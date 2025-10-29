Đó là Tạ Y Lâm ( SN 1990) là nữ MC kiêm diễn viên ở Đài Loan (Trung Quốc)! Cô nàng được biết đến nhiều nhất qua vai diễn Đường Uyển Như trong series phim điện ảnh "Tiểu Thời Đại", Tiểu Hồng trong "Bên Nhau Trọn Đời". Năm 2018 cô thông báo kết hôn, hiện tại đã là mẹ 2 con.

Trong vài năm trở lại đây, Tạ Y Lâm hầu như vắng bóng khỏi làng giải trí. Theo lời cô chia sẻ với truyền thông, chồng cô đang phải chống chọi với căn bệnh nhược cơ - một bệnh tự miễn có thể khiến cơ bắp yếu dần, ảnh hưởng nặng tới hoạt động và sinh hoạt hàng ngày.

Vì thế, cô dành phần lớn thời gian của mình cho việc chăm con, chăm chồng bệnh. Đến gần cuối năm 2025, cô mới gây chú ý khi đăng video khoe căn nhà hoàn thiện sau 7 năm, nhận được lời mời tham gia chương trình truyền hình, đóng phim ngắn,...

Tháng 9 vừa qua, cô gây chú ý khi đăng tải một video dài 42 phút trên Douyin và YouTube, giới thiệu căn biệt thự mới xây tại Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc).

Tạ Y Lâm hào hứng chia sẻ hình ảnh căn nhà.

“Mơ ước này xuất hiện từ khi mang thai con đầu tiên - muốn đưa các con về quê sống. Mất 7 năm, cuối cùng cũng hoàn thành được rồi!”, Tạ Y Lâm hào hứng.

Tiếp sau đó, nữ diễn viên giới thiệu từng ngóc ngách trong căn nhà, chia sẻ những khu vực tâm huyết,.... thậm chí là cả giá thành, lý do mất 7 năm mới hoàn thiện.

Cụ thể, căn biệt thự này nằm trên diện tích đất khoảng 990m2, với diện tích xây dựng hơn 660m2 trải trên 4 tầng, ngôi nhà được cô tự vẽ thiết kế và giám sát toàn bộ quá trình thi công, từ nền móng đến nội thất.

Thời gian hoàn thiện kéo dài từ năm 2018, ngay sau khi cưới và đang mang thai con đầu, đến năm 2025 mới chính thức hoàn tất. Khi nói về chi phí, Tạ Y Lâm úp mở: "Tôi không thể tiết lộ cụ thể được nhưng thật sự là nó không rẻ đâu, nếu không nói là quá nhiều tiền".

Một số góc sang - xịn trong căn biệt thự 4 tầng này:

Ngay từ sân vườn, căn nhà đã toát lên vẻ sang trọng và tiện nghi. Một hồ bơi siêu dài khoảng 20 - 30m2, được thiết kế có làn bơi chuyên nghiệp, đủ để vừa thư giãn vừa tập luyện nghiêm túc.

Bước vào tầng một, phòng khách và phòng ăn rộng khoảng 230m2. Phòng khách còn được trang bị màn hình 120 inch cùng bộ sofa dài thoải mái, nơi cô thường nằm thư giãn và sưởi ấm. Cửa kính lớn nhìn ra vườn, mang ánh sáng tràn ngập căn phòng.

Một nhà kính ăn ngoài trời, với bàn tròn xoay cho 10 người, cho phép gia đình ăn cơm dưới nắng, như đang đi picnic mỗi ngày.

Bếp của căn biệt thự là một điểm nhấn khác. Thiết kế bếp đảo cùng tủ inox chống bẩn, cực kỳ tiện cho người “lười nấu” nhưng vẫn muốn chăm sóc gia đình.

Tầng hai là nơi dành cho sinh hoạt gia đình và trẻ nhỏ. Sân phơi lớn, nơi có thể phơi chăn mền hoặc cho mèo tắm nắng, kết hợp với phòng chơi trẻ em rộng rãi, nơi cô từng mời cả lớp con đến chơi với đầy đủ phụ huynh và giáo viên. Đây thực sự là không gian vui chơi an toàn và sáng tạo cho các con.

Tầng ba được bố trí phòng gym rộng rãi, nơi con trai cô có thể thoải mái chạy xe trượt ván, kết hợp ban công ngoài trời cho yoga và các bài tập thể dục của cả gia đình.

Tầng bốn vẫn là không gian riêng tư của chủ nhà, chưa được công bố chi tiết, nhưng có thể cảm nhận được sự yên tĩnh và tách biệt, phù hợp để nghỉ ngơi hoặc thư giãn.

Tiện nghi bên trong căn nhà cũng “không phải dạng vừa”. Dù chỉ 4 tầng, Tạ Y Lâm vẫn lắp hẳn thang máy nhỏ gọn, giúp di chuyển giữa các tầng dễ dàng, kể cả khi mang vác đồ nặng. Chưa hết, toàn bộ sàn nhà được trang bị hệ thống sưởi, vừa giữ ấm mùa lạnh, vừa là niềm tự hào của cô vì tin rằng “trăm bệnh từ lạnh”.

Chưa dừng lại ở đó, nữ nghệ sĩ này còn lắp sàn sưởi toàn bộ, giúp giữ ấm trong mùa lạnh. Hệ thống thông minh điều khiển đèn, sưởi và tưới cây tự động, giúp cuộc sống vừa hiện đại vừa tiện nghi.

Song, cô đã mắc một sai lầm đó là mở hệ thống sưởi suốt 24h, một tháng tốn 21.000 NTD (khoảng 77 triệu đồng) tiền điện. Điều này khiến cô vô cùng sốc, lo lắng. Bởi thế, sau đó cô đã nhanh chóng tìm hướng khắc phục, học cách điều chỉnh, chỉ bật vài tiếng/ngày, kết hợp rèm cách nhiệt, cửa kính kín,... con số giảm còn 1.400 NTD/tháng (khoảng 1,2 triệu đồng).

Nhà có thang máy.

Nhiều người bất ngờ với chia sẻ này của nữ diễn viên, ngoài những bình luận khen ngợi ngôi nhà thì vẫn chưa hết sốc về tiền điện 1 tháng của cô. "May mà điều chỉnh kịp chứ nghe giá điện mà ngã ngửa", một cư dân mạng bình luận.