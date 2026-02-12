Sáng 12/2, tờ Koreaboo đưa tin, "em gái quốc dân" IU đã đối mặt với tình trạng nguy hiểm, bị đe dọa đến sự an toàn của bản thân trong suốt thời gian dài. Công ty quản lý của IU - EDAM Entertainment cho biết có nhiều đối tượng xấu đã đe dọa, uy hiếp tính mạng của IU và các thành viên trong gia đình nữ ca sĩ. Những đối tượng này thậm chí đã xuất hiện bên ngoài căn hộ IU, tới cả nơi ở của các thành viên trong gia đình nữ ngôi sao và gần công ty quản lý để thực hiện hành vi đe dọa, công kích. Không chỉ có hành vi hăm dọa, 1 số cá nhân còn tống tiền "em gái quốc dân", gây bức xúc trong dư luận.

Sau khi EDAM Entertainment chính thức khởi kiện, những đối tượng xấu nêu trên đã bị cơ quan chức năng mời tới làm việc, lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Công ty cho biết thêm, các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành khẩn trương, ráo riết. Đại diện cũng nhấn mạnh sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự tới cùng đối với những đối tượng thực hiện hành vi đe dọa tính mạng của IU, đồng thời đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc tới các cá nhân khác vẫn còn đang nhen nhóm ý định tiếp cận nữ ca sĩ với mục đích xấu.

Công ty quản lý cho biết IU bị đe dọa tính mạng trong thời gian dài, những đối tượng này còn kéo đến nhà riêng của nữ ca sĩ. Ảnh: X

Công ty quản lý tiết lộ thêm, ngoài bị đe dọa và tống tiền, IU còn trở thành nạn nhân của hành vi phỉ báng, quấy rối tình dục trên mạng,... trong suốt thời gian qua. Tới nay, nhiều chủ tài khoản mạng xã hội xúc phạm, quấy rối "em gái quốc dân" đã bị tòa án tuyên phạt nghiêm khắc, trong khi nhiều vụ việc tương tự vẫn đang trong quá trình được cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý.

Trong thông báo công khai, EDAM Entertainment khẳng định sẽ truy cứu cả những đối tượng ở nước ngoài đã và đang thực hiện hành vi phỉ báng, bôi nhọ, lan truyền thông tin sai sự thật về IU: "Chúng tôi đã đệ đơn kiện dân sự đối với 1 người dùng trên nền tảng Threads vì tội phỉ báng và lan truyền thông tin sai lệch liên quan tới IU. Chúng tôi cũng đang tiến hành các thủ tục cần thiết và liên hệ với tòa án bên Mỹ để yêu cầu họ tiết lộ danh tính cụ thể của người dùng mạng này".

Đồng thời, công ty chủ quản cũng lên án gay gắt hành vi xâm phạm quyền riêng tư của nữ ca sĩ sinh năm 1993: "Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp quyết liệt đối với các hành vi xâm phạm quyền riêng tư của IU và gia đình cô ấy".

Công chúng xót xa khi biết IU đã phải chịu đựng nhiều tổn thương sâu sắc trong thời gian dài. Ảnh: Naver

Đây không phải lần đầu IU bị đe dọa tới tính mạng. Còn nhớ hồi tháng 10 năm 2023, 1 đối tượng đã gửi bức thư đe dọa tính mạng tới "em gái quốc dân". Ngay khi nhận được tin báo từ đại diện IU, lực lượng chức năng đã ngay lập tức ập tới nhà riêng và nơi làm việc của nữ ca sĩ để kiểm tra tình hình. Nguồn tin cho biết thêm cơ quan điều tra quyết định khép lại vụ việc sau khi đảm bảo rằng IU vẫn được an toàn.

Vào thời điểm đó, đại diện của nữ ca sĩ sinh năm 1993 cho hay: "Đúng là IU đã nhận được 1 lá thư đe dọa tính mạng. Lúc đó, cô ấy đang quay phim và vụ việc cũng được khép lại sau khi lực lượng chức năng không phát hiện ra dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, công ty chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành các biện pháp bảo vệ IU".

Phía IU tiết lộ thêm rằng, họ ban đầu định giấu thông tin nữ ca sĩ bị dọa giết với báo giới: "Chúng tôi xem xét kỹ lưỡng về việc liệu có nên công bố tin tức này hay không vì lo ngại vụ việc có thể khiến fan lo lắng và gây xôn xao trong dư luận. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, chúng tôi quyết định công khai mọi chuyện nhằm ngăn ngừa những vụ việc tương tự, đồng thời muốn gửi thông điệp răn đe tới những đối tượng có ý định gây tổn hại tới các nghệ sĩ".