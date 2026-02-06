Nữ NSƯT lên Thượng tá ở tuổi 42: Cưới chồng người Việt lai Pakistan, chồng ngày càng yêu say đắm

Hành trình nghệ thuật bền bỉ của nữ NSƯT, Thượng tá

Ca sĩ Phương Anh sinh năm 1982 tại Hải Phòng. Cô được khán giả yêu mến không chỉ bởi chất giọng trầm khàn rất riêng, mà còn bởi cách biểu diễn sâu lắng đầy cảm xúc.

Phương Anh đến với âm nhạc từ rất sớm. Năm 1998, khi mới 16 tuổi, cô gia nhập Đoàn Nghệ thuật Quân chủng Hải quân và được cử đi học thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Ca sĩ Phương Anh

Sự nghiệp nghệ thuật chính thức bước sang một trang mới khi Phương Anh tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004 - một trong những sân chơi âm nhạc lớn nhất thời bấy giờ. Ở cuộc thi này, với chất giọng ấm, cá tính, Phương Anh nhanh chóng lọt vào Top 5 thí sinh được yêu thích cùng các tên tuổi như Tùng Dương, Ngọc Khuê hay Kasim Hoàng Vũ.

Sau cuộc thi, cô tiếp tục phát triển sự nghiệp bằng việc cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc được công chúng đón nhận. Đến nay, Phương Anh đã phát hành hơn 6 album cá nhân như Phương Anh – Sao Mai điểm hẹn , Giấc mơ , 9 , Biển em – Acoustic , Phú Quang – Nỗi nhớ mùa đông và Hãy cho em yêu anh .

Thay vì chọn lối sống nghệ sĩ ồn ào, Phương Anh quyết định gắn bó lâu dài với đội ngũ nghệ sĩ quân đội, tham gia nhiều chương trình biểu diễn phục vụ các đơn vị, lực lượng và nhân dân trên khắp cả nước.

Năm 2019, cô được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú - một trong những danh hiệu cao quý dành cho nghệ sĩ có thành tựu và đóng góp xuất sắc cho nghệ thuật nước nhà. Điều này khẳng định vị thế của cô trong lòng khán giả lẫn giới chuyên môn.

Tới năm 2024, ở tuổi 42, Phương Anh tiếp tục ghi dấu ấn mới trong sự nghiệp khi được thăng quân hàm lên Thượng tá, một thành tựu lớn cho thấy sự kết hợp giữa nghệ thuật và trách nhiệm trong lực lượng quân đội mà cô đã theo đuổi gần 30 năm. Đó chính là minh chứng cho sự lao động nghệ thuật nghiêm túc và cống hiến bền bỉ của NSƯT Phương Anh.

Phương Anh có hơn 20 năm phục vụ quân đội

Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của Phương Anh cũng không phải lúc nào cũng rộng mở. Cô từng thổ lộ rằng mình có tiếc nuối khi không lao vào thị trường âm nhạc ồn ào để phát triển sự nghiệp kinh doanh ca hát như một nghệ sĩ thương mại. Tuy nhiên, chính con đường cô chọn đã đem lại cho cô sự ổn định và kết nối bền lâu với khán giả.

Gần 20 năm gắn bó bên chồng gốc Pakistan, được chồng yêu say đắm

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật đáng trân trọng, đời tư của Phương Anh cũng được công chúng quan tâm, đặc biệt là chuyện tình đẹp kéo dài hàng thập kỷ với người chồng gốc Pakistan.

Năm 2008, ở tuổi 26, Phương Anh kết hôn với Muhammad Khan - một doanh nhân người Việt lai Pakistan, sinh ra và lớn lên tại TP. HCM. Họ gặp nhau lần đầu vào khoảng năm 2006 - 2007 khi tình cờ cùng đi diễn tại Điện Biên, rồi dần dần nảy nở tình cảm sau những lần gặp gỡ và giữ liên lạc.

Phương Anh và ông xã gốc Pakistan

Ngoài việc là doanh nhân, chồng của Phương Anh còn theo đuổi đam mê nghệ thuật với vai trò DJ. Anh mang dòng máu lai Pakistan - Việt Nam, theo đạo Hồi, và luôn thể hiện sự tôn trọng sâu sắc đối với vợ mình cũng như nền văn hóa và gia đình cô. Điều này tạo nên một nền tảng vững chắc giúp hai người gắn bó với nhau suốt gần 20 năm qua.

Phương Anh tâm sự chồng cô không chỉ là bạn đời, mà còn là người bạn đồng hành đầy tin cậy trong mọi khó khăn, thăng trầm của cuộc sống. Hai người đã cùng nhau vượt qua không ít sóng gió. Trong đó, khủng hoảng kinh doanh của Muhammad Khan từng khiến gia đình rơi vào giai đoạn khó khăn và mâu thuẫn, tưởng chừng đẩy họ ra xa nhau. Thế nhưng, tình yêu và lòng kiên nhẫn đã giúp họ gắn kết hơn.

Gia đình hạnh phúc, viên mãn của Phương Anh

Cuộc sống hôn nhân của Phương Anh và Muhammad Khan hiện tại được đánh giá là viên mãn và hạnh phúc. Họ có với nhau cặp sinh đôi, một trai một gái, và luôn dành thời gian để chăm sóc, đồng hành cùng nhau trong các hoạt động gia đình.

Dù bận rộn với công việc nghệ thuật và công việc kinh doanh, cả hai vẫn giữ thói quen cùng nhau đi xem phim, du lịch hoặc đơn giản là chăm sóc các con trước khi đi ngủ.

Điều khiến nhiều người cảm động nhất là những chia sẻ rất đời thường mà sâu sắc của Phương Anh về hôn nhân. Trên mạng xã hội nhân kỷ niệm 17 năm ngày cưới, cô viết: "Quay đi quay lại đã 17 lần 16/5 rồi đấy bạn ạ. Lục lại album hình mà ngồi cười quá trời cười luôn, nhìn mặt 2 vợ chồng đứa nào cũng ngố ngố. Giờ nhìn bớt ngố rồi thì lại bắt đầu nhăn, nhưng chẳng sao nhỉ.

Ảnh cưới được Phương Anh chia sẻ và thể hiện tình cảm với chồng

Chỉ mong khi nếp nhăn nhiều hơn, tóc bạc nhiều hơn vẫn nắm chặt tay nhau, cùng nhìn về 1 hướng, thi thoảng cãi yêu một trận rồi huề. Sáng sáng vẫn chở nhau đi ăn sáng đi chợ. Rồi lúc lên đồ đi diễn có ông “lái xe kiêm trợ lý” tận tuỵ nhiệt tình là đủ rồi các bạn nhỉ".

Dưới phần bình luận, khi một người bạn nhận xét rằng ngày xưa hai vợ chồng Phương Anh trẻ hơn bây giờ, Muhammad Khan đã đáp lại bằng một bình luận rất tình cảm: "Anh khẳng định anh chị bây giờ say đắm hơn hồi xưa".