Nữ nghệ sĩ U60 là "mỹ nhân không tuổi" khiến Thanh Lam, Hà Kiều Anh và loạt sao Việt phải trầm trồ

Mới đây, hoa hậu, diễn viên Giáng My thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện bikini trên trang cá nhân. Ở tuổi 55, Giáng My vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung cùng vóc dáng cân đối.

Trong loạt ảnh mới, cô khoe vòng eo thon gọn, đôi chân dài và làn da mịn màng. Người đẹp lựa chọn thiết kế áo tắm một mảnh màu đen, khoét sâu cổ chữ V, kết hợp mũ cói rộng vành cùng kính râm bản lớn. Phong cách này giúp cô toát lên vẻ cổ điển, sang trọng và quyến rũ.

Vẻ quyến rũ của Giáng My ở tuổi U60.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ Việt và người ái mộ. Hoa hậu Hà Kiều Anh bình luận: "Đẹp quá chị à". Diva Thanh Lam cũng dành lời khen "siêu đẹp". Lưu Hương Giang, Thanh Mai, Hiền Mai cùng nhiều nghệ sĩ khác cũng để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc của Giáng My.

Sinh năm 1971, Giáng My là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt thập niên 1990. Cô sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật với bố là đạo diễn, mẹ là giảng viên âm nhạc. Trước khi bước chân vào showbiz, Giáng My từng theo học chuyên ngành Piano tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) trong 16 năm.

Năm 1992, khi còn là sinh viên, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng và giành ngôi vị cao nhất. Đây cũng là cuộc thi chỉ được tổ chức một lần, khiến Giáng My thường được nhắc đến với danh xưng "hoa hậu độc nhất vô nhị".

Sau khi đăng quang, Giáng My vào TP.HCM phát triển sự nghiệp và nhanh chóng trở thành "nữ hoàng ảnh lịch" được nhiều khán giả yêu mến. Cô còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim như "Người đẹp đêm trăng", "Ngọn nến hoàng cung", "Hoa hậu mồ côi"...

Về sau, Giáng My chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh, hoạt động trong các lĩnh vực truyền thông và bất động sản. Bên cạnh sự nghiệp, cô hiện là mẹ đơn thân, có một con gái.