Nữ sinh đại học ngủ trên chiếc nệm 2 năm chưa từng giặt, đến khi mở ra thấy cảnh tượng kinh hoàng không hiểu nổi

Bước vào tuổi 18 và trải qua cuộc sống sinh viên, mỗi người buộc phải rời xa cha mẹ và tập cách sống tự lập một mình. Thường ngày vốn đã quen với việc được bố mẹ cưng chiều, lo lắng từng li từng tí và thay thế mình làm mọi việc mà nhiều tân sinh viên khi bước vào cánh cửa đại học lại lộ rõ ra những nhược điểm về việc thiếu kỹ năng sống.

Gần đây, dân mạng Trung Quốc truyền tay nhau một bức ảnh được ghi lại từ phòng ký túc xá của một nữ sinh viên năm hai. Theo đó, chiếc nệm ngủ lót trên giường của nữ sinh này không biết vì lý do gì lại xuất hiện một lỗ tròn siêu to ở ngay chính giữa và đường kính có thể tương đương với một chiếc thau lớn. Nếu không phải do việc thay drap giường chắc chắn cũng chẳng ai biết đến sự xuất hiện của "lỗ hổng" này.

Người thay chiếc drap giường cũng không hiểu nguyên do chiếc lỗ này lại xuất hiện và ngay cả chủ nhân của chiếc nệm cũng chẳng hiểu vì sao. Nhưng khi dân mạng xem qua, nhiều người đã nhận ra rằng, điều này đến từ việc chiếc nệm chẳng bao giờ được giặt phơi hay vệ sinh trong suốt 2 năm qua. Bởi với phản xạ của người bình thường, họ sẽ cảm thấy khó chịu khi chỗ nằm của mình không được bằng phẳng. Và chắc chắn sẽ chẳng xảy ra tình trạng chiếc nệm bị "lún" sâu và mất đi khoảng giữa nếu người nằm thường xuyên dành thời gian để kiểm tra.

Hình ảnh này khiến dân mạng tranh cãi về tính tự lập của sinh viên khi bắt đầu bước chân vào cánh cửa đại học. Một số sinh viên có tính tự lập kém, nguyên nhân rất rõ ràng đến từ việc được bố mẹ nuông chiều quá mức. Bố mẹ thường thay con làm tất cả mọi việc từ lớn đến nhỏ để mong con chỉ chú tâm vào chuyện học mà quên mất rằng rèn luyện các kỹ năng sống cũng là điều cần thiết.

Một số người thông cảm rằng, gối nệm sử dụng trong ký túc xá thường khá mỏng nên dễ bị hao mòn hơn các loại gối nệm được sử dụng ở nhà. Tuy nhiên, hơn hết vẫn là việc nữ sinh này nên cân nhắc nhiều hơn đến việc trang bị các kỹ năng sống tự lập khi không có cha mẹ bên cạnh. Nhiều người đặt giả thiết rằng nếu ở nhà, chắc chắn bố mẹ sẽ chẳng thể để cảnh tượng này xảy ra.

Khi chuyển đến thành phố lớn để học tập, mỗi người nên tự học các kỹ năng cần thiết như nấu ăn, vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa và các công việc thông thường như giặt giũ, là quần áo,... đặc biệt là phải tự biết cách chăm sóc, bảo vệ bản thân khi không có bố mẹ ở cùng.

Theo Sohu