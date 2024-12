Vào ngày 18/12, nữ diễn viên xinh đẹp Go Yoon Jung bất ngờ đăng tải loạt ảnh ở hậu trường phim mới khiến khán giả đứng ngồi không yên. Trong loạt hình ảnh này, nữ thần giao kéo xuất hiện với tạo hình nữ sinh rất giống với vai diễn kinh điển của cô trong bom tấn Moving. Thực chất, cô chỉ tái xuất với một vai cameo rất nhỏ ở bộ phim đang nổi Light Shop. Và vì Light Shop cũng đến từ tác giả Kang Full - "cha đẻ" của Moving nên hai bộ phim có cùng một vũ trụ và việc Go Yoon Jung tái hiện lại tạo hình cũ cũng không quá bất ngờ.

Go Yoon Jung ở hậu trường phim Light Shop

Được biết trong phân cảnh ngắn của mình, Go Yoon Jung sẽ đảm nhận vai trò nhân chứng của vụ án, đến đồn cảnh sát để khai báo sự việc. Trong loạt ảnh hậu trường được chính chủ tung ra, Go Yoon Jung xuất hiện với bộ đồng phục học sinh, gương mặt không trang điểm nhiều và tóc mái ngang quen thuộc. Dù tạo hình đơn giản, tóc mái còn có phần bị rối, gương mặt nhợt nhạt, có lẽ để phục vụ tình huống nhân của nhân vật, nhưng Go Yoon Jung vẫn "đẹp phát sáng", nhan sắc vô cùng nổi bật xứng đáng với danh xưng nữ thần dao kéo thế hệ mới.

Nhìn hình ảnh này của Go Yoon Jung, khán giả lại càng mong chờ vào sự trở lại của cô ở Moving phần 2 hoặc bất cứ bộ phim nào, nơi cô có thể xuất hiện với tạo hình thanh xuân vườn trường. Đáng lẽ ra trong năm nay, khán giả đã có thể gặp lại Go Yoon Jung với một vai chính nhưng đáng tiếc khi bộ phim Resident Playbook (ngoại truyện Hospital Playlist) của cô lại bị hoãn chiếu vô thời hạn vì vấn đề liên quan đến việc hiệp hội bác sĩ đòi hỏi quyền lợi tại Hàn. Vai diễn ngắn ngủi ở Light Shop cũng là vai diễn kết năm của Go Yoon Jung - một năm mà cô không có vai diễn lớn nổi bật nào.

Giao diện đẹp xuất sắc của Go Yoon Jung ở bộ phim chưa thể lên sóng - Resident Playbook

Go Yoon Jung sinh năm 1996, nổi tiếng với những danh xưng như nữ thần dao kéo, nữ thần học đường bởi khuôn mặt tỷ lệ kim cương, đẹp hoàn hảo, không một góc chết bất chấp mọi vai diễn. Những năm gần đây, Go Yoon Jung liên tục được chú ý bởi loạt vai diễn trong những tựa phim nổi tiếng như Hoàn Hồn 2, Moving, Death's Game,... Với tài năng và sự nổi tiếng gần đây, Go Yoon Jung được truyền thông và khán giả xem là mỹ nhân thế hệ mới đầy tiềm năng của làng giải trí xứ sở kim chi.

Nguồn ảnh: Instagram nhân vật