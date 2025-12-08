Nam sinh gốc Việt gọi vốn 6,6 triệu USD cho kính AI "ghi nhớ mọi thứ" tự sáng chế: ĐỈNH đến khó tin!

Vào cuối năm 2024, MXH Việt từng chấn động trước thông tin một nam sinh gốc Việt chế tạo được chiếc kính thông minh có khả năng soi ra thông tin người lạ chỉ trong vài phút. Từ những đoạn video thử nghiệm trên tàu điện ngầm cho đến các bài đăng phân tích công nghệ, câu chuyện nhanh chóng lan rộng, được nhiều trang tin uy tín, trong đó có The New York Times đưa tin và khiến cộng đồng mạng không khỏi.

Người được nhắc đến ở đây chính là Nguyễn Đức Anh Phú (hay AnhPhu Nguyen, SN 2003). Anh Phú sinh ra tại Bảo Lộc (Lâm Đồng) và chuyển đến Mỹ định cư cùng gia đình từ năm 6 tuổi. Cậu bạn là một trong số ít học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần vào ĐH Harvard (Mỹ). Nam sinh theo học ngành Công nghệ Tăng cường Năng lực con người (Human Augmentation) tại Harvard và hiện đã tốt nghiệp.

Nguyễn Đức Anh Phú

Mới đây, nam sinh gốc Việt này tiếp tục gây sốt khi vượt qua vòng gọi vốn seed trị giá hàng triệu USD cho sản phẩm AI do mình tạo ra. Theo đó, Mira - công ty startup công nghệ do Anh Phú và Caine Ardayfio - bạn cùng trường Harvard và cũng là cộng tác của Anh Phú trong dự án kính AI "soi" thông tin người lạ từng hot thành lập, đã hoàn tất vòng gọi vốn seed trị giá 6,6 triệu USD để phát triển dòng kính AI mang tên Mira hỗ trợ người dùng ghi nhớ mọi thứ quan trọng trong cuộc sống hằng ngày

Vòng gọi vốn do General Catalyst dẫn dắt, với sự tham gia của nhiều quỹ và nhà đầu tư tên tuổi như Naval Ravikant, Pillar VC, Village Global, Morningside Ventures và Soma Capital.

Nhóm của Anh Phú đã hoàn tất vòng gọi vốn seed trị giá 6,6 triệu USD để phát triển dòng kính AI mang tên Mira

Mira được thành lập bởi Anh Phú và Caine Ardayfio, sau chiến dịch nâng cao nhận thức về quyền riêng tư gây chú ý toàn cầu khi hai nhà sáng lập hack kính Meta - thử nghiệm thu hút hơn 100 triệu lượt xem trong năm ngoái. Hiện nhóm sáng lập đang làm việc tại San Francisco và lên kế hoạch đưa lô kính AI “ghi nhớ mọi thứ” đầu tiên ra thị trường vào tháng 1/2026.

Thật ra, dự án này từng mang tên Halo, công ty nay đổi tên thành Mira - ngắn gọn, dễ nhớ và gợi liên tưởng đến từ “mira” nghĩa là “nhìn” trong tiếng Tây Ban Nha.

Anh Phú và Caine Ardayfio.

Theo General Catalyst, khác với dự án I-XRAY từng gây bão vào năm ngoái, kính Mira không dùng camera. Thay vào đó, thiết bị liên tục thu âm, chuyển âm thanh thành văn bản và hiển thị những thông tin cần thiết ngay trong tầm mắt người đeo. Âm thanh được xoá ngay sau khi xử lý, còn phần transcript chỉ lưu cục bộ trên điện thoại của người dùng.

Theo đội ngũ phát triển, kính Mira đạt tốc độ phản hồi dưới 700 mili-giây, đủ nhanh để nhớ tên, tóm tắt cuộc trò chuyện, cung cấp ngữ cảnh cuộc họp và dịch trực tiếp hơn 60 ngôn ngữ theo thời gian thực. Các nhà sáng lập nhận định rằng phần lớn công cụ AI hiện nay vẫn bị giới hạn bởi việc phải nhập liệu qua bàn phím. Họ tin rằng thế hệ AI tiếp theo sẽ hướng đến những giao diện chủ động và tức thời.

Mira định vị sản phẩm của mình như một "cognitive copilot" - trợ lý tư duy mở rộng trí nhớ và giúp người dùng ghi nhớ tốt hơn. Với khả năng phản hồi dưới một giây, Mira thu hẹp khoảng cách giữa những gì tai nghe và những gì não có thể lưu lại, mang đến cảm giác tương tác tự nhiên như đang đối thoại.





Anh Phú từng tốt nghiệp ngành Công nghệ Tăng cường Năng lực con người (Human Augmentation) tại Harvard.

Trong đội ngũ sáng lập, Anh Phú phụ trách trải nghiệm sản phẩm, còn Ardayfio tập trung xây dựng hệ thống siêu thấp độ trễ - nền tảng giúp thiết bị hoạt động mượt mà. Nhóm bảy người của Mira đã phát triển một nguyên mẫu kính được mô tả là nhẹ hơn và có thời lượng pin lâu hơn nhiều mẫu kính thông minh hiện tại.

“Hãy nghĩ thế này: kính là thiết bị lý tưởng để lưu giữ ký ức. Bạn có thể đeo suốt cả ngày và để chúng ‘cảm nhận’ thế giới thay bạn. Mira sẽ ghi nhớ mọi chi tiết, để bạn tập trung vào bức tranh lớn hơn”, hai nhà sáng lập chia sẻ.

Trước đó, Anh Phú cùng Ardayfio từng gây ấn tượng với dự án kính thông minh có thể soi ra thông tin người lạ trong tích tắc dựa trên một số công nghệ có sẵn. Theo đó, chiếc kính sử dụng công nghệ thông minh, từ đó có thể nhận dạng khuôn mặt và cho ra thông tin từ tên, nghề nghiệp, địa chỉ... cho đến cả thông tin về gia đình và họ hàng. Tất cả thông tin sau đó sẽ được gửi về trên điện thoại.

Anh Phú và Ardayfio sau đó xuất hiện trong một bài phỏng vấn được thực hiện bởi The New York Times. Theo The New York Times, Anh Phú và Ardayfio đã thử nghiệm chiếc kính này với nhiều người lạ trên tàu điện ngầm. Anh Phú cho biết đã hoàn thành chiếc kính thông minh này dựa trên các công nghệ có sẵn, bao gồm: Kính Meta - công cụ phát trực tiếp video lên Instagram; phần mềm nhận diện khuôn mặt, công cụ mà sẽ chụp lại gương mặt phát trên livestream.

Vào năm 2024, nam sinh từng gây sốt với sản phẩm kính thông minh có thể soi ra thông tin người lạ trong tíchtắc dựa trên một số công nghệ có sẵn.

Ngoài ra, thiết bị cũng kết hợp với công cụ tìm kiếm gương mặt khác có tên PimEyes - hỗ trợ tìm kiếm gương mặt một ai đó trên mạng. Một công cụ giống như ChatGPT có thể phân tích các kết quả từ PimEyes để gợi ý tên và nghề nghiệp, cũng như tra cứu để tìm ra địa chỉ nhà, số điện thoại cũng như người thân.

Công cụ cho ra kết quả người dùng ngay lập tức. Song thực tế, quá trình nhận diện gương mặt mất khoảng 1,5 phút. Chiếc kính cũng cho ra kết quả chính xác với khoảng 1/3 số người mà 2 sinh viên khảo sát. Nam sinh người Việt và bạn chỉ mất 4 ngày để hoàn thành chiếc kính thông minh này. Bởi công nghệ để tạo ra công cụ nhận diện gương mặt gần như là miễn phí hoặc với giá rẻ, cho nên vấn đề chủ yếu ở đây nằm ở đạo đức khi có nên sử dụng nó hay không.