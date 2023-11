Nữ người mẫu vỡ mộng, sống trôi dạt sau khi hôn phu tỷ phú bị kết tội

Ngày 25/11, Sohu đưa tin ông trùm sòng bạc Macao Kỷ Hiểu Ba mới đây đã bị xác định liên quan tới các sòng bạc lừa đảo ở khu vực biên giới phía Bắc của Myanmar. Hiện tại, Kỷ Hiểu Ba bị truy nã do đã trốn ra nước ngoài. Dì của Kỷ Hiểu Ba là Thôi Lệ Mai bị bắt và nhận mức án 8 năm 6 tháng tù giam cho tội danh mở sòng bạc phi pháp, đưa người sang biên giới trái phép.

Theo Sohu , trước đó giới sòng bạc Macao có ba vị tỷ phú trẻ tuổi là Châu Trác Hoa, Trần Quang Luyện và Kỷ Hiểu Ba, được coi là những thế hệ kế tiếp của "ông vua sòng bạc" Hà Hồng Sân trở thành nhân vật giàu có thế lực nhất. Tuy nhiên, hiện tại cả ba đều rơi vào vòng lao lý.

Đáng nói, Kỷ Hiểu Ba tỏ ra khôn ngoan hơn khi cách đây gần 10 năm, doanh nhân đã tuyên bố dần rút lui khỏi các hoạt động kinh doanh cờ bạc, thành lập khu du lịch, sử dụng tên tuổi của bạn gái là siêu mẫu Ngô Bội Từ để thu hút khách tham quan, nhà đầu tư.

Khi Châu Trác Hoa và Trần Vinh Luyện bị bắt để điều tra vào năm 2021, Kỷ Hiểu Ba còn ủy thác cho luật sư ra thông báo rằng mình không liên quan tới các hoạt động đánh bạc phạm pháp mà hai tỷ phú trên điều hành.

Tuy nhiên, sau khi đường dây sòng bạc lừa đảo tại Myanmar bị triệt phá, Kỷ Hiểu Ba và gia tộc bị lộ ra là những kẻ đứng sau, cầm đầu dịch vụ đánh bạc xuyên biên giới, thậm chí còn liên quan đến việc buôn người. Kỷ Hiểu Ba đang sống lưu vong tại nước ngoài, dì của Kỷ Hiểu Ba cũng bị kết án 8 năm tù.

Theo Sohu , tình trạng của siêu mẫu Ngô Bội Từ càng khó khăn hơn. Cô gần như biến mất khỏi mạng xã hội. Truyền thông cho biết Ngô Bội Từ đã phải bán bất động sản để phụ giúp Kỷ Hiểu Ba trả nợ. Hiện, 5 mẹ con của siêu mẫu sống tại Hong Kong, Trung Quốc tách biệt với hôn phu. Ngô Bội Từ phải chi tiêu tằn tiện do không còn sự trợ giúp của Kỷ Hiểu Ba và luôn đối mặt với áp lực từ chủ nợ.

Ngô Bội Từ vỡ mộng giàu sang khi tỷ phú Kỷ Hiểu Ba vỡ nợ, bị truy nã.

Sohu cho biết thêm trước khi Kỷ Hiểu Ba vỡ nợ, Ngô Bội Từ sống như bà hoàng. Cô và các con sống tại khách sạn hạng sang Four Seasons trong nhiều năm. Mỗi tháng, Ngô Bội Từ lại tổ chức các buổi tiệc khác nhau, mời giới thượng lưu Hong Kong, Maocao, Đài Loan, Trung Quốc tham dự. Cuộc sống xa hoa của Ngô Bội Từ từng là niềm ước ao của nhiều cô gái với khát vọng được gả cho đại gia đổi đời.



Tuy nhiên, từ năm 2019, Kỷ Hiểu Ba phải đối mặt với khoản nợ lên đến 820 triệu USD và không có khả năng chi trả nên đã bỏ trốn ra nước ngoài. Mẹ con Ngô Bội Từ phải dọn ra khỏi khách sạn Four Seasons. Đến tháng 7, Ngô Bội Từ và Kỷ Hiểu Ba từng bị in ảnh rải khắp đường phố Hong Kong, Trung Quốc vì không thể trả món nợ 5 triệu NDT.

Theo tờ Orient Daily , hồi tháng 4/2022, Ủy ban Sòng bạc liên bang địa phương Saipan đã thông báo đình chỉ giấy phép của Best Sunshine International (Công ty con của Imperial Pacific International Holdings Ltd - tập đoàn do mẹ đẻ Kỷ Hiểu Ba đứng tên). Việc kinh doanh bị đình trệ khiến khả năng trả tiền của vị tỷ phú này càng khó khăn hơn.

Ngô Bội Từ từng bị gọi là "máy đẻ", chấp nhận không danh phận để ở bên tỷ phú Kỷ Hiểu Ba.

Ngô Bội Từ sinh năm 1978 tại Đài Loan, Trung Quốc, có chiều cao 1,7 m và gương mặt đẹp như búp bê. Cô từng là người mẫu đắt giá, diễn viên được săn đón tại giới giải trí Đài Loan, Trung Quốc. Năm 2012, Ngô Bội Từ gặp gỡ Kỷ Hiểu Ba trong một bữa tiệc của giới thượng lưu và đã quyết tâm từ bỏ sự nghiệp để lập gia đình với vị tỷ phú này.

Trong vòng 6 năm, Ngô Bội Từ sinh cho Kỷ Hiểu Ba 4 người con, song cả hai mới chỉ tổ chức lễ đính hôn và chưa trở thành vợ chồng chính thức. Dù bị gọi là "máy đẻ", chạy theo đồng tiền, Ngô Bội Từ vẫn khẳng định cô đến với Kỷ Hiểu Ba dựa trên tình yêu.