Mới đây, siêu mẫu quốc tế Hà Tuệ (Sui He) đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đời thường, hé lộ phương pháp bảo tồn nhan sắc hậu thai kỳ đầy đặc biệt.

Thay vì lựa chọn các biện pháp xâm lấn thô bạo, cô lại tìm đến những cây kim châm cứu để cứu vãn làn da sau khi thực hiện thiên chức làm mẹ.

"Cầu cứu" các mẹ bỉm vì phấn hoa

Mở đầu bài đăng, Hà Tuệ bày tỏ sự trăn trở của một người mẹ trẻ giữa mùa xuân Bắc Kinh: "Bắc Kinh dạo này đẹp lắm, nhưng liễu nhứ (phấn hoa từ cây dương liễu) bay khắp nơi rất nghiêm trọng. Các bậc phụ huynh ở Bắc Kinh làm thế nào để vừa tránh được liễu nhứ, vừa đảm bảo cho bé được ra ngoài trời hiệu quả?".

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại chạm đúng nỗi niềm của rất nhiều cha mẹ tại thủ đô vào thời điểm giao mùa, khi những bông "tuyết trắng" từ cây liễu phủ kín đường phố, gây khó chịu và dị ứng cho trẻ nhỏ.

Đáng chú ý hơn cả là câu chuyện dở khóc dở cười mà Hà Tuệ kể lại về chuyến cắm trại đầu tiên cùng con vào đầu tháng. Cô cho biết cả nhà hì hục dựng lều mãi mới xong, thì bất ngờ gió lớn nổi lên trong khi dự báo thời tiết trước đó ghi rõ "không có gió".

Trước tình huống trở tay không kịp, gia đình Hà Tuệ đành vội vàng tháo lều, thu dọn đồ đạc rút lui về nhà trong cảnh hỗn loạn và "thảm" đến mức không kịp chụp lấy một tấm ảnh kỷ niệm nào.

"Luống cuống đến mức chẳng lưu lại được một tấm hình nào", cô hài hước tự trách bản thân, kèm theo biểu tượng cười ra nước mắt. Sự hồn nhiên, chân thật trong cách chia sẻ của Hà Tuệ khiến đông đảo người hâm mộ cảm thấy thân thương và đồng cảm.

Châm cứu nâng cơ, bí quyết gìn giữ nhan sắc của siêu mẫu

Bên cạnh những câu chuyện đời thường, điều khiến cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm chính là hình ảnh Hà Tuệ đang thực hiện liệu trình châm cứu nâng cơ mặt được đính kèm trong bài đăng.

Trong ảnh, siêu mẫu nằm thư giãn với nhiều kim châm cứu được đặt tinh tế trên các vùng cơ mặt, nhằm kích thích tuần hoàn máu, cải thiện độ đàn hồi da và nâng cơ tự nhiên.

Đây là phương pháp làm đẹp từ y học cổ truyền đang ngày càng được ưa chuộng trong giới nghệ sĩ và người nổi tiếng, bởi tính an toàn, ít xâm lấn và hiệu quả lâu dài so với các can thiệp thẩm mỹ hiện đại.

Hà Tuệ chia sẻ, việc cô thực hiện liệu pháp này là theo lời khuyên của bác sĩ Đông y, chủ yếu để làm săn chắc các đường nét trên khuôn mặt.

Thực tế, Hà Tuệ không phải là cái tên duy nhất trong showbiz Hoa ngữ lựa chọn châm cứu như một phần trong hành trình chăm sóc nhan sắc.

Trước đó, Trần Kiều Ân và nhiều nghệ sĩ khác cũng từng công khai chia sẻ về việc sử dụng châm cứu kết hợp với các liệu pháp y học cổ truyền để duy trì làn da căng mịn và vóc dáng cân đối.

Sự xuất hiện rạng rỡ của Trần Kiều Ân ở tuổi ngoài 40 chính là minh chứng thuyết phục nhất khiến nhiều người đẹp trong ngành tìm đến phương pháp này.

Không chỉ vậy, nhiều nghệ sĩ Cbiz khác cũng âm thầm hoặc công khai theo đuổi liệu trình châm cứu nâng cơ như một phần trong thói quen dưỡng sinh hằng ngày.

Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong quan niệm làm đẹp của phụ nữ hiện đại: thay vì chạy theo các giải pháp thẩm mỹ can thiệp mạnh, họ ngày càng hướng đến sự cân bằng từ bên trong, kết hợp giữa y học hiện đại và trí tuệ truyền thống.

Dù thừa nhận quá trình châm cứu có cảm giác "đau nhẹ", nhưng Hà Tuệ khẳng định đây là sự đánh đổi xứng đáng để giữ được nét tự nhiên nhất cho gương mặt.

Với một siêu mẫu quốc tế, việc bảo tồn biểu cảm sinh động là yếu tố sống còn cho sự nghiệp. Hành trình "độ nhan sắc" của mỹ nhân họ Hà không chỉ là một mẹo làm đẹp, mà còn truyền cảm hứng cho phụ nữ về việc kiên nhẫn chăm sóc bản thân một cách khoa học và "thuận tự nhiên" nhất sau những thay đổi lớn lao của cuộc đời.