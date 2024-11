Tối 19/11, đoàn phim Linh Miêu đã tổ chức buổi họp báo ra mắt ở TP.HCM. Xuất hiện ấn tượng trên thảm đỏ, Hoa hậu Thùy Tiên thu hút sự chú ý khi chụp ảnh cùng Quang Linh Vlogs.

Trước đây, vì thường xuyên đi cùng nhau nên Thùy Tiên - Quang Linh Vlogs vướng tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, cả Thùy Tiên lẫn Quang Linh Vlogs đều lên tiếng phủ nhận và cho rằng cả hai chỉ giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp.

Thùy Tiên

Quang Linh Vlogs đến chúc mừng Thùy Tiên

Thùy Tiên và gia đình

Đến chúc mừng Thùy Tiên có vai diễn đặc biệt, dàn Hoa - Á hậu gồm: Minh Kiên, Tiểu Vy, Quế Anh, Ngọc Thảo khoe nhan sắc rạng rỡ. Sự xuất hiện của dàn Hoa hậu, Á hậu giúp thảm đỏ buổi ra mắt phim thêm phần sôi nổi.

Dù lẻ loi trên thảm đỏ song Thiên An vẫn chiếm spotlight bởi dáng vẻ xinh đẹp, mặn mà. Nữ diễn viên diện áo dài đỏ rực, tự tin giao tiếp với truyền thông.

Linh Miêu là bộ phim thứ hai trong chuỗi phim kinh dị dân gian mang đậm màu sắc văn hóa bản địa của từng địa phương. Bộ phim đầu tiên Quỷ Cẩu ra rạp hồi tháng 12/2023.

Hoa hậu Quế Anh

Thùy Tiên và Minh Tú

Nam Thư

Uyển Ân

Kiều Linh, Mie và Jun Vũ cũng đến chúc mừng Thùy Tiên

Thiên Ân và Văn Anh

Minh Kiên, Thùy Tiên và Thiên Ân

Hòa Minzy và Đức Phúc

Nội dung của Linh Miêu dựa trên chất liệu dân gian liên quan đến quỷ nhập tràng, từ đó xoáy sâu vào bi kịch của một gia đình sinh sống tại Huế vào những năm 1960 với những nút thắt - mở, những tư tưởng bất bình đẳng giới, những lề thói và cả những bất hạnh bám sâu vào từng con người chọn sinh sống trong gia đình.

Nói về việc chọn Thiên An và Thùy Tiên tham gia dự án Linh Miêu, giám đốc sáng tạo Võ Thanh Hòa cho biết:

"Việc chọn Nguyễn Thúc Thùy Tiên hay Thiên An trong vai diễn đòi hỏi nhiều thử thách về diễn xuất không phải là bài toán mạo hiểm của ekip, cũng không phải là "chiêu bài thương mại". Chúng tôi tin rằng Phượng là dành cho Tiên và Mỹ Kim phải do Thiên An thể hiện. Điểm chung của hai người chính là sự tự nhiên, chân thật trong nét diễn lẫn biểu cảm. Sau hai vòng casting kỹ lưỡng, Tiên và An đã thuyết phục được ê-kíp chúng tôi về thực lực của hai bạn".

Phim hiện đã mở chiếu sớm từ tối 19/11.