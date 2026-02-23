Mới đây, bài đăng chia sẻ được người giúp việc lì xì 1,5 triệu đồng bất ngờ viral khắp MXH. Theo đó, chủ nhân đăng hình ảnh 2 lì xì đỏ, bên trong 1 phong bao là 1 triệu đồng, 1 phong bao là 500 nghìn đồng cùng chú thích: “Cô giúp việc nhà em lì xì 3 mẹ con em”. Ngay lập tức, bài đăng này thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, bình luận bởi nhiều người cho rằng đây là chuyện hiếm có.

Chưa bàn đến giá trị bên trong phong bao lì xì nhưng không ít người bày tỏ, người giúp việc mừng tuổi chủ nhà là chuyện có phần “ngược đời”. Do vậy, netizen thậm chí còn bán tín bán nghi, cho rằng đây chỉ là một câu chuyện “câu view” chứ không có thật.

Phạm Như khoe phong bao do người giúp việc lì xì cho gia đình

Tuy nhiên liên hệ với Phạm Như (SN 1996, sống tại phường Bình Dương, TP.HCM) - chủ nhân của bài đăng khẳng định đây hoàn toàn là câu chuyện thật của gia đình mình. “Mọi người có bình luận rằng chắc đây là bà nội, bà ngoại thì mới mừng tuổi như vậy nhưng thực tế vợ chồng mình ở xa, không gần gia đình. Nên thật sự rất may mắn khi gặp được bà giúp việc hỗ trợ cho chúng mình”, cô chia sẻ.

Theo đó, Phạm Như cho biết bà giúp việc cho gia đình tên Hoa, năm nay đã 58 tuổi, ở cách nhà cô khoảng 60km. Tính đến hiện tại, bà Hoa cũng chỉ mới làm giúp việc cho gia đình của cô được khoảng gần 3 tháng nay. Phạm Như bày tỏ, việc gặp gỡ bà Hoa cũng rất tình cờ khi được những người giúp việc cho gia đình bạn bè của chồng giới thiệu.

“Nhà mình từng có bác giúp việc lên tới hơn chục năm, gắn bó từ khi chưa lập gia đình tới khi mình sinh con nhỏ. Nhưng vì tuổi cao nên đã nghỉ việc hơn 1 năm trước. Từ đó mình chật vật tìm người thay thế. Có tháng mình phải thay đổi đến 4 người giúp việc mà vẫn chưa có ai phù hợp để gắn bó lâu dài”, Phạm Như chia sẻ thêm.

Được biết, bà Hoa làm giúp việc tại nhà với công việc dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc trẻ nhỏ với mức lương 8 triệu đồng/tháng. Phạm Như bày tỏ, tìm được bà Hoa khiến cô cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng, dễ thở hơn, đi đâu làm gì cũng yên tâm vì đã có người phụ việc.

Bà Hoa làm giúp việc cho gia đình Phạm Như được khoảng gần 3 tháng nay

Nói thêm về cuộc sống của bà Hoa bởi nhiều người tò mò đó có phải một người phụ nữ lớn tuổi, đi làm vì đam mê như “lời đồn” không, Phạm Như kể: “Bà Hoa sống một mình, có 2 con trai nhưng một anh lớn thì làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc), anh thứ hai cũng đang học bác sĩ tại Đức. Do đó bà cũng đi làm thêm cho đỡ buồn, có người trò chuyện, bầu bạn.

Ban đầu mình cũng thấy bà tuy hơi chậm nhưng lại rất tỉ mỉ và thương mình với 2 đứa nhỏ lắm. Có những ngày đi làm trưa về không ăn, bà cũng gọi hỏi thăm, còn quan tâm đến công việc của mình nữa. Lần nào bà về quê cũng mua quà lên cho cả nhà. Thật sự rất may mắn vì có bà, nếu không chắc mình cũng không làm được việc gì”.

Phạm Như có 2 con nhỏ, công việc kinh doanh bận rộn nên cảm thấy rất may mắn vì tìm được người phụ giúp việc

Phạm Như cũng cho hay hai vợ chồng trẻ, có con nhỏ lại sống xa gia đình nên bản thân cũng rất mong muốn có người hỗ trợ và coi thân như người nhà. Trước Tết, chị Như cũng đã gửi quà mừng tuổi trước cho bà Hoa, số tiền không quá lớn nhưng là tấm lòng cũng như bày tỏ sự trân quý của gia đình đến bà.

“Mình gửi mừng bà không bao nhiêu nhưng lại nhận được món quà bất ngờ đầu năm từ bà khiến mình vừa ngỡ ngàng, vừa xúc động. Không chỉ lì xì cho vợ chồng, con cái mình mà cả em gái mình khi tới chơi cũng được bà Hoa mừng tuổi. Chúng mình thì không quan trọng con số mà chỉ thấy rằng sự chân thành của một người phụ nữ lớn tuổi thật sự rất đáng quý. Bởi mình đều hiểu tìm người giúp việc giờ rất khó, mà còn gặp được người tử tế, nhiệt thành như bà Hoa thật sự càng khó hơn. Nên mình cũng mong bà nhiều sức khoẻ để gắn bó lâu dài với gia đình”, Phạm Như bày tỏ.

Ảnh: NVCC