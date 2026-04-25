Chào các mẹ, mình là Phương và mình có một em bé có cơ địa nhạy cảm về da và tiêu hóa.

Thú thật với mọi người, dù làm việc trong ngành y, đọc không biết bao nhiêu tài liệu về chăm sóc sức khỏe, nhưng mình vẫn từng có một phen "kinh hồn bạt vía" khi đưa bé đầu đi du lịch năm con 2 tuổi.

Ảnh minh họa

Hồi đó chủ quan lắm, nghĩ bụng mình là dân chuyên mà, cần gì thì ra hiệu thuốc mua thôi. Thế rồi, đúng đêm đầu tiên ở một homestay tận trên núi, con đột nhiên nổi mề đay khắp người, ngứa ngáy khóc ngằn ngặt vì dị ứng thời tiết và nguồn nước. Giữa đêm khuya, hiệu thuốc thì xa, đường rừng thì tối, nhìn con gãi đỏ cả da mà lòng mình thắt lại, tự trách mình vô cùng.

Từ sau cú "vấp" đó, mình rút ra bài học xương máu: Với một đứa trẻ có cơ địa nhạy cảm, "phòng bệnh hơn chữa bệnh" và "có sẵn hơn đi tìm".

Từ đó, dù là lên rừng hay xuống biển, trong balo của mẹ Phương luôn có một chiếc túi màu cam nhỏ xíu nhưng là bộ "Check-list tủ thuốc di động" thần thánh. Chỉ mất 5 phút gom đồ, nhưng nó chính là tấm vé bảo hiểm cho sự bình yên của cả nhà, được thong dong uống ly nước dừa bên bờ biển hay trekking trên núi thay vì phải chạy đôn chạy đáo tìm bác sĩ.

1. "Cứu tinh" cho hệ tiêu hóa: Ưu tiên hàng đầu không bao giờ được quên

Bé nhà mình vốn có "bụng dạ yếu", chỉ cần ăn hơi nhiều đạm hay uống nước lạ là biết tay nhau ngay. Vì thế trong checkl-list thuốc mang theo của mình bao giờ cũng có các loại thuốc sau:

Men vi sinh - "Người bạn đường" tận tụy: Trước khi đi 2 ngày, mình đã bắt đầu cho con uống để củng cố hệ tiêu hóa. Đi chơi mà, con thấy hải sản, đồ chiên rán là thích lắm, có men vi sinh hỗ trợ mẹ cũng đỡ lo con bị chướng bụng, khó tiêu.

Gói bù nước (Oresol): Chọn loại vị cam cho dễ uống. Khi con tiêu chảy hoặc ra mồ hôi quá nhiều do nắng nóng, đây là thứ giữ lại sức lực nhanh nhất.

Siro thảo dược giảm chướng bụng: Những bữa tiệc hải sản đầy đạm rất dễ khiến bé bị đầy hơi, khó chịu.

Ảnh minh họa

2. "Lớp giáp" cho làn da mỏng manh

Với những bé da nhạy cảm đến mức chỉ cần nắng gắt một chút là ửng đỏ, hoặc chạm vào lá cây lạ là sẩn ngứa như bé nhà mình thì nắng biển và nước hồ bơi cũng là "kẻ thù". Vì thế, mình luôn mang theo các loại "áo giáp" cho da của con như:

Gel lô hội (Aloe Vera): Kinh nghiệm của mình là hãy chọn loại tinh khiết nhất. Đi chơi về thấy da con ửng đỏ, mẹ chỉ cần thoa một lớp mỏng là dịu ngay, tránh được tình trạng bong tróc, bỏng rát.

Kem chống nắng vật lý: Loại dành riêng cho da nhạy cảm, ít hương liệu để tránh kích ứng.

Xịt chống muỗi và côn trùng: Ưu tiên dạng tinh dầu sả chanh hoặc tràm trà để vừa thơm vừa an toàn cho bé.

Ảnh minh họa

3. "Biệt đội" giảm đau, hạ sốt và xử lý vết thương

Thuốc hạ sốt (Paracetamol): Luôn mang theo cả dạng gói bột và viên đặt hậu môn (đề phòng bé nôn trớ không uống được).

Nước muối sinh lý (loại tép nhỏ): Dùng để nhỏ mắt khi bụi bay vào, hoặc rửa mũi khi con bị kích ứng thời tiết.

Băng cá nhân và dung dịch sát khuẩn: Trẻ con chạy nhảy, xước xát là chuyện bình thường, có sẵn trong túi sẽ giúp mẹ xử lý nhanh, tránh nhiễm trùng.

Ảnh minh họa

4. Thuốc chống dị ứng: "Vật bất ly thân" của mẹ

Đây là thứ mình sợ nhất nên luôn chuẩn bị kỹ nhất. Một liều siro chống dị ứng theo chỉ định của bác sĩ sẽ giải quyết được ngay tình trạng nổi mề đay do ăn uống hoặc thời tiết lạ.

Có người bảo mình lo xa, mang theo cả "cửa hàng thuốc" làm gì cho nặng. Nhưng các mẹ ạ, khi làm mẹ của một đứa trẻ nhạy cảm, sự chuẩn bị kỹ lưỡng không phải là lo âu, mà là sự tự tin. Mình chuẩn bị để hy vọng... không phải dùng đến chúng. Nhưng nếu chẳng may có chuyện, mình có thể ôm con vào lòng và nói: "Yên tâm, mẹ có thuốc ở đây rồi!".

Mà ngay cả con bạn không phải là đứa quá nhạy cảm với thời tiết, không khí, mội trường, thức ăn... thì việc chuẩn bị sẵn các loại thuốc cần thiết trong mỗi chuyến đi dù xa hay gần, dù ngắn hay dài ngày cũng là cần thiết, không bao giờ thừa, bởi sự an toàn về sức khỏe bao giờ cũng cần đặt lên hàng đầu.

Hy vọng chia sẻ nhỏ này giúp các mẹ có một kỳ nghỉ lễ thật trọn vẹn. Đừng quên dành 5 phút soạn "chiếc túi thần kỳ" này trước khi lên đường nhé!