Nữ thần cảnh nóng xuống sắc sau ồn ào "kẻ thứ 3", hết đường trở lại showbiz còn bị đồng nghiệp dọa giết

Ngay từ khi còn đi học, Kim Min Hee đã có chiều cao và nhan sắc nổi bật giữa bạn đồng trang lứa. Đó là lý do mà thời thiếu niên, Kim Min Hee đã tập tành làm người mẫu, có mặt trên nhiều ấn phẩm lớn nhỏ khác nhau.

Sau đó, Kim Min Hee bắt đầu được mời tham gia một số dự án phim học đường, trong đó phải kể đến Chị dâu 19 tuổi . Tuy vậy, diễn xuất của Kim Min Hee khi ấy bị chê bai, vào vai bạn gái của tài tử Lee Jung Jae nhưng quá mờ nhạt. Phải đến khi góp mặt trong phim Giã từ độc thân vào năm 2006, tên tuổi của Kim Min Hee mới bắt đầu bùng nổ, được công nhận về diễn xuất và cả khả năng "gánh rating".

Thế nhưng sau đó, thay vì gắn bó với truyền hình, Kim Min Hee lại tập trung nhiều hơn cho điện ảnh. Trong 10 năm tiếp theo, cô đạt hàng loạt giải thưởng danh giá như 2 lần Ảnh hậu Baeksang. Đến năm 2016, vai diễn nóng bỏng trong phim Cô Hầu Gái đã giúp danh tiếng nữ diễn viên sinh năm 1982 lan tỏa toàn cầu, khi phim gây bùng nổ tại LHP Cannes. Đây cũng là tác phẩm giúp Kim Min Hee vươn lên ngôi Ảnh hậu Rồng Xanh.

Sự nghiệp đạt đỉnh cao và vô cùng rộng mở, ấy vậy mà Kim Min Hee ngay thời điểm đó đã "đùng một phát" rơi xuống đáy vực vì ồn ào tình ái.

Năm 2016, Kim Min Hee từ nữ thần màn ảnh trở thành "sao nữ bị ghét nhất nhì xứ Hàn" vì ồn ào yêu đương với đạo diễn đã có gia đình, hơn cô 22 tuổi Hong Sang Soo. Cô và đạo diễn Hong từng không ít lần hợp tác trong các phim như Right Now, Wrong Then, The Day After... rồi nảy sinh tình cảm, mặc cho phía nhà trai đã có chủ.

Tình cảm của Kim Min Hee và Hong Sang Soo khiến cả Hàn Quốc chấn động. Đến cha mẹ của Kim Min Hee còn không chấp nhận nổi, công khai từ mặt cô con gái tai tiếng này. Trên sóng truyền hình, chủ đề tình ái của Kim Min Hee được bàn luận sôi nổi. Trên show I Heard A Rumor Show, nữ diễn viên Choi Yeo Jin còn gay gắt nói rằng " Các chị nghĩ em chỉ đứng trơ mắt ra nhìn thôi sao? Em mà ở đó thì sẽ giết chết chị ta! ".

Kim Min Hee và Hong Sang Soo

Tuy bị cả showbiz và khán giả quay lưng, Kim Min Hee và Hong Sang Soo vẫn rất bình thản, yêu nhau như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng còn ai dám mời Kim Min Hee đóng phim, và cô gần như chỉ có thể tham gia các dự án của bạn trai hay được bạn trai giới thiệu. Dần dà, cái tên Kim Min Hee đã biến mất khỏi đỉnh cao và rơi vào lãng quên.

Đến 1 năm trở lại đây, trong khi truyền thông "đoán già đoán non" Kim Min Hee đã chia tay Hong Sang Soo, thì nữ diễn viên đã xuất hiện không ít lần bên cạnh bạn trai hơn tuổi. Không còn là nữ thần nóng bỏng của màn ảnh, Kim Min Hee hiện tại trông xuống sắc, phờ phạc, gu ăn mặc cũng kém xa thời trước. Trong khi Hong Sang Soo vẫn ung dung tham gia các lễ trao giải lớn, ra mắt tác phẩm đều đều thì Kim Min Hee chẳng khác nào "cái bóng" đi theo sát bạn trai đạo diễn một cách mờ nhạt.

Kim Min Hee tàn phai sau thời gian ở ẩn