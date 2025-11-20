Nữ sinh 15 tuổi mất liên lạc sau khi xin phép mẹ đi gội đầu

Chiều 19-11, Công an phường Vũng Áng nhận trình báo của người dân về việc cháu Nguyễn Thị Hương G. (SN 2010, ngụ tổ dân phố Tân Phong, Phường Vũng Áng) mất liên lạc với gia đình hơn 1 ngày qua.

Hình ảnh cháu G trước lúc mất liên lạc với gia đình

Người thân cho biết khi đi cháu G. mang áo đen dài tay, quần dài sọc màu đen trắng, tóc thả suông, đi dép lê màu trắng.

Bà Nguyễn Thị Thanh (mẹ của G.) cho biết G. rời nhà vào khoảng 11 giờ ngày 18-11. Khi đi, G. xin phép mẹ đi gội đầu, sau đó không về nhà.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Vũng Áng đã triển khai các biện pháp xác minh ban đầu và thông báo rộng rãi đến người dân trên địa bàn và các khu vực lân cận.

"Hiện gia đình đang rất lo cho cháu, rất mong cộng đồng ai đó biết cháu ở đâu thì xin báo gấp cho gia đình hoặc chính quyền nơi sở tại gần nhất" - bà Thanh nói.



