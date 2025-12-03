Mạng xã hội hiện đang xôn xao trước thông tin nữ sinh L.T.M.T. (học sinh lớp 11, Trường THPT Trần Quang Khải, xã Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) mất liên lạc với gia đình từ chiều 1/12.

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho hay, chiều 1/12, T. tan học nhưng không trở về nhà, không rõ đã đi đâu. Gia đình cố gắng liên hệ với T. nhiều lần nhưng không có kết quả nên đã trình báo sự việc với chính quyền địa phương để tổ chức tìm kiếm. Đồng thời, gia đình cũng đăng thông tin lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ.

Sau khi tan trường chiều 1/12, nữ sinh T. không trở về nhà.

Nguồn tin từ báo Dân trí cho biết thêm, đến tối ngày 2/12, người dân đã phát hiện xe máy và cặp sách của nữ sinh này ở gần bờ sông Krông Ana, thuộc xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Địa điểm này cách nhà em T. khoảng 80km.

Người thân của nữ sinh chia sẻ, gần đây em này không có mâu thuẫn gì với gia đình, cũng không rõ T. có mâu thuẫn gì ngoài xã hội hay không.

Cặp sách và xe máy của T. được phát hiện tại bờ sông cách nhà 80km. (Ảnh: Dân trí)

Bố của T. bày tỏ, ông không hiểu vì sao con gái lại bỏ đi. Hiện gia đình đã nhờ người tìm kiếm T. ở sông và dọc bờ sông. Gia đình hy vọng nữ sinh không làm điều gì dại dột.

Thông tin về sự việc khiến nhiều người ngỡ ngàng, lo lắng. Ai cũng hy vọng chỉ là T. đang đi chơi đâu đó và sẽ sớm bình an trở về với gia đình.