Nữ phản diện ấn tượng trên màn ảnh Hàn hiện tại

Mới đây, tvN đã đăng tải teaser mới của bộ phim "Nghệ thuật săn quỷ và nấu mỳ 2". Ở đoạn video này, khán giả được thấy những hình ảnh đầu tiên về nhân vật Gelly Berherd. Qua diễn xuất của Kim Hi Eo Ra. Gelly Berherd hiện lên đầy điên cuồng, tàn nhẫn nhưng cũng rất "ngầu".

Nhân vật Gelly Berherd do Kim Hi Eo Ra đảm nhận.

Sau khi xem xong teaser, đã có nhiều cư dân mạng dành lời khen cho nữ diễn viên 34 tuổi:

- Phần 2 nghe chừng cháy lắm luôn ấy. - Dù chị là phản diện nhưng mà em vẫn yêu. - Mình thích chị này lắm nè. Nét của chị ấy trông rất nghệ thuật. - Eo ôi không nhận ra luôn. - Phản diện nhưng mà trông chị "nghệ" thế này thì ghét làm sao được. Nguồn: K Love

Không khó để thấy, dù đóng vai phản diện nhưng Kim Hi Eo Ra vẫn nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên cô đảm nhận một vai phản diện được yêu thích.

Kim Hi Eo Ra trong teaser phim "Nghệ thuật săn quỷ và nấu mỳ 2".

Ở siêu phẩm "The glory", nhân vật Lee Sa Ra do Kim Hi Eo Ra thủ vai là một trong những kẻ từng bắt nạt nữ chính Moon Dong Eun (Song Hye Kyo). Dẫu vậy, nhờ thần thái ấn tượng cùng diễn xuất đỉnh, Kim Hi Eo Ra chẳng những không bị "ghét lây" mà còn có thêm rất nhiều fan mới.