Nữ NSƯT từng đóng vợ anh Núi: U50 chi 1 tỉ đồng sang Hàn đại phẫu nhan sắc, chọn sống độc thân

Từ “vợ anh Núi” đến loạt vai diễn gai góc

Nhắc đến Kim Oanh, nhiều khán giả 8x - 9x vẫn nhớ vai diễn người vợ của anh Núi trong Sóng ở đáy sông - bộ phim từng tạo dấu ấn mạnh mẽ trên sóng truyền hình đầu những năm 2000. Khi đó, cô còn rất trẻ nhưng đã thể hiện được chiều sâu tâm lý của một nhân vật nhiều bi kịch.

Sau vai diễn này, Kim Oanh gần như “đóng đinh” với hình tượng phụ nữ sắc sảo, thậm chí đanh đá trong nhiều phim truyền hình như Những ngọn nến trong đêm , Ma làng , Đừng bắt em phải quên … Lối diễn xuất có phần gai góc, ánh mắt sắc lạnh cùng thần thái mạnh khiến cô trở thành gương mặt đặc trưng của dòng phim chính luận - gia đình.

Năm 2012, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

NSƯT Kim Oanh từng gây ấn tượng với vai vợ anh Núi trong "Sóng ở đáy sông". Ảnh: FBNV.

Quyết định đại phẫu ở tuổi trung niên

Sau thời gian vắng bóng trên màn ảnh, NSƯT Kim Oanh khiến công chúng bất ngờ khi chia sẻ đã thực hiện một ca phẫu thuật thẩm mỹ tổng thể gương mặt tại Hàn Quốc. Theo thông tin được đăng tải, ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ, bao gồm chỉnh sửa mũi, căng da mặt, xử lý vùng mắt và cằm.

Chi phí cho toàn bộ quá trình lên tới hơn 1 tỉ đồng.

NSƯT Kim Oanh chi 1 tỉ đồng để trùng thu nhan sắc. Ảnh: FBNV.

Nữ nghệ sĩ cho biết đây là quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng. Với cô, thay đổi diện mạo không phải để chạy theo chuẩn mực nào, mà là cách làm mới bản thân, giúp mình tự tin và thoải mái hơn trong cuộc sống.

Hình ảnh sau phẫu thuật cho thấy gương mặt Kim Oanh có phần mềm mại, trẻ trung hơn so với trước đây. Sự thay đổi này nhận về nhiều ý kiến trái chiều, nhưng nữ nghệ sĩ bày tỏ cô tôn trọng mọi quan điểm và xem đó là sự quan tâm của khán giả.

Sống độc thân, không đặt nặng chuyện tình cảm

Ở tuổi U50, NSƯT Kim Oanh lựa chọn cuộc sống độc thân. Cô từng chia sẻ không cưỡng cầu tình duyên, cũng không xem hôn nhân là điều bắt buộc để hoàn thiện cuộc sống.

Sau hơn 30 năm làm nghề, nữ nghệ sĩ dành nhiều thời gian cho công việc, gia đình và những mối quan hệ thân thiết. Cô quan niệm mỗi giai đoạn cuộc đời đều có giá trị riêng, và điều quan trọng nhất là cảm thấy bình an với lựa chọn của mình.

Hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Kim Oanh đi qua đủ thăng trầm của nghề diễn: từ thời đỉnh cao phim truyền hình phía Bắc đến giai đoạn thị trường thay đổi, lớp diễn viên trẻ xuất hiện ngày càng nhiều.

Ở độ tuổi 50, nữ nghệ sĩ lựa chọn cuộc sống độc thân. Ảnh: FBNV

Quyết định “đại tu” nhan sắc ở tuổi trung niên có thể xem như một dấu mốc mới. Không chỉ là thay đổi bên ngoài, đó còn là cách nữ nghệ sĩ tự làm mới mình sau nhiều năm gắn với hình ảnh cũ.

Với khán giả, Kim Oanh vẫn được nhớ đến là một diễn viên thực lực - người từng ghi dấu ấn với vai “vợ nh Núi” và hàng loạt nhân vật cá tính trên màn ảnh nhỏ.

Còn với chính cô, ở tuổi U50, có lẽ điều quan trọng nhất không phải là diện mạo thay đổi ra sao, mà là cảm giác tự tin khi bước vào một chặng đường mới của cuộc đời.