Hoàng Mèo, Tấn Bo bị khởi tố vì tội gì?

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM vừa thông tin về kết quả mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Nguyễn Tuấn Hiệp (tức Hiệp đen) cùng đồng bọn. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng làm rõ hoạt động tổ chức sản xuất, tham gia diễn xuất và phổ biến phim ca nhạc hành động Huy Bến xe, có sự góp mặt của nhiều người hoạt động nghệ thuật.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, 11 người đã bị khởi tố về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", quy định tại khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự. Trong số này có hai gương mặt được khán giả biết đến là diễn viên Hoàng Mèo và Tấn Bo.

Theo kết quả điều tra được công bố, phim ca nhạc Huy Bến xe do Trịnh Minh Tâm, nghệ danh Dương Chấn Huy, tổ chức sản xuất, đầu tư, cùng đạo diễn quyết định kịch bản, mời diễn viên và giao phim đăng tải để thu lợi, giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Nguyễn Thanh Liêm đảm nhiệm vai trò đạo diễn, biên tập thành sản phẩm hoàn chỉnh giao cho Tâm.

Bộ phim có khoảng 40-50 người tham gia, với nhiều cảnh các nhóm sử dụng gậy, dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn và thu tiền bảo kê. Phim ca nhạc sau đó được đăng tải trên YouTube, thu hút hơn 42.000 lượt xem.

Diễn viên hài Hoàng Mèo, Tấn Bo bị khởi tố về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông (Ảnh: Công an TP.HCM)

Trong vụ việc, Hoàng Mèo và Tấn Bo được xác định tham gia diễn xuất trong bộ phim nói trên. Cụ thể, Phạm Tấn Phúc, nghệ danh Tấn Bo (sinh năm 1973), và Nguyễn Lê Hoàng, nghệ danh Hoàng Mèo (sinh năm 1979), nằm trong danh sách những người bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông". Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời ban hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với cả hai.

Ngoài Hoàng Mèo và Tấn Bo, danh sách những người bị khởi tố còn có Trịnh Minh Tâm, Nguyễn Thanh Liêm, Lê Thanh Ngọc (nghệ danh Kim Ny Ngọc), Nguyễn Thanh Nhã, Lê Hoàng Quốc Vinh, Huỳnh Văn Dạn, Phan Hữu Liêm và Nguyễn Thanh Vũ.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan.

Tấn Bo và Hoàng Mèo bị khởi tố và bắt tạm giam (Ảnh: Tổng hợp)

Hoàng Mèo tên thật là Nguyễn Lê Hoàng, có thời gian gắn bó với sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Ngoài diễn xuất, Hoàng Mèo còn tham gia đạo diễn chương trình, gameshow, liveshow và từng đảm nhận vai trò nhà sản xuất một số dự án phim chiếu mạng. Hoàng Mèo góp mặt trong các phim điện ảnh như Lật Mặt: Nhà Có Khách, Bố Già, Nhà Bà Nữ...

Tấn Bo là diễn viên hài, từng được khán giả biết đến qua các tiểu phẩm biểu diễn cùng anh trai là nghệ sĩ Tấn Beo. Những năm gần đây, Tấn Bo ít xuất hiện hơn trên các sân khấu và chương trình giải trí so với giai đoạn trước.