Nữ NSƯT đi hát lúc 5 giờ sáng, bị một nữ ca sĩ giành bài

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã cùng diễn viên Trung Dũng lên Đà Lạt để tham gia một buổi diễn ca nhạc vào lúc 5 giờ sáng.



Trung Dũng và Cát Tường

Nữ nghệ sĩ chia sẻ với Trung Dũng: "Bây giờ là đúng 5 giờ sáng. Tôi phải dậy từ 4 giờ sáng để trang điểm. Mình đi hát còn bà con đi tập thể dục thì phải thấy mình đẹp. Trời đang rất lạnh, tôi lên phòng là ngủ liền nhưng trời lạnh quá nên giấc ngủ không được sâu".

Dù mới 5 giờ sáng nhưng khán giả Đà Lạt đã có mặt đông đủ để xem show diễn. Cát Tường nói: "Mới 5 giờ 10 phút sáng mà bà con đã có mặt hết. Bà con rất yêu thương nghệ sĩ. Không tận mắt chứng kiến thì không ai tin được là có một chương trình ca nhạc diễn ra lúc 5 giờ sáng như thế này.

Giờ này mà tôi hát được là giỏi rồi nếu lúc hát mà tiếng bị rè thì mong mọi người thông cảm. Trời lại lạnh quá, không biết tôi hát có nổi không.

Thật sự hôm nay tôi hạnh phúc lắm. Tôi phải gửi lời chào tới các cô chú, anh chị khán giả đã có mặt tại Hồ Xuân Hương lúc này. Tôi đang vô cùng xúc động. Nếu không tới đây thì không ai tin ở Đà Lạt lại có chương trình ca nhạc diễn ra lúc 5 giờ sáng.

Và cũng không thể tin người Đà Lạt lại yêu âm nhạc đến thế, 5 giờ sáng là cái lúc ngủ ngon nhất mà mọi người lại ra đây thưởng thức âm nhạc trong thời tiết lạnh thế này.

Đây thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời làm nghề 30 năm của tôi. Chưa có show nào tôi đi hát lúc 5 giờ sáng như thế này, rất lạ. Lạnh quá nên tay tôi run cầm cập, may mà có người bạn đi mua cho tôi cái bao tay không thì chắc tôi không rút tay khỏi túi nổi.

Tôi xin tiết lộ thêm, hôm qua tôi đã tập với ban nhạc bài Dạ khúc cho tình nhân rồi nhưng sáng nay bị một em gái giành hát mất tiêu. Vì thế nên tôi hát được bài gì thì hát. Tôi xin hát bài Xin còn gọi tên nhau".

Nói xong, Cát Tường cất giọng hát ngọt ngào và truyền cảm. Dù là một diễn viên, MC nhưng ít ai biết Cát Tường hát rất hay và từng đoạt giải Tiếng hát Truyền hình.