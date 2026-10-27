Nữ sinh viên tử vong trong phòng trọ ở Quy Nhơn

Ngày 27/10, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Nam thông tin, hiện lực lượng chức năng địa phương đang phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một nữ sinh viên thuộc Trường Đại học Quy Nhơn.

Nạn nhân được xác định là chị N.T.T.K. (SN 2007, quê tỉnh Đắk Lắk) là sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn.

Thi thể nữ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai (Ảnh: N.C)

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào khoảng 22h ngày 26/10, do không thể liên lạc được với K. từ suốt buổi sáng cùng ngày, một người bạn sống chung dãy trọ trên đường Nguyễn Văn Hiển (phường Quy Nhơn Nam) đã đến phòng tìm hiểu tình hình và phát hiện K. nằm bất động trong nhà tắm.

Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, lực lượng y tế xác định nạn nhân đã tử vong trước đó.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục khám nghiệm, thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.