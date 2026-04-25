Không phải rau nào cũng “lành”: 6 loại rau thường bị đồn là biến đổi gen, sự thật phía sau là gì?

Thời gian gần đây, cụm từ “rau biến đổi gen” (GMO) liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt cảnh báo gây lo lắng. Không ít bài viết cho rằng một số loại rau quen thuộc như giá đỗ, cà chua hay khoai tây có thể gây hại cho sức khỏe nếu tiêu thụ lâu dài, thậm chí liên quan đến ung thư hoặc vô sinh.

Những thông tin này nhanh chóng lan rộng, khiến nhiều người bắt đầu e dè với các thực phẩm vốn rất phổ biến trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phần lớn những lo ngại này chưa có cơ sở khoa học rõ ràng, thậm chí nhiều trường hợp còn là hiểu lầm.

Đa số hạt đậu xanh tại Việt Nam vẫn là giống truyền thống, ít khi bị biến đổi gen.

6 loại rau thường bị “gắn mác” biến đổi gen

Đầu tiên phải kể đến giá đỗ - món ăn quen thuộc, đặc biệt phổ biến trong các bữa cơm gia đình Việt. Trên mạng, nhiều người cho rằng giá đỗ hiện nay được làm từ đậu nành biến đổi gen nên tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe. Tuy nhiên, thực tế cho thấy phần lớn giá đỗ tại Việt Nam được sản xuất từ đậu xanh truyền thống. Những vấn đề về an toàn thực phẩm, nếu có, thường liên quan đến hóa chất kích thích tăng trưởng chứ không phải yếu tố biến đổi gen.

Ngô ngọt cũng là cái tên thường xuyên bị nhắc đến. Trên thế giới, đúng là có các giống ngô biến đổi gen được trồng rộng rãi để tăng năng suất và khả năng kháng sâu bệnh. Tuy nhiên, tại Việt Nam, việc nhập khẩu và trồng trọt các giống cây này đều phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt. Ngô bán trên thị trường nội địa không phải mặc định là ngô GM như nhiều người vẫn nghĩ.

Khi bạn ăn cà chua, hệ tiêu hóa sẽ phá vỡ các cấu trúc DNA (gen) của cà chua thành các thành phần cơ bản để hấp thụ hoặc đào thải

Cà chua - loại quả xuất hiện gần như mỗi ngày trong bữa ăn - cũng bị nghi ngờ chỉ vì vẻ ngoài đẹp, ít hư hỏng. Trên thực tế, các giống cà chua hiện nay chủ yếu được lai tạo truyền thống để cải thiện chất lượng và thời gian bảo quản, không phải can thiệp gen.

Khoai tây là một trường hợp khác. Một số giống khoai tây biến đổi gen có tồn tại trên thế giới, nhưng việc lưu hành đều phải qua kiểm định an toàn. Những lo ngại về việc khoai tây GM ảnh hưởng đến hệ thần kinh hay gây mất trí nhớ hiện vẫn chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy.

Ớt chuông với màu sắc bắt mắt cũng thường bị hiểu lầm là sản phẩm biến đổi gen. Tuy nhiên, màu sắc đa dạng của loại rau này là kết quả của quá trình chọn giống tự nhiên, không phải do can thiệp công nghệ gen.

Cuối cùng là bí ngòi - loại rau ngày càng phổ biến trong các bữa ăn hiện đại. Một số thông tin cho rằng bí ngòi GM có thể gây rối loạn nội tiết, nhưng hiện chưa có nghiên cứu nào khẳng định điều này ở người.

Phần lớn bí ngòi bạn mua ở chợ hoặc siêu thị tại Việt Nam là giống lai truyền thống (Hybrid), không phải là biến đổi gen

Thực phẩm biến đổi gen có thực sự nguy hiểm?

Một trong những lý do khiến thực phẩm GMO bị “mang tiếng xấu” là do những cảnh báo liên quan đến ung thư, vô sinh hay suy giảm miễn dịch. Tuy nhiên, đến nay, các tổ chức khoa học lớn trên thế giới vẫn chưa tìm thấy bằng chứng thuyết phục chứng minh mối liên hệ trực tiếp giữa thực phẩm biến đổi gen và các bệnh lý này.

Trước khi được đưa ra thị trường, thực phẩm GMO phải trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt, bao gồm đánh giá độc tính, khả năng gây dị ứng và tác động lâu dài. Điều này nhằm đảm bảo sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội đã chia sẻ trên báo VnExpress: Cho đến nay, chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng nào chứng minh thực phẩm biến đổi gen gây hại cho sức khỏe con người. Người dân không nên quá lo lắng trước những thông tin lan truyền thiếu kiểm chứng. Ông cũng cho rằng việc đánh giá thực phẩm cần dựa trên tiêu chuẩn an toàn và quy trình kiểm định, thay vì chỉ dựa vào khái niệm “biến đổi gen”.

Một trong những nguyên nhân chính là tâm lý e ngại công nghệ mới. Biến đổi gen là lĩnh vực phức tạp, khó hiểu, dễ khiến người tiêu dùng cảm thấy không an toàn.

Bên cạnh đó, mạng xã hội đóng vai trò lớn trong việc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng. Những bài viết giật gân, cảnh báo nguy hiểm thường thu hút sự chú ý, khiến nhiều người tin theo mà không kiểm tra nguồn gốc.

Các loại thực phẩm biến đổi gen (GMO) phổ biến thường là đậu nành, ngô hoặc đu đủ, trong khi ớt chuông biến đổi gen rất ít phổ biến trên thị trường tiêu dùng thông thường

Ngoài ra, việc nhầm lẫn giữa “biến đổi gen” và “lai tạo giống” cũng khiến không ít người hiểu sai bản chất vấn đề.

Thay vì hoang mang, người tiêu dùng nên tập trung vào những nguyên tắc cơ bản để đảm bảo an toàn thực phẩm:

- Chọn mua rau củ tại địa chỉ uy tín, có nguồn gốc rõ ràng

- Ưu tiên sản phẩm có chứng nhận an toàn

- Rửa sạch và chế biến kỹ trước khi ăn

- Đa dạng hóa thực phẩm để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng

Quan trọng hơn, cần tiếp cận thông tin một cách có chọn lọc, tránh tin vào những nội dung chưa được kiểm chứng.

Trong thực tế, nhiều loại rau bị đồn là biến đổi gen lại hoàn toàn an toàn và đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều năm. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc hiểu đúng bản chất thông tin.

Nói cách khác, không phải cứ nghe đến “biến đổi gen” là phải tránh xa. Điều quan trọng là lựa chọn thực phẩm thông minh, dựa trên nguồn gốc rõ ràng và tiêu chuẩn an toàn.

Giữa vô vàn thông tin trái chiều, một chế độ ăn cân bằng, đa dạng và khoa học vẫn là yếu tố cốt lõi giúp bảo vệ sức khỏe. Đôi khi, thay vì lo lắng về những khái niệm phức tạp, việc quay về với thói quen ăn uống lành mạnh lại chính là giải pháp đơn giản và hiệu quả nhất.