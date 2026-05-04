Nữ siêu mẫu bị makeup ruột tố nói xấu sau lưng, tình "chị em cây kế" suốt 10 năm nay toang rồi sao!

Showbiz vốn chẳng thiếu những màn hợp tan, nhưng drama lần này vẫn đủ khiến netizen chú ý bởi nhân vật liên quan từng được xem là cặp bài trùng khá thân thiết trong giới.

Mọi chuyện bắt đầu khi một chuyên gia trang điểm bất ngờ đăng tải dòng trạng thái dài, bày tỏ sự thất vọng khi gần đây liên tục nghe được những lời không hay về bản thân từ một người bạn cũ. Theo chia sẻ, người này cho biết nhiều người đã nhắn lại cho mình về những câu chuyện chê bai, xem thường, thậm chí đem mình ra làm đề tài mua vui.

Điều khiến status nhanh chóng thu hút chú ý nằm ở loạt chi tiết khá cụ thể. Người đăng nhắc lại mốc thời gian cuối năm 2018, trước khi nữ siêu mẫu bước vào một cuộc thi nhan sắc lớn. Khi ấy, chính đối phương là người chủ động nói không muốn tiếp tục làm việc chung, muốn có sự tự do và định hướng riêng.

Tưởng như mối quan hệ khép lại trong êm đẹp, nhưng theo lời kể, trước khi dừng hợp tác, nữ siêu mẫu vẫn nài nỉ người này chỉ dạy thêm cách makeup, khắc phục khuyết điểm gương mặt và chỉnh góc mặt sao cho đẹp nhất để có thể tự chuẩn bị cho bản thân, tránh gặp bất lợi trong cuộc thi nhan sắc quốc tế tổ chức ở Ba Lan.

“Bạn còn nói coi như mình giúp bạn lần cuối đi”, người này viết.

Chi tiết này càng khiến dân tình chú ý bởi nhân vật lên tiếng không đơn thuần là đồng nghiệp xã giao, mà từng là makeup ruột của nữ siêu mẫu trong suốt một thời gian dài. Cả hai từng đồng hành từ những ngày đầu cô mới chập chững bước chân vào làng mẫu, cùng nhau thực hiện nhiều bộ ảnh thời trang, lookbook và các dự án hình ảnh.

Trong mắt nhiều người, đây từng là một mối quan hệ công việc bền chặt. Một người phụ trách xây dựng hình ảnh, một người là gương mặt đại diện, song hành qua giai đoạn định hình phong cách và tạo dựng tên tuổi.

Status cũng có đoạn nhấn mạnh khi người đăng cho biết: những điều từng góp phần tạo nên hình ảnh và tên tuổi của nữ siêu mẫu từ năm 2012 đến trước dịch COVID-19 nay lại trở thành câu chuyện bị đem ra nói lại để mua vui và diễu cợt với người khác.

Một câu chữ nhẹ nhưng đủ cho thấy sự tổn thương và cảm giác bị phản bội niềm tin của người trong cuộc.

Sau giai đoạn thăng hạng danh tiếng, nữ siêu mẫu này bắt đầu xuất hiện nhiều hơn cùng bộ đôi chuyên gia trang điểm và làm tóc có tiếng trong giới. Từ đó, tần suất hợp tác với makeup ruột năm nào cũng giảm dần, gần như không còn thấy cả hai làm việc chung.

Việc đổi ê-kíp vốn là chuyện khá bình thường trong showbiz, thường gắn với nhu cầu làm mới hình ảnh hoặc nâng cấp định vị cá nhân. Tuy nhiên, sự xa cách này từng nhiều lần làm dấy lên tin đồn đôi bên có khúc mắc nội bộ, “không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng”, dù chưa ai từng công khai xác nhận.

Cho đến khi status ẩn ý được đăng tải, những lời đồn đoán mới thực sự nóng trở lại.

Dẫu vậy, người lên tiếng vẫn để lại một đường lui khá văn minh khi cho rằng hy vọng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Nhưng câu kết “Còn nếu không… thì thôi, đúng là đời vậy” lại giống như lời chốt hạ cho một mối quan hệ từng được xem là thân thiết.

Hiện danh tính nữ siêu mẫu đang được gọi tên trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội, với loạt dữ kiện về timeline sự nghiệp, cuộc thi nhan sắc và các mối quan hệ trong nghề, dân mạng đã nhanh chóng bước vào chế độ “thám tử mạng” và tìm ra ngay người đang được nhắc đến.

Showbiz quả thật lạ lắm: hôm qua còn là cộng sự thân thiết, hôm nay bỗng thành nhân vật chính trong một status đầy ẩn ý khiến cả cõi mạng xôn xao.