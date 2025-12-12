Nữ sinh sốc nặng vì bạn cùng phòng lén làm một việc mỗi đêm: Một người làm, cả phòng khó chịu!

Cuộc sống trong ký túc xá tuy vui vẻ và đầy ắp trải nghiệm, nhưng cũng không tránh khỏi những tình huống “khó đỡ” khiến sinh viên phải đau đầu. Ở nơi mà nhiều người xa lạ cùng chung sống dưới một mái nhà, sự khác biệt về thói quen, lối sinh hoạt hay ý thức cá nhân dễ dẫn đến những câu chuyện dở khóc dở cười.

Mới đây, một nữ sinh đại học Trung Quốc chia sẻ câu chuyện khiến cô căng thẳng suốt nhiều tuần. Theo đó, mỗi đêm, khi cả phòng đã tắt đèn đi ngủ, một trong những người bạn cùng phòng của cô lại lén cắm thiết bị cá nhân vào ổ điện của máy lạnh để sạc hoặc sử dụng. Điều khó hiểu là trong phòng vẫn có ổ cắm miễn phí, hoàn toàn đủ cho nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Thông thường, ổ điện của máy lạnh không tương thích với các loại phích cắm khác, nhưng bạn cùng phòng vẫn dùng thêm một bộ chuyển đổi để cắm được thiết bị của mình. Chi tiết này cho thấy hành động không phải vô tình, mà đã có chủ ý từ trước.

Hành động của nữ sinh gây mất hào khí trong tập thể.

Tại nhiều trường đại học hiện nay, tiền điện điều hòa được tính riêng và chia đều theo đầu người. Mỗi sinh viên đều phải đóng khoản phí này, kể cả khi không bật điều hòa thường xuyên. Vì vậy, nếu một cá nhân lợi dụng ổ điện của máy lạnh để sử dụng thiết bị riêng, phần điện năng tiêu thụ đó sẽ được tính vào tổng chi phí của cả phòng.

Đối với nữ sinh này, vấn đề không nằm ở số tiền phải trả thêm, mà nằm ở sự thiếu công bằng trong sinh hoạt chung: một người hưởng lợi, nhưng cả nhóm phải chia sẻ chi phí. Cảm giác bị “móc túi” trong chính nơi mình sinh hoạt khiến cô bạn ngày càng khó chịu và không biết nên phản ứng thế nào.

Khi thử tính toán, nếu điều hòa có công suất khoảng 800W và hoạt động 2 giờ mỗi ngày thì mỗi sinh viên chỉ phải trả thêm khoảng 58.000 đồng một năm. Trong trường hợp này, thiết bị bạn kia sử dụng có công suất thấp hơn nhiều, nên mức độ ảnh hưởng gần như không đáng kể.

Chính vì vậy, không ít ý kiến cho rằng sự việc có thể giải quyết theo hướng nhẹ nhàng, bởi nếu tranh cãi căng thẳng, mối quan hệ trong phòng dễ rơi vào trạng thái căng thẳng. Sống chung ký túc xá đồng nghĩa với việc phải chấp nhận những khác biệt về tính cách và thói quen; đôi khi, bỏ qua một vài điều vụn vặt sẽ giúp cuộc sống thoải mái hơn.

Ở KTX khi nào nên góp ý và khi nào nên bỏ qua?

Theo các chuyên gia tâm lý, sinh viên sống xa nhà lần đầu dễ bị nhạy cảm quá mức trước những xung đột nhỏ trong không gian chung. Điều cần ưu tiên là sự ổn định tinh thần.

Nếu hành vi của bạn cùng phòng không gây tổn thất đáng kể, sinh viên có thể lựa chọn cách giải quyết mềm mỏng như góp ý nhẹ nhàng, gợi mở cách sử dụng điện hợp lý hoặc đơn giản là bỏ qua nếu không gây khó chịu lâu dài.

Tuy nhiên, nếu cảm thấy bị lợi dụng, hoặc hành vi này mang tính lặp lại và ngày càng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống chung, sinh viên nên chủ động trao đổi thẳng thắn. Cách tốt nhất là trò chuyện trực tiếp trong bầu không khí bình tĩnh, tránh chỉ trích gay gắt để không khiến vấn đề bị đẩy lên cao trào. Một cuộc trò chuyện rõ ràng ngay từ sớm sẽ giúp hạn chế tích tụ bức xúc và ngăn chặn những mâu thuẫn lớn về sau.

Sống trong ký túc xá đôi khi giống như một “bài kiểm tra” về kỹ năng giao tiếp, khả năng thấu hiểu và sự linh hoạt trong ứng xử. Những va chạm như câu chuyện trên tuy nhỏ, nhưng nếu biết cách xử lý nhẹ nhàng, sinh viên hoàn toàn có thể biến những rắc rối này thành cơ hội để học cách thích nghi và giữ hòa khí trong môi trường tập thể. Một chút tinh tế, một chút nhường nhịn và một chút thẳng thắn đúng lúc… đó là chìa khóa để cuộc sống chung trở nên dễ chịu hơn cho tất cả.