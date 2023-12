''Nữ quái'' lừa đảo 26 tỷ đồng rồi... xây biệt thự

Nhường ''nổ'' có quan hệ thân thiết với nhiều người trong các tập đoàn lớn có khả năng đầu tư các dự án bất động sản thu lợi nhuận "khủng". Tin lời Nhường, từ tháng 10/2020 đến tháng 11/2023, một số người dân đã nhiều lần chuyển cho Nhường tổng số tiền trên 26 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án bất động sản do Nhường "vẽ" ra.

Số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, đối tượng Nhường dùng để xây biệt thự và mua nhiều tài sản đắt tiền, tạo dựng hình ảnh "sang chảnh", thường xuyên đăng lên mạng xã hội để đánh bóng bản thân nhằm tiếp tục lừa đảo.

Tinh vi hơn, đối tượng Nhường sử dụng nhiều số điện thoại và giả giọng người miền Trung, miền Nam, giả danh là nhân viên các công ty bất động sản trao đổi thông tin về các dự án, yêu cầu nộp sớm tiền đầu tư và các loại thuế, lệ phí để được hưởng nhiều ưu đãi, nhằm dễ dàng "moi" tiền của các bị hại.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục nhận được trình báo của một số công dân về việc bị Nhường lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đề nghị những ai là bị hại của vụ án, đến trình báo tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam hoặc liên hệ trực tiếp với đồng chí Kiều Văn Khánh, Điều tra viên thụ lý án (ĐT: 0985.030.686) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.