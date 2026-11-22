Một tiết tiếng Anh bình thường có lẽ chẳng phải điều gì đặc biệt đối với những học sinh vẫn đến trường mỗi sáng. Các em mở sách, đọc theo giáo viên, trả lời câu hỏi rồi chờ tiếng chuông báo hết giờ. Nhưng với Diêu Doanh Bối, cô gái 18 tuổi ở tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), được tham gia thêm một tiết học cùng bạn bè lại là ước nguyện cuối cùng sau 5 năm chống chọi với bệnh bạch cầu.

Câu chuyện được SCMP đăng tải ngày 19/11 đã khiến nhiều người xúc động. Khi biết tình trạng sức khỏe của Yingbei không còn nhiều hy vọng, thầy cô và các bạn cùng lớp quyết định biến một khu vực trong bệnh viện thành lớp học đặc biệt, giúp cô thực hiện điều mong mỏi trước khi qua đời.

Năm năm chống chọi bệnh tật, cô gái 18 tuổi vẫn mong được đến trường

Diêu Doanh Bối, thường được gọi thân mật là Bối Bối, là học sinh lớp 9 tại Trường Trung học Tùng Giang, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Dù đã 18 tuổi, cô vẫn đang theo học bậc trung học cơ sở vì quá trình điều trị bệnh khiến việc học nhiều lần bị gián đoạn.

Bối Bối được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu từ 5 năm trước. Kể từ đó, cuộc sống của cô gắn liền với bệnh viện và những đợt điều trị kéo dài. Có những khoảng thời gian, cô buộc phải tạm nghỉ học để tập trung chữa bệnh, trong khi bạn bè cùng trang lứa vẫn tiếp tục chương trình học bình thường.

Gia đình đã tìm nhiều cách để cứu con gái. Cha mẹ Bối Bối sinh thêm một người con với hy vọng sử dụng máu cuống rốn của em bé phục vụ việc điều trị cho chị. Sau ca ghép tế bào gốc, sức khỏe Bối Bối từng cải thiện, giúp cô có thể trở lại trường trong những giai đoạn đủ điều kiện.

Tuy nhiên, bệnh tình tái phát khoảng ba tháng trước khi cô qua đời. Cha mẹ tiếp tục đưa Bối Bối đến những bệnh viện có điều kiện điều trị tốt hơn, nhưng sau cùng phải trở về bệnh viện tại quê nhà khi hy vọng phục hồi ngày càng mong manh.

Trong những ngày cuối đời, Bối Bối phải chịu đựng nhiều triệu chứng đau đớn, bao gồm chảy máu mũi kéo dài, đau xương dữ dội và sốt cao. Thầy cô cùng các bạn học luân phiên đến bệnh viện thăm hỏi, trò chuyện và ở bên cô. Chính trong khoảng thời gian ấy, Bối Bối chia sẻ với giáo viên một mong muốn khiến mọi người không khỏi xúc động: Cô muốn được học thêm một tiết cùng các bạn trong lớp.

Lớp học đặc biệt được dựng lên bên giường bệnh

Sau khi nghe ước nguyện của Bối Bối, hiệu trưởng và các giáo viên đã bàn bạc để tìm cách thực hiện. Một nhóm học sinh được mời đến bệnh viện, giáo viên tiếng Anh cũng có mặt để tổ chức tiết học như ở trường. Phía bệnh viện hỗ trợ sắp xếp một không gian làm lớp học tạm thời, trang trí bằng bóng bay và những chú gấu bông. Các thầy cô còn dặn học sinh hãy tham gia tiết học như bình thường, để Bối Bối có thể cảm nhận lại không khí quen thuộc của những ngày đến trường.

Bài học hôm ấy có nội dung liên quan đến khảo cổ học và Bảo tàng Tam Tinh Đôi, một địa điểm nổi tiếng với những phát hiện khảo cổ tại Trung Quốc. Giữa không gian bệnh viện, giáo viên hướng dẫn học sinh đọc bài, các bạn cùng lớp đồng thanh đọc theo.

Bối Bối cũng cố gắng tham gia. Dù đang chịu đựng những cơn đau và tình trạng sức khỏe rất yếu, cô vẫn đọc theo giáo viên cùng bạn bè. Đó là một tiết học không có bảng đen hay những dãy bàn ghế như thường lệ. Thế nhưng, đối với Bối Bối, được nghe giọng thầy cô, được đọc bài bên những người bạn quen thuộc có lẽ là điều cô đã mong chờ suốt những ngày nằm viện.

Theo SCMP, ngày 7/11, thầy cô và các bạn nhận tin Bối Bối qua đời, không lâu sau tiết học đặc biệt ấy.

Một giáo viên sau đó đăng tải video ghi lại buổi học cuối cùng lên mạng xã hội, bày tỏ sự thương tiếc và trân trọng tinh thần ham học của cô gái trẻ. Trong lời tiễn biệt, giáo viên hy vọng tinh thần lạc quan và sự ham hiểu biết của Bối Bối sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ khác.

"Bạn bè đã có bài học đầu tiên về sự chia ly"

Đoạn video về tiết học cuối cùng của Bối Bối đã khiến nhiều người Trung Quốc xúc động. Trong phần bình luận, một người viết rằng Bối Bối đã có tiết tiếng Anh cuối cùng, còn các bạn cùng lớp lại nhận được bài học đầu tiên về sự chia ly.

Một người khác nhận xét, những học sinh khỏe mạnh đôi khi cảm thấy việc học thật mệt mỏi hoặc nhàm chán, nhưng đối với một người bệnh như Bối Bối, được ngồi trong lớp lại là điều vô cùng quý giá.

Cũng có ý kiến cho rằng trong khoảnh khắc ấy, Bối Bối dường như không còn là một bệnh nhân đang điều trị, mà chỉ đơn giản là một cô học trò tham gia tiết học bình thường cùng bạn bè.

Điều khiến câu chuyện trở nên đặc biệt nằm ở chính sự giản dị của ước nguyện. Sau nhiều năm chiến đấu với bệnh tật, Bối Bối không mong được đến một nơi xa xôi hay nhận món quà đắt tiền. Cô chỉ muốn có thêm một lần được làm học sinh, được học bài, được ở bên bạn bè như những ngày sức khỏe còn cho phép.

Với thầy cô và các bạn, tiết học ấy cũng trở thành một kỷ niệm không thể quên. Họ đã cùng nhau thực hiện mong muốn cuối cùng của Bối Bối, mang không khí trường lớp đến bên giường bệnh để cô có thêm một lần được sống với niềm vui quen thuộc.

Bối Bối ra đi ở tuổi 18, khi hành trình học tập còn dang dở. Nhưng tiết học cuối cùng của cô đã để lại một câu chuyện đẹp về tình thầy trò, tình bạn và sự quan tâm dành cho một học sinh không muốn từ bỏ niềm yêu thích học tập, ngay cả trong những ngày khó khăn nhất.