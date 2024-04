Nữ sinh đi làm thêm tại quán cà phê bị người đàn ông sàm sỡ, hành hung: Nạn nhân đang phải điều trị tâm lý

Chiều 31/3, tại Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi gặp chị L.T.M, mẹ của S. đang trông con gái đang điều trị tại đây do bị ảnh hưởng tâm lý sau vụ việc.

Chị M. cho biết, hiện tại em S. đang rất hoảng loạn, biểu hiện sợ sệt và đau ở phần bụng nên đi lại phải có hai người giúp đỡ. Do cháu S. không thể tiếp xúc với người lạ, chị M. kể lại sự việc do con gái tâm sự trước đó.

Theo chị M., hôm 26/3, trong lúc S. đang chuẩn bị mang đồ uống cho khách, một người đàn ông bất ngờ đi từ phía sau có hành vi sàm sỡ S., theo phản xạ em S. thét lên thì người đàn ông này đi xuống tầng 1. Lúc này S. dùng điện thoại quay chụp lại để làm chứng nhưng vị khách bức xúc đạp vào bụng và tát em S. sau đó bỏ đi.

Bệnh nhân S. trong tình trạng hoảng loạn, luôn cần có người nhà giúp đỡ

Bức xúc vì hành vi của người đàn ông trên, tối cùng ngày em S. chia sẻ lên trang cá nhân tìm danh tính vị khách để làm rõ, đồng thời cảnh báo cho mọi người biết.

"Hôm sau người đàn ông ấy cùng một thanh niên khác đến nhà tôi nói lời xin lỗi cháu, họ lấy lý do say rượu nên không làm chủ. Người này có đưa tiền cho tôi để đem cháu đi khám bệnh, yêu cầu tôi ký giấy tờ và đề nghị em S. gỡ bỏ thông tin và clip trên trang cá nhân, sau đó hai người này đi về", chị M. cho biết. Tuy nhiên, con gái chị không đồng ý cách giải quyết nói trên do cháu vô cùng phẫn nộ. Chị M. sau đó đưa con tới thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Đến ngày 30/3, cháu S. vẫn đau người, tinh thần hoảng loạn nên được các bác sĩ cho chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai.

"Ở bệnh viện Hải Dương các bác sĩ cho biết con bị rối loạn tâm thần nên chuyển lên tuyến chuyên môn. Con tôi mới nhập viện Bạch Mai hôm qua, do ngày nghỉ nên thứ Hai đầu tuần bác sĩ sẽ tiếp tục thăm khám và có kết quả", chị M. chia sẻ và mong cơ quan chức năng làm sáng tỏ sự việc để lấy lại công bằng cho con gái.

Người mẹ trẻ chia sẻ thêm, con gái chị hiện đang học lớp 11, cháu là học sinh giỏi. Do hoàn cảnh gia đình nên S. xin đi làm thêm (theo giờ) tại quán cà phê vào các buổi tối để đỡ tiền học phí cho mẹ.

Người đàn ông có hành vi sàm sỡ nữ nhân viên trước cửa thang máy (ảnh cắt từ clip)

Liên quan đến vụ việc, tối 27/3, một lãnh đạo Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) cho biết đã triệu tập Ph.C.C. (SN 1986, trú tại xã Tân Việt, Thanh Hà), người được cho có hành vi sàm sỡ và hành hung nữ nhân viên quán cà phê.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại sự việc trên xảy tại quán cà phê trên địa bàn huyện Thanh Hà. Thời gian hiển thị trên đoạn video này là 18h45 ngày 26/3.

Theo nội dung đoạn clip, một nhóm khách hàng đi vào thang máy trong tòa nhà của quán cà phê. Trong lúc đi vào thang máy, một người đàn ông nghi có hành vi sàm sỡ nữ nhân viên đang đứng bên ngoài thang máy. Thời điểm này trong thang máy có nhiều người.

Khi vị khách này lên xe máy rời đi, nữ nhân viên chạy theo, quay clip thì bị người đàn ông này xuống xe đá, tát rồi buông lời xúc phạm. Sự việc xảy ra ngay trước cửa quán cà phê trước sự chứng kiến của nhiều người. Sau khi được can ngăn, kẻ này mới dừng hành vi côn đồ.