Dù không hoạt động showbiz nhưng Lọ Lem (Mai Thảo Linh, SN 2006), con gái của MC Quyền Linh vẫn luôn trở thành chủ đề bàn luận, khen ngợi của cư dân mạng. Mới đây, Lọ Lem đăng tải một đoạn clip trên trang cá nhân, chia sẻ về hoạt động của mình và gia đình trong dịp Trung thu vừa qua khiến dân tình dành nhiều sự chú ý.

Lọ Lem chia sẻ năm nay gia đình chuẩn bị rất nhiều quà cho các bạn nhỏ, trong chương trình Đêm Hội Trăng Rằm do Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Do đó, Lọ Lem cùng mọi người tất bật sắp xếp các thùng bánh, kẹo từ rất sớm để có thể gói thành những túi quà chỉn chu nhất.

Lọ Lem hé lộ khung cảnh đặc biệt bên trong biệt thự gia đình, tham gia các hoạt động chuẩn bị cho công tác thiện nguyện

Cũng từ đoạn clip, nhiều người không khỏi bất ngờ với khung cảnh bên trong ngập các thùng bánh, sữa trong sân biệt thự của gia đình MC Quyền Linh. Nhiều người cho rằng, khung cảnh này khác hẳn với những bức hình từng được đăng trên mạng. Bởi với số lượng hàng lớn đã che lấp mất khoảng sân rộng, ngập cây cối bên trong căn biệt thự.

Song, một điều nữa khiến dân tình chú ý và dành nhiều lời khen đó chính là diện mạo của Lọ Lem. Cô bạn xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, tóc buộc gọn gàng và nhiệt tình, xông xáo hỗ trợ trong các hoạt động. Nhiều người không khỏi bất ngờ vì Lọ Lem vốn sở hữu vóc dáng mảnh mai, phong thái dịu dàng, nữ tính nhưng khi vào việc, cô bạn lại rất năng nổ, liên tục bưng bê các thùng bánh để vận chuyển.

Nét đẹp lao động của Lọ Lem khiến nhiều người xuýt xoa khen ngợi

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho Lọ Lem bởi đẹp từ diện mạo đến tấm lòng nhân ái

Chính vì vậy, cộng đồng mạng để lại rất nhiều bình luận ngưỡng mộ, khen ngợi Lọ Lem. Không ít người cũng cho rằng đây là diện mạo chưa từng thấy của cô nàng, một hình ảnh giản dị, đời thường và rất gần gũi.

Bên cạnh đó, dù không “lên đồ” như những lần đi sự kiện nhưng visual, nhan sắc của con gái MC Quyền Linh vẫn được “phong thần”. Ai cũng bày tỏ bị “lụy” vẻ đẹp ngọt ngào, duyên dáng của Lọ Lem và càng ngắm càng thấy ấn tượng.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Lọ Lem rất xinh và dễ thương giống ba mẹ”. - “Ôi bình thường cũng biết Lọ Lem giản dị rồi mà diện mạo này vẫn thấy bất ngờ. Xinh iu quá”. - “Thật sự mình cũng mong có cô con gái giống như Lọ Lem quá, dịu dàng, ngoan ngoãn, không thể nào chê được”. - “Thích gia đình này ghê, luôn hướng các con đến những công việc nhân ái. Lọ Lem cũng rất nhiệt tình, thấy bạn bê thùng bánh mà mình bất ngờ luôn”. - “Xinh thật sự, nét đẹp lao động này mê quá”.

Trước đó, Lọ Lem cũng nhận được nhiều sự quan tâm khi chia sẻ hành động quyên góp, trích 100 triệu đồng để ủng hộ cho đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra. Nhiều người bày tỏ, MC Quyền Linh vốn là nghệ sĩ có nhiều hoạt động thiện nguyện cho cộng đồng do đó các con gái của anh cũng học hỏi, nối tiếp tấm lòng nhân ái của bố.

Lọ Lem vốn được biết đến là con gái đầu lòng của MC Quyền Linh (NSƯT, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam) và doanh nhân Dạ Thảo. Dù sinh ra trong một gia đình nổi tiếng và có điều kiện, cô bạn vẫn được bố mẹ dạy dỗ theo hướng giản dị, tự lập và khiêm tốn.

Hiện Lọ Lem là sinh viên Đại học RMIT TP.HCM, ngành Quản trị Kinh doanh. Trước đó, ái nữ nhà MC Quyền Linh từng nhận được thư mời nhập học từ University of the Arts London (UAL) - ngôi trường nghệ thuật danh tiếng bậc nhưng quyết định ở lại Việt Nam để theo đuổi con đường riêng.

Không chỉ học giỏi, Lọ Lem còn sớm thể hiện tinh thần tự lập đáng nể. Năm 16 tuổi, cô đã kiếm được hơn 1 tỷ đồng nhờ công việc quảng cáo và làm đại sứ thương hiệu. Cô bạn từng chia sẻ rằng bản thân biết cách quản lý tài chính, tiết kiệm, tự đóng học phí và thậm chí còn góp tiền cùng bố mẹ mua chiếc xe ô tô trị giá hàng tỷ đồng.

Ở tuổi 19, Lọ Lem được xem là hình mẫu thế hệ trẻ hiện đại: xinh đẹp, tri thức, nhân hậu và tự tin. Cô nàng mong muốn trở thành một người có ảnh hưởng tích cực, tham gia các hoạt động cộng đồng và phát triển sự nghiệp kinh doanh theo hướng riêng, thay vì dựa vào danh tiếng của cha mẹ.

Nhan sắc ngọt ngào không có điểm gì để chê của Lọ Lem