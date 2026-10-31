Giải cứu hai nữ sinh viên đi lạc trên núi sau gần 2 giờ tìm kiếm

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 25 phối hợp với lực lượng chức năng tìm thấy 2 nữ sinh trên núi Ông Trịnh. Nguồn: BCA

Tối 29/10, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 25 Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với lực lượng chức năng phường Tân Phước kịp thời tìm kiếm, cứu hộ thành công 2 nữ sinh đi lạc trên núi Thị Vải.

2 nữ sinh được xác định là L.T.T.N. (quê Đồng Tháp) và T.H.N. (quê Bình Thuận) đều là sinh viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thông tin ban đầu, 2 nữ sinh đến khu vực núi Thị Vải, gần chùa Linh Sơn Bửu Thiền Tự (phường Phú Mỹ) để tham quan, leo núi. Sau khi lên đến đỉnh, trên đường tìm lối xuống, cả hai mất phương hướng, đi lạc sang khu vực núi Ông Trịnh (phường Tân Phước) và không thể tự tìm đường về.

Nhận tin báo từ gia đình vào khoảng 17h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 25 phối hợp Công an phường Tân Phước và Ban Chỉ huy Quân sự phường triển khai tìm kiếm.

Sau gần 2 giờ tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện các nữ sinh tại khu vực núi Ông Trịnh, cách điểm xuất phát khoảng 5km; sau đó đã hỗ trợ đưa 2 nữ sinh xuống núi an toàn.

Công an vượt điểm sạt lở, đưa người đàn ông bị tai biến đi cấp cứu

Khoảng 6h30 ngày 30/10/2026, Công an xã Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng có mặt, vượt qua khu vực sạt lở hiểm trở để phối hợp cùng gia đình đưa một người dân có biểu hiện tai biến, co giật trong tình huống nguy cấp đến bệnh viện cấp cứu an toàn.

Ảnh chụp màn hình

Vào thời điểm trên, Công an xã Tây Trà nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân về việc ông Hồ Văn Lộc (sinh năm 1972, trú tại thôn Nước Xoay, xã Tây Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) có biểu hiện bị tai biến, co giật, đang nằm trên đoạn đường bê tông thuộc thôn Trà Nga, xã Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi và cần hỗ trợ đưa đi cấp cứu gấp. Đáng chú ý, đoạn đường xảy ra vụ việc nằm trong khu vực bị sạt lở, khiến công tác di chuyển gặp vô cùng khó khăn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Tây Trà đã lập tức có mặt tiếp cận hiện trường, phối hợp chặt chẽ với gia đình đưa nạn nhân lên phương tiện và khẩn trương di chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực Trà Bồng cơ sở 2 để các y, bác sĩ kịp thời cấp cứu, điều trị. Nhờ sự có mặt nhanh chóng, xử lý tình huống kịp thời và tinh thần tận tụy của lực lượng Công an xã, ông Lộc đã được đưa đến bệnh viện kịp thời, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho việc cứu chữa.