Nữ NSƯT là mỹ nhân phim giờ vàng: "Nếu không kiếm được ai để yêu "quần quật" như vậy thì thôi"

Sắp tới, NSƯT Kiều Anh sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ qua bộ phim Gia đình trái dấu. Trong phim chị vào bà Ánh - vợ ông Phi (do NSƯT Hoàng Hải thủ vai) - một người phụ nữ 45 những vẫn giữ được nét hồn nhiên, vô tư, đôi khi “nhõng nhẽo” vì được chồng chiều chuộng.

Đây được đánh giá là một trong những vai diễn “đổi màu” đáng chú ý của Kiều Anh trong thời gian gần đây vì khác những vai phụ nữ từng trải, khắc khổ mà khán giả quen thuộc ở chị.

Sau hơn 2 tháng quay, Kiều Anh chia sẻ bà Ánh khiến chị liên tưởng tới chính mình ở tuổi 18. Khi đó, chị từng có một mối tình đầu “yêu vô điều kiện, bao bọc, chiều chuộng”, giống như cách ông Phi yêu bà Ánh. Nhưng cuộc đời nữ nghệ sĩ lại có nhiều truân chuyên.

NSƯT Kiều Anh tái xuất màn ảnh nhỏ qua vai nữ chính trong bộ phim Gia đình trái dấu

Nếu ngày ấy lấy mối tình đầu, cuộc đời tôi cũng sẽ hồn nhiên, vô tư

Chị chia sẻ nhân vật bà Ánh trong Gia đình trái dấu có nét giống chị thuở 18, khi đó chị như thế nào?

Hồi trẻ, tôi không quá ham mê sự nghiệp, cũng mong có được một người đàn ông che chở cho mình giống như cách ông Phi yêu thương bà Ánh trong phim. Sau khi quay xong, nhìn lại những mối tình đã qua, tôi nhận ra năm 18 tuổi mình từng được một người yêu theo đúng kiểu ấy.

Trong phim, phòng ngủ của vợ chồng ông Phi treo rất nhiều ảnh của bà Ánh, cho thấy ông luôn tự hào về vợ. Khi diễn những phân đoạn đó, tôi không khỏi nghĩ rằng, nếu ngày ấy tôi lấy mối tình đầu, có lẽ cuộc đời cũng sẽ hồn nhiên và vô tư như bà Ánh. Dù có xảy ra biến cố khác đi, tôi tin mình vẫn sẽ được yêu thương như thế.

Mối tình đầu của tôi rất trong trẻo. Anh ấy khi đó 25 tuổi, còn tôi 18 tuổi. Tôi được anh yêu thương tôi vô điều kiện. Anh chưa bao giờ nặng lời, đi đâu cũng tự hào khoe bạn gái. Nhưng rồi chúng tôi không đến được với nhau vì khi ấy tôi còn quá trẻ, chưa nghĩ đến chuyện kết hôn.

Sau khi trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, tôi lại thấy rằng cần có một tình yêu như vậy thì mới tiến được tới hôn nhân.

Kiều Anh chia sẻ trong mối tình đầu chị từng được yêu vô điều kiện

Vậy hiện tại, chị đã thay đổi như thế nào so với Kiều Anh của tuổi 18, đôi mươi?

Do hoàn cảnh, tôi đâu có lấy chồng, nên buộc phải tự “vươn vai” để gánh vác cuộc sống. Tôi phải nuôi con, làm gương cho con, thành ra nghiêm túc và nguyên tắc hơn, không thể mãi nhí nhảnh, vô tư như ngày trước. Không có một “ông Phi” để dựa vào, tôi phải tự trở thành một nửa ông Phi, thậm chí đôi khi là 70% để tự gánh vác đời mình.

Thú thật, nếu bây giờ gặp được một người đàn ông yêu thương mình như ông Phi, tôi vẫn nhõng nhẽo và hồn nhiên, chỉ là ít hơn thôi. Khi quay phim, tôi phải cố gắng gọi lại những phần tính cách của mình ngày xưa.

Tôi nghĩ phụ nữ cần sự cân bằng, vừa có sự nghiệp, vừa có người đàn ông để dựa vào. Nếu trong đời gặp được một “ông Phi” của riêng mình, tôi cũng muốn lấy chồng lắm chứ. Có dấu trừ thì phải có dấu cộng để cuộc đời trọn vẹn hơn.

Nhiều lúc tôi cũng muốn được nũng nịu, nhưng chẳng có ai để nhõng nhẽo, thành ra… tôi nũng nịu với con. Hai mẹ con rất gần gũi. Con tôi trưởng thành rõ rệt từ khi lên lớp 7. Trước đây tôi chăm bẵm con, còn giờ đôi khi tôi lại dựa vào con. Có những lúc mệt mỏi, chỉ cần ôm con một cái, nũng nịu một chút là tôi thấy nhẹ nhõm ngay.

Xinh đẹp, tài năng, nhưng Kiều Anh lại lận đận tình duyên

Đôi lúc tôi thấy số phận mình cũng có chút "hồng nhan bạc phận"

Chị trải qua những khó khăn gì khi làm mẹ đơn thân?

Năm 14 tuổi, tôi rời Thái Nguyên xuống Hà Nội theo học trung cấp múa. Tuổi còn nhỏ mà đã xa gia đình, tôi cũng gặp nhiều vất vả. Nhưng cũng nhờ có chút tài năng, nhan sắc, cuộc đời tôi sớm được trải hoa hồng.

Nhưng đôi khi mọi thứ ban đầu dễ dàng, mình không nghĩ được là sau này cuộc đời lại trải qua những cú ngã như vậy. Nhìn lại, đôi lúc tôi thấy số phận mình cũng có chút "hồng nhan bạc phận".

Ngoài 30 tuổi, tôi bắt đầu cảm thấy cuộc đời mình bị xô tơi tả. Sau khi chia tay người yêu một thời gian, tôi phát hiện mình mang thai. Tôi quyết định giữ con, dù biết đó làm mẹ đơn thân gian nan. Bố tôi ủng hộ, còn mẹ thì lo tôi khổ mà phản đối.

Có giai đoạn khó khăn đến mức tôi phải gửi con về Thái Nguyên một năm để đi kiếm tiền. Đến khi ổn định hơn mới đón con trở lại Hà Nội. Khoảng 5-7 năm sau khi có con, cuộc sống của tôi mới ổn định.

Bây giờ nhìn lại, tôi thấy có thể mình "hỏng" đường chồng, nhưng lại may mắn ở đường con cái. Con trai chính là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi.

Nhìn lại cuộc đời mình, nếu có thể thay đổi thì chị muốn làm lại điều gì?

Nếu có thể thay đổi, chắc tôi sẽ bớt cầu toàn và có cái nhìn đúng đắn hơn về hôn nhân. Tôi từng đặt ra những tiêu chuẩn khá cao cho người bạn đời. Đến giờ, tôi đã hạ tiêu chuẩn của mình xuống khoảng 30-40% so với trước kia, nhưng vẫn chưa tìm thấy người đàn ông phù hợp.

Có lẽ vì tôi vẫn giữ trong lòng một mẫu tình yêu lý tưởng, hai người có thể sống chết vì nhau, ở bên nhau từ sáng tới tối mà không hề thấy chán. Nếu không kiếm được một người để yêu "quần quật" như thế thì thôi (cười). Tôi không muốn một cuộc hôn nhân chỉ vài ngày êm ấm rồi bắt đầu nảy sinh đủ thứ chuyện từ họ hàng, gia đình cho đến con cái.

Con trai có động viên chị đi bước nữa?

Có chứ, con tôi rất ủng hộ. Hai mẹ con thường xuyên trò chuyện, chia sẻ với nhau. Bạn ấy còn làm quân sư tình yêu cho mẹ. Tôi không dạy con bằng những khuôn mẫu cứng nhắc, mà bằng sự đồng hành và thấu hiểu. Tôi mong con lớn lên trở thành một người đàn ông biết yêu thương và trân trọng phụ nữ.