Nữ thần sắc đẹp showbiz bị bỏng mặt nghiêm trọng hậu thẩm mỹ, nhìn tình hình hiện tại mà xót thay

Tối 8/2, tờ StarNews đưa tin, mỹ nhân Kwon Mina (cựu thành viên AOA) đã gặp phải sự cố thẩm mỹ kinh hoàng sau khi đến 1 phòng khám để thực hiện 1 chu trình làm đẹp. Theo nguồn tin, do chuẩn bị tham gia nhiều sự kiện nên Mina đã quyết định đi nâng cơ mặt bằng laser để có thể xuất hiện với diện mạo xinh đẹp, rạng rỡ nhất có thể.

Lúc tỉnh dậy sau quá trình thẩm mỹ, cựu thành viên AOA đã ngay lập tức phát hiện ra những dấu hiệu bất thường. Người đẹp sinh năm 1993 cho biết: "Khi tỉnh dậy, tôi đau đớn đến mức òa khóc nức nở. Nhìn vào gương, tôi phát hiện da mặt mình đã bị bỏng và bong tróc từng lớp, cuộn lại, kèm theo dịch rỉ ra và các vết phồng rộp trông cực kỳ đáng sợ. Tôi hoàn toàn sụp đổ trong khoảnh khắc đó".

Trên trang cá nhân, Mina công bố luôn loạt ảnh cho thấy những vết bỏng nghiêm trọng xuất hiện ở vùng mặt và cổ. Người đẹp 9X cho biết thêm cô được chẩn đoán bị bỏng độ 2 nghiêm trọng. Nữ idol cũng khẳng định cơn đau khủng khiếp hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng ban đầu.

Mina bị bỏng mặt nghiêm trọng sau khi tới 1 cơ sở y tế thực hiện nâng cơ mặt bằng laser. Ảnh: Naver

Trước khi gặp sự cố kinh hoàng, Mina là 1 trong những nữ thần nhan sắc ở làng nhạc Kpop. Ảnh: X

Cũng trong bài đăng trên trang cá nhân mới đây, Mina tỏ ra vô cùng bức xúc trước lời giải thích đầy mâu thuẫn từ phía phòng khám: "Giám đốc phòng khám nói rằng không có sai sót nào trong quá trình thực hiện thẩm mỹ. Họ bảo nguyên nhân duy nhất có vẻ là do phần đầu thiết bị có lỗi. Thế nhưng sau đó, họ lại nói rằng nếu phần đầu máy bị lỗi, thiết bị sẽ không hoạt động được. Vậy rốt cuộc thì nguyên nhân thực sự là gì đây nhỉ?".

Chưa dừng lại ở đó, Mina tiếp tục bóc phốt phòng khám nói trên vì có thái độ vô trách nhiệm với cô. Cựu thành viên AOA cho biết mình là khách hàng thân thiết tại cơ sở y tế này, thế nhưng, cô lại không được ký mẫu cam kết mới, không được tư vấn da, cũng như không được giải thích rõ ràng về các rủi ro hay tác dụng phụ trước khi làm thẩm mỹ. Mina nhấn mạnh mẫu cam kết cô đã ký trước đó là dành cho 1 loại liệu trình nâng cơ khác.

Bên cạnh những tổn thương về thể chất, sự cố kinh hoàng tại phòng khám thẩm mỹ đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần của nữ thần tượng 9X. Mina hé lộ về những chấn thương dai dẳng của mình: "Vì chuyện này mà tôi bắt đầu bị mắc chứng hoảng loạn. Cuối cùng mẹ cũng phát hiện ra tình trạng khuôn mặt đáng báo động của tôi. Mẹ tôi đã bật khóc. Điều đó thực sự khiến tôi cảm thấy đau lòng tột độ".

Sự cố thẩm mỹ nghiêm trọng gây ra cho Mina những chấn thương ở cả thể chất lẫn tinh thần. Ảnh: Naver

Vì gương mặt bị bỏng nghiêm trọng nên Mina đã phải hủy bỏ hàng loạt lịch trình đã được lên kế hoạch từ trước. Cô bày tỏ sự hối tiếc, đồng thời gửi lời xin lỗi tới các nhãn hàng vì không thể dự sự kiện trong thời gian này: "Khi phải hoãn hoặc hủy bỏ lịch trình, tôi thấy mình cần phải nói ngay lời xin lỗi, đến mức tôi muốn bật khóc. Có những người tôi thậm chí vẫn chưa thể liên lạc được, và tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến họ. Tôi thực sự rất muốn cùng mọi người làm việc chăm chỉ nhưng cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này đây".

Nữ thần tượng chia sẻ thêm ngay chính cô hiện cũng không biết liệu những vết bỏng có để lại sẹo hay không. Người đẹp đau đớn bày tỏ: "Chẩn đoán là bỏng độ 2. Những vết bỏng thực sự đau đớn đến mức không thể tin nổi".

Mina sinh năm 1993, từng hoạt động trong AOA từ năm 2012-2019. Sau khi rời nhóm, cô tố cáo bị trưởng nhóm Jimin và các thành viên AOA bắt nạt, nhưng sau đó Dispatch đã vào cuộc và minh oan cho nhóm. Nữ idol cũng từng nhiều lần gây ồn ào với những bài đăng tiêu cực, ảnh cắt cổ tay tự tử, bê bối làm "trà xanh" chen vào chuyện tình của người khác. Nhiều netizen chỉ trích Mina thích gây sự chú ý, đóng vai nạn nhân và tạo ra ồn ào không cần thiết.