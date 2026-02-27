Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chủ nhà phát hiện nữ sinh thuê trọ nằm ngủ trên giường vợ chồng mình ở tầng 5, thậm chí còn mặc quần áo của gia chủ. Sự việc nhanh chóng gây tranh cãi, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận.

Mới đây, cô gái là nhân vật chính trong đoạn clip đã đăng tải video lên tiếng giải thích về sự việc.

Theo chia sẻ, hôm xảy ra sự việc, cô đi từ quê lên lại Hà Nội sau buổi tụ tập với bạn bè nên trong trạng thái mệt mỏi. “Trước khi lên lại Hà Nội, mình đã ăn uống, tụ tập với các bạn ở quê nên khi lên tới nơi, mình rất là mệt, mình chỉ muốn được nghỉ ngơi”, cô nói.

Nữ sinh cho biết đã bấm thang máy lên tầng 6 nhưng sau đó đi xuống vì nhầm lẫn với phòng trọ trước đây từng ở. Trong lúc không tỉnh táo, cô đã vào nhầm phòng của chị L. ở tầng 5 và nằm ngủ.

Cô gái đã lên video đính chính sự việc (Ảnh cắt từ clip)

Cô gái khẳng định khi chủ nhà trở về và phát hiện sự việc, chị L. đã livestream, quay video ngay tại chỗ và không lắng nghe lời giải thích ban đầu của mình. “Đến khi bình tĩnh lại, chị L. và mình đã ngồi nói chuyện lại với nhau, biết rằng đó chỉ là một sự cố. Mình cùng chị L. đã giải hòa và chụp một bức ảnh để mình gửi về quê cho mọi người yên tâm”, nữ sinh cho hay.

Tuy nhiên, theo lời cô, sau khi đã chuyển đi nơi khác, các video ghi lại sự việc trước đó vẫn được đăng tải công khai trên mạng xã hội, khiến cuộc sống của cô bị ảnh hưởng. Cô bày tỏ mong muốn chủ nhà lên tiếng đính chính rằng sự việc đã được giải quyết ngay trong ngày hôm đó.

“Mình không biết rằng chị đang cố tình để lấy content (những nội dung gây chú ý) hay lượt xem, nhưng chị đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình rất là nhiều… Mình cần một sự giải thích và cần chị lên video đính chính rằng vụ việc đó đã được giải quyết xong từ ngày hôm đó” cô nói trong video.

Trước đó, đoạn clip do chủ nhà đăng tải ghi lại cảnh chị L. trở về phòng ở tầng 5 vào buổi tối và bất ngờ phát hiện nữ sinh đang nằm ngủ trên giường của vợ chồng mình. Đáng chú ý, cô gái còn mặc quần áo của gia chủ.

Chủ nhà cho biết thời điểm đó phòng gia đình không khóa cửa. Tuy nhiên, theo chị, để lên tới tầng 5 từ tầng 2 phải đi qua cầu thang bộ hoặc thang máy. Trong khi đó, nữ sinh giải thích đã đi thang bộ từ tầng 6 xuống vì khu vực tầng 6 được sử dụng làm nơi phơi đồ chung cho sinh viên.

Chị L. cho rằng lời giải thích này chưa thực sự thuyết phục do vị trí phòng thuê của nữ sinh và phòng gia đình hoàn toàn khác nhau. Đoạn video sau đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều.