Nữ sinh được cả làng kỳ vọng mất tích bí ẩn sau khi tốt nghiệp, 12 năm sau phát hiện sống vô gia cư: Nguyên nhân với bố mẹ "ngã ngửa"

Năm 2019, cảnh sát tuần tra tại Vũ Hán (Trung Quốc) phát hiện một người phụ nữ có biểu hiện bất thường tại bãi rác trung tâm thành phố. Khi được hỏi về thông tin cá nhân, cô gái cho biết mình đã làm mất giấy tờ tuỳ thân và đang sống trong một tòa nhà bỏ hoang. Lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc tìm hiểu thông tin, phát hiện sự thật bất ngờ về tung tích về người phụ nữ.

Người này tên Tiểu Quyên, từng được gia đình báo cáo mất tích vào năm 2007. Tiểu Quyên xuất thân trong một gia đình nông dân ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), có thành tích học tập xuất sắc từ nhỏ. Vì vậy, cô được dân làng và người thân kỳ vọng sẽ có tương lai xán lạn khi đỗ một trường đại học tại Vũ Hán.

Ảnh minh hoạ

Dù vậy, Tiểu Quyên phải chấp nhận phải làm thêm nhiều công việc cùng lúc để trang trải học phí. Nữ sinh vẫn duy trì được kết quả học tập tốt, song bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển kỹ năng xã hội và kết giao bạn bè. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tiểu Quyên nhanh chóng nộp hồ sơ xin việc làm. Thế nhưng cô lại liên tiếp thất bại, dẫn đến sự tự tin bị bào mòn.

Tiểu Quyên bắt đầu nghi ngờ bản thân, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt mong chờ của bố mẹ lại thấy ngộp thở. Ngay lúc cô gái đang cảm thấy hoang mang về tương lai, Tiểu Quyên bị đánh cắp ví và toàn bộ giấy tờ tùy thân, suýt bị lừa đảo sau một cuộc phỏng vấn xin việc. Với một nữ sinh vừa ra trường, đây là cú sốc khiến cô gục ngã. Không có giấy tờ, Tiểu Quyên không thể tiếp tục ở lại thành phố, càng khiến cô mất hết can đảm để đối mặt với thực tế khắc nghiệt.

Không thể đối mặt với áp lực và kỳ vọng từ gia đình, Tiểu Quyên quyết định cắt đứt liên lạc với phụ huynh, bắt đầu cuộc sống vô gia cư. Cô phải kiếm tiền từ việc nhặt rác và bán đồ tái chế, sống trong tình trạng “bữa đói bữa no”, không có chỗ ngủ tử tế vào ban đêm. Ngay cả trong lúc khó khăn nhất, cô vẫn không đủ can đả, để liên lạc với gia đình. Tiểu Quyên sợ cảm giác làm bố mẹ thất vọng và thừa nhận thất bại của chính mình.

Ảnh minh hoạ

Cô gái không biết hành động của bản thân đã gây ra nỗi đau lớn cho gia đình suốt nhiều năm. Mất liên lạc với con gái trong một thời gian dài, bố mẹ cô bán nhà và dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi để bắt đầu một hành trình dài tìm kiếm con. Họ dán thông báo tìm kiếm người mất tích ở mọi ngõ ngách tại Vũ Hán, hỏi thăm người quen của Tiểu Quyên, thậm chí đi sang cả nhiều thành phố lân cận với hy vọng tìm thấy manh mối về con gái.

Cuộc tìm kiếm kéo dài 12 năm, khiến gia đình kiệt quệ cả về tài chính lẫn tinh thần. Họ phải sống trong căn phòng thuê đơn sơ, dồn hết tâm sức và tiền bạc nhưng không bao giờ từ bỏ mong muốn đưa con trở về.

Ảnh minh hoạ

Sau khi cảnh sát xác nhận thông tin liên quan đến vụ mất tích Tiểu Quyên, lực lượng chức năng đã nhanh chóng liên lạc với gia đình cô. Vài giờ sau, bố mẹ Tiểu Quyên lập tức có mặt tại đồn cảnh sát, ôm chặt con gái sau nhiều năm xa cách. “Con gái, con đã trải qua những gì suốt những năm qua?”, mẹ Tiểu Quyên hỏi, giọng nghẹn ngào.

Nghe con tiết lộ lý do, cha Tiểu Quyên ngỡ ngàng, thở dài nói: “Sao không nói cho bố mẹ biết? Dù con có ra sao, bố mẹ cũng sẽ ủng hộ con mà”. Sau khi đoàn tụ với gia đình, Tiểu Quyên bắt đầu được tư vấn tâm lý, học cách đối phó với những khó khăn và căng thẳng. Dù đã sống cuộc sống vô định suốt 12 năm, cô cũng không nản lòng khi phải bắt đầu lại.

(Theo Toutiao)