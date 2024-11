Ngày 20/11, QQ đưa tin bộ phim Đấu La Đại Lục 2 sắp ra mắt với sự tham gia của dàn sao trẻ Chu Dực Nhiên, Trương Dư Hi, Khổng Tuyết Nhi. Đặc biệt, sự xuất hiện của mỹ nhân Lý Tiểu Nhiễm trong vai giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông gây chú ý không kém.

Bỉ Bỉ Đông là Giáo Hoàng tối cao và cũng là Hoàng Hậu cuối cùng của Vũ Hồn Điện, là đối thủ lớn nhất và mạnh nhất của nam chính Đường Tam. Xuất hiện với ngoại hình quý phái, nổi bật là làn da trắng, vóc dáng hoàn hảo với một khí chất cao thượng, quý phái. Sau này, Bỉ Bỉ Đông trở thành La Sát Thần khiến đối thủ khiếp sợ với tính cách tàn nhẫn, thông minh và tính toán, điên rồ và nguy hiểm.

Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông do Lý Tiểu Nhiễm thể hiện được khán giả khen ngợi

Nữ diễn viên vẫn trẻ trung ở tuổi U50

Bỉ Bỉ Đông sở hữu song sinh võ hồn là Tử Vong Chu Hoàng và Thực Hồn Chu Hoàng, là người thứ hai sở hữu song sinh võ hồn trong Đấu La Đại Lục. Là người đầu tiên thành công dung hợp hồn hoàn song sinh võ hồn.

Lý Tiểu Nhiễm sinh năm 1976, là một trong những nữ thần sắc đẹp nổi tiếng của giới giải trí Hoa ngữ. Đặc biệt, vòng một gợi cảm của cô là niềm khao khát của hàng triệu khán giả, được bình luận là khuôn ngực hấp dẫn nhất showbiz.

Lý Tiểu Nhiễm là nữ thần dòng phim ngôn tình của Trung Quốc một thời với loạt tác phẩm nổi danh như Không Kịp Nói Yêu Em, Màn Đêm Cáp Nhĩ Tân, Như sương như mưa lại như gió, Tạm Biệt Vancouver, Tam Thể, Đời Này Có Em...

Lý Tiểu Nhiễm có khả năng diễn xuất tốt

Khán giả nguyên tác rất thích Lý Tiểu Nhiễm vì cho rằng cô thể hiện được khí chất của nhân vật

Trước đó, Lý Tiểu Nhiễm gây ấn tượng cực mạnh với vai trưởng công chúa trong Khánh Dư Niên. Trong phần phim đầu tiên, Trưởng công chúa là người gây ra nhiều khó khăn, thậm chí ra lệnh ám sát Phạm Nhàn vì không muốn gả con gái cho nam chính. Nhân vật này hiện lên là một người có tâm tư khó lượng, mưu mô thâm hiểm. Lý Tiểu Nhiễm sở hữu ngoại hình kiêu sa, sang trọng, là mỹ nhân nổi tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ.

Lý Tiểu Nhiễm là mỹ nhân nức tiếng của Hoa ngữ

Đấu La Đại Lục là thương hiệu kiếm hiệp sở hữu lượng fan đông đảo tại Trung Quốc. Tác phẩm vốn là một tiểu thuyết do Đường Gia Tam Thiếu viết, bất ngờ viral trên mạng xã hội trong khoảng cuối thập niên 2000. Dự án sau đó được chuyển thể thành bản hoạt hình rất thành công. Bản phim truyền hình do Tiêu Chiến đóng chính ra mắt năm 2021 cũng thu về 5 tỷ lượt xem, thành tích khá tốt so với các tác phẩm khác trong năm.

Phần 2 của Đấu La Đại Lục đã đạt mốc 3 triệu khán giả đặt trước trên nền tảng Tencent. Đây là thách tích ấn tượng khi dự án trước đó bị khá nhiều người nghi ngờ vì quyết định thay gần hết dàn diễn viên cũ của đoàn phim. Cụ thể, hai vai chính Đường Tam và Tiểu Vũ sẽ lần lượt do Châu Dực Nhiên và Trương Dư Hi thể hiện, thay cho Tiêu Chiến và Ngô Tuyên Nghi.