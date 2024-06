Nữ thần hoàn hảo tuyệt đối trẻ mãi không già sau 20 năm, 42 tuổi sống sung sướng với hơn 600 tỷ

Sự nghiệp lẫy lừng, đóng toàn phim hot

Han Ji Min sinh năm 1982, là một nữ diễn viên người Hàn Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp khi vẫn còn đang là học sinh trung học. Sau hai vai diễn nhỏ trong phim All In và Nàng Dae Jang Geum năm 2003, Han Ji Min có vai diễn đột phá, giúp sự nghiệp sang trang trong Resurrection năm 2005. Sau đó, cô tiếp tục đảm nhận vai chính trong hai bộ phim truyền hình lịch sử Capital Scandal và Yi San, biến bản thân thành nữ thần cổ trang một thời, được các nhà làm phim tích cực săn đón.

Nhan sắc xuất chúng cộng thêm diễn xuất ấn tượng, từ giai đoạn 2010 trở đi, Han Ji Min liên tục chứng minh bản thân là một mỹ nhân đa màu sắc với hàng loạt vai diễn có tính cách đa dạng. Từ phim xuyên không như Hoàng Tử Gác Mái, phim hài lãng mạng như The Plan Man hay phim hành động chính kịch như The Age of Shadows, phim nặng tâm lý như Miss Baek,... đều được Han Ji Min thể hiện vô cùng xuất sắc.

Đặc biệt vai diễn người phụ nữ có tiền án, sống khép kín ở Miss Baek đã giúp cô nhận được cúp Ảnh hậu ở Rồng Xanh, Baeksang và hàng loạt giải thưởng danh giá. Từ đó trở đi, Han Ji Min trở thành một trong số những mỹ nhân đánh đâu thắng đó của màn ảnh Hàn, sự nghiệp khiến nhiều bạn diễn cùng lứa phải ngưỡng mộ. Những năm gần đây, Han Ji Min không đóng quá nhiều phim. Tác phẩm gần nhất là Behind Your Touch ra mắt năm 2023 và tạo được tiếng vang lớn trên cả châu Á.

Mỹ nhân hoàn hảo tuyệt đối, từ nhan sắc đến nhân phẩm đều đáng ngưỡng mộ

Ngoài diễn xuất tốt thì Han Ji Min còn ghi dấu ấn đậm nét trên màn ảnh nhờ nhan sắc kiều diễm của mình. Nếu so sánh thời điểm hiện tại với hình ảnh năm 2004, khi cô mới vào nghề, khán giả sẽ phải ngỡ ngàng vì cô gần như không già đi một chút nào.

Han Ji Min sau 20 năm

Đặc biệt, Han Ji Min còn được tung hô như một nữ thần kiểu mẫu của showbiz với đời tư "sạch bóng". Cô chưa từng khiến khán giả của mình phải phiền lòng vì bất cứ tin đồn nào. Đặc biệt, mỹ nhân họ Han còn rất chăm chỉ làm từ thiện ngay từ khi còn là một sinh viên. Được biết, cô vốn tốt nghiệp ngành phúc lợi xã hội nên rất tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện và gây quỹ, thường là thông qua tổ chức cứu trợ Join Together Society. Thậm chí, năm 2012, cô còn được bổ nhiệm làm sứ giả thiện chí của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc và được gọi là "biểu tượng nhân ái của đất nước" vì những đóng góp phi thường của mình.

Hiện tại ở tuổi 42, Han Ji Min vẫn độc thân và chăm chỉ làm nghề cũng như các hoạt động từ thiện. Cô được xếp vào hàng những mỹ nhân sở hữu khối tài sản khủng nhất showbiz Hàn với con số lên tới 636 tỷ đồng.

Nguồn ảnh: Hancinema