreaboo

Chiếc mũi này hoàn toàn khác hẳn chiếc mũi thanh tú, cao vừa phải Kwon Eunbi có trong quá khứ. Ảnh: Koreaboo

Cư dân mạng "đào" tiếp đến ảnh Kwon Eunbi thời làm vũ công phụ họa và càng sốc hơn. Ảnh: Koreaboo

Diện mạo của Kwon Eunbi ngày ấy vô cùng mờ nhạt, cô có đôi mắt nhỏ, hàm thô, đường nét không có gì đặc biệt. Ảnh: Koreaboo

Nếu không nói ra, hẳn không ai tin đây lại là "nữ thần Waterbomb" xinh đẹp nức tiếng. Ảnh: Koreaboo

Trông Kwon Eunbi của ngày ấy - bây giờ cứ như 2 người hoàn toàn khác nhau. Ảnh: Koreaboo

Cư dân mạng cho rằng cô đã "dao kéo" mạnh tay để lột xác thành mỹ nhân, tấn công showbiz. Ảnh: Koreaboo

Kwon Eunbi sinh năm 1995, từng là trưởng nhóm IZ*ONE từ 2018-2021. Sau khi nhóm nhạc tan rã, cô hoạt động solo nhưng không tạo được dấu ấn đáng kể. Đến năm 2023, nữ idol có màn trình diễn để đời tại Waterbomb. Dù ban đầu khá lo lắng vì biểu diễn vào buổi chiều sớm, tiết mục của cô đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tạo nên một cơn sốt và thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của cô. Cô tiết lộ thu nhập của mình đã tăng vọt theo tỷ lệ 3:7 sau sự kiện này và thậm chí đã mua được tòa nhà trị giá 2,4 tỷ won (45 tỷ đồng) vào tháng 3/2024.

Kwon Eunbi tiếp tục là tâm điểm của Waterbomb Seoul 2025 (diễn ra vào đầu tháng 7/2025). Cô biểu diễn các ca khúc như Crazy in Love, Rumor với vũ đạo quyến rũ, kết hợp cùng vũ công nam, và diện những trang phục táo bạo. Màn trình diễn của cô tiếp tục "càn quét" mạng xã hội, với một đoạn video vũ đạo đạt hơn 70 triệu lượt xem trên Weibo, lọt top tìm kiếm nóng chỉ trong vài giờ.

Ảnh: X

Kwon Eun Bi "đốt mắt" khán giả bằng màn trình diễn cực nóng bỏng. Ảnh: X

Cô xứng danh là nữ thần Waterbomb. Ảnh: X