Nữ sinh có tên lạ cùng profile "không phải dạng vừa": 17 tuổi đã chinh phục hàng loạt giải thưởng, bật mí bí quyết thi đỗ "BA CHUYÊN" kỳ thi vào 10

17 tuổi, 10 năm liên tục là học sinh giỏi, chinh phục hàng loạt giải thưởng Olympic Toán, Olympic tiếng Anh cấp Quận, cấp Thành phố; đạt 7.5 Ielts ngay từ lần thi đầu tiên; top 5% kỳ thi toán học quốc tế IKMC; giải Đồng kỳ thi toán học Hoa Kỳ AMC8; giải Khuyến khích cuộc thi tranh biện toàn quốc Open to the new... đó là những thành tích "sương sương" của nữ sinh có cái tên thật lạ và đẹp - Hoa Cẩm Tú.

Cẩm Tú hiện là học sinh lớp 11 chuyên Anh Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Không chỉ có thành tích học tập "không phải dạng vừa", Tú còn năng nổ tham gia công tác xã hội và các hoạt động thiện nguyện. Cô bé là thành viên CLB Cán Bộ Đội Hà Nội, đại diện thiếu nhi Thủ đô tham dự nhiều diễn đàn trẻ em, đạt nhiều giải thưởng về công tác đoàn đội (chỉ huy Đội giỏi, chiến sĩ nhỏ Điện Biên,...); là MC của nhiều sự kiện và làm trợ giảng, gia sư tiếng Anh để tự trang trải học phí.

Mới đây, Tú đã tự thực hiện 1 hoạt động nhỏ là làm bánh với các nguyên vật liệu thân thiện với môi trường để bán và gây quỹ từ thiện đóng góp vào 2 dự án trồng cây xanh bảo vệ môi trường và tã ấm cho trẻ em miền núi.

Năm học 2020, trong kỳ thi vào 10, Tú thi đỗ cận Chuyên Anh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ; Chuyên Anh THPT Chuyên Đại học Sư phạm; Chuyên Anh THPT Chu Văn An. Tú chia sẻ nhiều kinh nghiệm học tiếng Anh; chinh phục kỳ thi vào 10 và những trải nghiệm tuyệt vời ở ngôi trường cấp 3 mà em lựa chọn trong cuộc trò chuyện sau đây:



Luôn lập thời gian biểu rõ ràng để cân bằng giữa học tập và giải trí

- 17 tuổi, vừa đảm bảo việc học ở trường với thành tích tốt, vừa tham gia nhiều cuộc thi, hoạt động xã hội và cả làm thêm. Em sắp xếp thời gian biểu của mình ra sao? Liệu có còn thời gian cho các hoạt động thư giãn, giải trí?

Em luôn lập thời gian biểu rõ ràng để cân bằng giữa học tập và giải trí. Hàng ngày, buổi sáng em đi học trên trường, buổi chiều thì dù bài tập nhiều hay ít, em vẫn dành 1 khoảng thời gian đến phòng tập gym để nâng cao sức khỏe. Buổi tối thì có vài buổi em có lịch dạy gia sư, trợ giảng, ngoài ra thì chủ yếu là em tự học. Các ngày cuối tuần nếu không nhiều bài vở, em thường vào bếp nấu nướng hoặc đi chơi với bạn bè để thư giãn.

Thật ra bố mẹ em không áp lực nhưng tại em khá cầu toàn nên đôi khi bị stress vì sợ bố mẹ thất vọng, sợ mất mặt với bạn bè, những lúc như vậy em thường tìm người tâm sự để vượt qua.

- Ngoài thành tích học tập, điều khiến nhiều người ngưỡng mộ chính là em còn năng nổ trong công tác xã hội. Em bắt đầu tham gia từ lúc nào? Em cảm nhận ý nghĩa của việc này ra sao?

Hồi nhỏ em cực kì cực kì nhút nhát, rất ít nói. Nhưng đến năm 11 tuổi, em được đại diện trường tham dự khóa tập huấn dành cho cán bộ chỉ huy Đội tại trường Đội Lê Duẩn, và may mắn được vào CLB Cán bộ Đội Hà Nội. Kể từ đó, em được tham gia rất nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ.

Những hoạt động này dường như đã thay đổi hoàn toàn con người em, từ 1 cô bé rụt rè trở nên tự tin, dạn dĩ, dám thể hiện bản thân. Nhờ đó mà em cũng khám phá thêm ra những đam mê của mình( làm MC, diễn xuất,…). Đối với em, học là 1 chuyện nhưng tham gia hoạt động xã hội cũng vô cùng quan trọng vì nó giúp trau dồi kĩ năng mềm, có thêm nhiều kinh nghiệm quý báu.

Đặc biệt, em rất rất thích đi làm từ thiện. Mỗi chuyến đi đều là trải nghiệm có ý nghĩa lớn đối với em. Cảm giác được giúp đỡ những mảnh đời khó khăn hơn mình giúp em cảm thấy hạnh phúc và biết trân trọng cuộc sống hơn.

- Tú đạt 7.5 Ielts ngay từ lần thi đầu tiên. Em chia sẻ một vài kinh nghiệm học tiếng Anh của mình nhé!

Một trong những bí quyết của em chính là tiếp xúc với tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi, sử dụng nó như 1 phương tiện giải trí. Em rất thích xem các show truyền hình thực tế của nước ngoài như Masterchef USA, The Voice, Britain's got talent, hoặc xem những bộ phim hoạt hình nước ngoài yêu thích trên youtube, đọc hết bộ truyện tranh Doraemon yêu thích bằng tiếng Anh... vừa thư giãn, vừa nâng cao trình độ.

Một yếu tố quan trọng nữa là phương pháp học từ vựng. Em luôn có sổ note từ vựng và học từ vựng mỗi ngày, có thể học theo từng chủ đề/ đặt câu để dễ nhớ (ngày xưa em hay nghĩ ra mấy cách đặt câu hơi ngớ ngẩn, nhưng miễn sao nhớ từ là được. Hãy ôn đi ôn lại từ vựng hàng ngày, ngày nào cũng mở ra đọc, và đừng cố nhồi nhét quá nhiều từ một lúc.

Về luyện viết thì viết luận đã từng là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với em, em từng bị nói là không có khả năng học viết nhưng đến năm lớp 9, em may mắn gặp được 1 cô giáo có phương pháp giảng dạy "hợp cạ" nên bây giờ em cảm thấy viết khá nhẹ nhàng.

Em nghĩ viết là kĩ năng khó nhất trong 4 kĩ năng, em chỉ có 1 lời khuyên đó là hãy luyện viết thật nhiều thật nhiều, nếu được thì nhớ người có chuyên môn chữa giúp rồi xem kĩ lại lỗi sai thì sẽ tiến bộ rất rất nhanh. Chăm đọc và tìm hiểu cũng là 1 yếu tố quan trọng để viết tốt, em luôn cố gắng tìm hiểu nhiều chủ đề, đặc biệt là những chủ đề khó như: Vũ trụ, khoa học,… để khi viết không bị bí ý tưởng.

Luyện nói với em thì nói cũng giống như viết, cứ nói nhiều khắc sẽ quen và có phản xạ tốt. Nếu được thì nên tìm những người bạn đồng hành, lên lịch tập nói tiếng anh cùng. Nhưng nếu không thì có thể chọn tự tập nói 1 mình và ghi âm nghe lại để phát hiện lỗi sai.

Khi ôn thi Ielts, em chọn trung tâm nơi học sinh sẽ được giảng dạy hoàn toàn bởi giảng viên nước ngoài, và điều này bắt buộc em phải nói và nghe tiếng Anh nhiều hơn. Phương pháp luyện thi Ielts thì cũng giống như em chia sẻ ở trên, nhưng phải đi kèm với việc luyện đề chăm chỉ. Mỗi chứng chỉ có 1 cấu trúc đề riêng nên dù giỏi đến đâu mà không luyện dạng đề thì cũng khó đạt điểm cao. (Em thường luyện trong bộ sách Ielts cambridge, Ielts online test).

Kinh nghiệm ôn thi vào 10: Học thật chắc kiến thức từ đầu năm, đặc biệt là 3 môn Toán, Văn, Anh

- Năm học 2020, trong kỳ thi vào 10, Tú thi đỗ cận Chuyên Anh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ; Chuyên Anh THPT Chuyên Đại học Sư phạm; Chuyên Anh THPT Chu Văn An. Tại sao em chọn Chuyên Đại học Sư phạm?

Trong kì thi vào lớp 10 năm 2020, em may mắn đậu tất cả các nguyện vọng mình đăng ký, nhưng em đã chọn theo học tại Chuyên Sư Phạm vì khi tìm hiểu, em thấy trường có tỷ lệ học sinh đậu đại học rất cao, có nhiều thủ khoa, á khoa của các đại học danh tiếng. Hơn nữa, em được các anh chị khóa trên cho những review tốt về thầy cô, hoạt động ngoại khóa, cơ sở vật chất,… của trường nên em quyết định đây sẽ là nơi em theo học 3 năm cấp 3.

- Em đã chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 ra sao để đạt được thành tích như vậy?

Kinh nghiệm của em đó là học thật chắc kiến thức từ đầu năm, đặc biệt là 3 môn Toán, Văn, Anh.

Với Toán: Tuyệt đối không được để hổng bất kì phần kiến thức nào, luyện thật chắc từng dạng bài và luyện tăng cường dạng mình còn yếu, những tháng cuối thì luyện nhiều đề tổng hợp. Chỉ cần nắm chắc cơ bản thì 8 điểm không khó, còn muốn đạt 9 trở lên thì phải dành nhiều thời gian luyện các dạng bài nâng cao. Lưu ý trình bày cẩn thận để không mất điểm oan.

Văn: Cố gắng hiểu văn bản, cảm thụ văn bản thay vì học vẹt. Anh: Nắm chắc kiến thức trên lớp và luyện nhiều đề. Lớp 9 nên tập trung toàn tâm toàn ý cho việc học,các hoạt động khác có thể bớt đi một chút. Đừng quá áp lực, điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng học. Chọn nguyện vọng hợp lý, vừa sức

- Sau khoảng thời gian theo học tại trường, em cảm nhận về Chuyên Sư Phạm ra sao?

Nếu được chọn lại thì em vẫn chắc chắn sẽ chọn Chuyên Sư Phạm. Môi trường học tập ở đây rất tuyệt vời. Điều mà em thích nhất ở ngôi trường này đó là các thầy cô giáo rất tâm lý, không đặt nhiều áp lực và luôn tạo điều kiện về mặt điểm số nên em cảm thấy học ở đây rất thoải mái chứ không áp lực. Em dễ dàng cân bằng được việc học với việc thư giãn, dành thời gian cho bản thân, tham gia các dự án,…

Các hoạt động ngoại khóa của trường cũng rất đa dạng với hàng chục câu lạc bộ ở nhiều lĩnh vực: âm nhạc, ẩm thực, thể thao, điện ảnh,… cùng với các sự kiện lớn như The Breakfast, Fiesta A Cielo, Red Carpet, cuộc thi đại sứ,…, giúp học sinh được làm việc trong môi trường năng động, xóa bỏ đi quan niệm " trường chuyên chỉ biết học" của nhiều người.

Kỉ luật trường cũng rất nghiêm, nếu vi phạm quá 6 lỗi trong 1 kì học sẽ bị hạ hạnh kiểm, vì vậy học sinh được rèn luyện tính kỉ luật rất tốt. Các bạn trong lớp cũng rất hòa đồng, vui vẻ, đoàn kết. Vì là trường chuyên nên các bạn học rất giỏi, từ đó tạo ra môi trường cạnh tranh giúp em không ngừng phấn đấu. Cơ sở vật chất của trường cũng rất tiện nghi, sạch sẽ, đầy đủ, thoải mái.

- Định hướng của em trong tương lai là gì?

Em có đam mê sau này được làm việc trong lĩnh vực kinh doanh nên ngay từ bây giờ em đã mở 1 shop kinh doanh các mặt hàng nhập khẩu Úc để tập tành start-up, làm quen với các công việc như khảo sát thị trường, khảo giá, kiểm tra chất lượng sản phẩm, marketing,..., tiếp cận với những rủi ro khi kinh doanh.

Em ước mơ được đi du học Nhật Bản ngành kinh doanh sau khi tốt nghiệp cấp 3. Em chọn Nhật Bản vì đây là đất nước văn minh, hiện đại, kỉ luật, có nền văn hóa cả thế giới ngưỡng mộ, lại có tỉ lệ ô nhiễm và phạm tội thấp. Em tin rằng nếu được học tập và làm việc ở quốc gia này, em sẽ mở mang được tầm mắt và phát triển bản thân. Vì tài chính gia đình không dư giả nên em hy vọng sẽ giành được những suất học bổng cao để đỡ chi phí cho bố mẹ.

- Bận rộn việc học và hoạt động ngoại khóa, em có thường xuyên chia sẻ, tâm sự với bố mẹ không? Ai là người ảnh hưởng đến em nhất?

Cá nhân em, em luôn coi gia đình là trên hết, quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời, vì vậy, em luôn cố gắng gần gũi với bố mẹ nhất có thể, đơn giản qua những câu chuyện hàng ngày ở trường. Đặc biệt, mẹ là người mà em tin tưởng và tâm sự nhiều nhất, bởi mẹ và em khá "hợp cạ", tâm sự với mẹ giúp em cảm thấy thoải mái, và những lời khuyên của mẹ cũng hợp tình, hợp lý, giúp em có những quyết định đúng đắn.

- Cảm ơn Cẩm Tú.

