12 giây thần thánh khiến 1,2 triệu người mắc kẹt của nữ sinh được gọi là "bạch nguyệt quang"

Trong những năm tháng cắp sách đến trường, hầu như ngôi trường nào cũng xuất hiện một cá nhân nổi bật, được mệnh danh là "nữ thần" hoặc đơn giản hơn là "hoa khôi". Những nữ sinh này luôn là hình mẫu lý tưởng, sở hữu cả nhan sắc lẫn tài năng, dễ dàng tỏa sáng trong mọi sự kiện, nhất là các hoạt động quy mô lớn do trường tổ chức. Sự hiện diện của họ không chỉ thu hút ánh nhìn của các nam sinh mà còn khiến cả các bạn nữ cùng phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Mới đây, một đoạn clip ngắn về nữ sinh viên được mệnh danh là "nữ thần học đường" đã gây bão trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Douyin (TikTok Trung Quốc). Dù chỉ kéo dài vỏn vẹn 12 giây và chỉ ghi lại bóng lưng của nhân vật chính, clip này đã nhanh chóng thu về con số ấn tượng 1,2 triệu lượt yêu thích và hàng loạt bình luận.





Sau khi xem clip, nhiều cư dân mạng đã không tiếc lời ca ngợi, gọi cô gái là "bạch nguyệt quang" - cụm từ chỉ người mình thầm mến nhưng không thể có được, mang ý nghĩa "vầng trăng sáng". Họ thừa nhận rằng khoảnh khắc đầy khí chất này đã giúp họ hiểu vì sao các nhân vật nam chính trong tiểu thuyết lại luôn khắc khoải với hình bóng "bạch nguyệt quang" của đời mình.

Quả thật, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nữ sinh này đã tạo ra một khoảnh khắc "thần thánh" khiến người xem không khỏi trầm trồ. Từ vóc dáng, thần thái cho đến bộ trang phục đều toát lên vẻ cuốn hút đặc biệt, gây ấn tượng sâu sắc với người đối diện. Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng, sức hấp dẫn của cô gái là điều không thể phủ nhận.

Qua Qua được gọi là "bạch nguyệt quang" chỉ nhờ một bóng lưng

Người đẹp nên khi chạy cũng đẹp

Danh tính của cô gái gây sốt cộng đồng mạng này đã được tìm ra. Đó là một nữ sinh viên năm 2 tên Đặng, có biệt danh là Qua Qua, đang theo học tại trường Đại Học Khoa Học Và Nghệ Thuật Trùng Khánh ở Trung Quốc. Những hình ảnh được lan truyền rộng rãi thực chất đã được ghi lại từ 1 năm trước, ngay trong khuôn viên trường đại học của cô.

Vào thời điểm đó, Qua Qua và các sinh viên khác đang tham gia đợt học quân sự năm nhất tại trường. Sau những giờ huấn luyện ban ngày, buổi tối sinh viên thường tham gia các hoạt động giao lưu. Một trong số đó là cuộc thi trình diễn thời trang. Nhờ sở hữu chiều cao nổi bật trên 1m70 và nhan sắc rạng ngời, Qua Qua nhanh chóng được chọn vào đội ngũ "người mẫu" tham gia trình diễn. Chính từ sân khấu của cuộc thi này, khoảnh khắc 12 giây "để đời" đã được ghi lại và trở thành hiện tượng mạng.

Nhân vật chính trong đoạn clip có tên là Đặng Qua Qua

Nữ sinh sở hữu khí chất đặc biệt

Clip gây sốt được quay trong lần Qua Qua tập quân sự hồi năm nhất

Trước vẻ đẹp và khí chất toát ra chỉ từ một bóng lưng của Qua Qua, cư dân mạng đã để lại hàng nghìn bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ:

- Giờ tôi mới hiểu vì sao nhân vật nam chính trong truyện mãi không quên được "bạch nguyệt quang" của mình. Khí chất này thật sự khó tìm.

- Tuyệt vời! Tuy chỉ thấy bóng lưng nhưng có thể cảm nhận được vẻ đẹp và thần thái của cô ấy. Đúng là nữ thần trong truyền thuyết.

- Chỉ 12 giây thôi mà hút hồn đến mức này!

- Cô ấy đẹp đến nỗi tôi đã xem đi xem lại clip này cả chục lần mà vẫn không chán. May mắn cho những người được học cùng trường.