Nhìn loạt ảnh mới của Lý Thấm mới thấy, sao phim Nhất Tiếu Tùy Ca có một nét tướng đặc biệt mà ít người trong showbiz sở hữu

Giữa rừng mỹ nhân Cbiz, Lý Thấm luôn là một cái tên nổi bật nhờ khí chất thoát tục, dung mạo thanh nhã, đặc biệt là trong tạo hình mới với chiếc váy xanh dương tại sự kiện ELLE Thịnh Điển. Khán giả thấy một Lý Thấm xinh đẹp, hài hòa và dịu dàng, nhưng nếu quan sát kỹ dưới lăng kính nhân tướng học, nữ diễn viên sinh năm 1990 này lại có một vài nét tướng cực kỳ hiếm có, báo hiệu về tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và một vận mệnh không hề tầm thường.

Tại sao Lý Thấm lại giữ được sự nghiệp sạch sẽ, bền bỉ đến vậy dù không cần tạo scandal? Tất cả đều ẩn chứa qua sự kết hợp giữa gò má hơi cao và khuôn miệng trễ xuống - nét tướng của sự cứng cỏi, không thỏa hiệp, đối lập với nét dịu dàng của đôi mắt sáng. Kết hợp cùng ngày sinh 27/9/1990 thuộc cung Thiên Bình, đây là một lá số thú vị, giải thích vì sao cô được mệnh danh là "nữ cường nhân" ẩn mình của màn ảnh Hoa ngữ.

Loạt ảnh mới của Lý Thấm tại sự kiện ELLE Thịnh Điển một lần nữa khẳng định vẻ đẹp thanh tao của cô. Tuy nhiên, nét tướng của Lý Thấm không chỉ đơn thuần là sự hài hòa mà còn ẩn chứa những đặc điểm độc đáo, tạo nên cá tính và vận mệnh khác biệt so với nhiều đồng nghiệp.

Quan sát tổng thể, Lý Thấm có gương mặt trái xoan hài hòa, xương hàm thanh tú, không góc cạnh, đây là nét tướng của người có trực giác tốt, biết quan sát, có chiều sâu và khả năng ứng biến cao trong môi trường nhiều biến động như giới giải trí.

Đôi mắt sáng và cân đối, ánh nhìn trong trẻo nhưng kiên định, là đặc điểm nổi bật nhất của cô. Trong nhân tướng học, người có đôi mắt sáng và đồng tử rõ ràng thường rất thông minh, có chí hướng, làm việc rõ ràng, minh bạch và trọng nghĩa khí. Với nữ giới, ánh mắt này còn thể hiện tinh thần tự lập, không phụ thuộc vào người khác. Đây chính là lý do khiến khán giả luôn cảm nhận ở Lý Thấm một năng lượng riêng vừa mềm mại, vừa kiên cường.

Gò má cao, miệng trễ nhẹ: Dấu hiệu của người mạnh mẽ, nguyên tắc và có phần kiêu ngạo

Khác với nhiều nữ diễn viên có khuôn mặt tròn hoặc đầy đặn tạo cảm giác hiền hòa, Lý Thấm lại sở hữu gò má hơi cao và khuôn miệng trễ nhẹ. Theo nhân tướng học, đây là tướng người có tham vọng, có năng lực lãnh đạo và không dễ chấp nhận thua thiệt. Họ thường tự đặt ra tiêu chuẩn cao cho bản thân và cả người khác.

Tuy nhiên, nét trễ nhẹ ở miệng khiến gương mặt dễ mang cảm giác nghiêm nghị hoặc khó gần nhưng chính điều đó lại phản ánh nội tâm sâu sắc, giàu trách nhiệm. Trong công việc, người có nét tướng này thường cực kỳ cầu toàn, không chấp nhận sự nửa vời, nên dễ gặt hái thành công khi đứng ở vị trí lãnh đạo hoặc người tiên phong.

Mặc dù nụ cười Lý Thấm rất duyên, nhưng khi không cười, khóe miệng cô có xu hướng hơi trễ xuống. Nét tướng này thường chỉ người tính tình hơi quyết liệt, đôi khi bảo thủ với quan điểm cá nhân và có tiêu chuẩn cao về mọi thứ. Sự kết hợp giữa gò má cao và khuôn miệng trễ cho thấy một Lý Thấm bề ngoài thanh thuần nhưng bên trong là một người cực kỳ nguyên tắc, không dễ thỏa hiệp với thị phi hay những điều không đúng ý mình. Điều này lý giải vì sao sự nghiệp của cô lại bền vững, ít dính vào các drama thị phi bởi cô tự đặt ra những giới hạn và quy tắc sống rất rõ ràng. Dẫu vậy, trong mắt người hâm mộ thì dù có năng lực nhưng Lý Thấm vẫn mãi chưa bật lên được thực sự.

Đầu mũi tròn: Biểu tượng của tài lộc và phúc hậu

Bù lại nét cứng cỏi của đôi gò má, phần đầu mũi tròn đầy đặn giúp cân bằng tổng thể gương mặt Lý Thấm. Mũi là "tài khố" tượng trưng cho kho vận và sự tích lũy. Người có đầu mũi tròn, sống mũi thẳng, lỗ mũi kín là người giữ tiền tốt, có tài vận ổn định, ít gặp cảnh hao tài vô cớ.

Ở nữ giới, mũi tròn còn thể hiện tính cách khéo léo, biết tiết chế cảm xúc và giữ chừng mực trong các mối quan hệ. Chính vì thế, dù mang dáng vẻ quyết liệt bên ngoài, Lý Thấm vẫn toát lên vẻ dịu dàng, nền nã - một kiểu cân bằng nội tâm mà nhiều người trong showbiz khó có được. Nét tướng này báo hiệu người có hậu vận tốt về mặt vật chất, không cần phải lo lắng quá nhiều về cơm áo gạo tiền.

Đôi mắt Lý Thấm luôn toát lên vẻ trong trẻo, có sức hút và rất có thần. Trong tướng học, mắt là cửa sổ tâm hồn và là nơi thể hiện trí tuệ, tinh thần. Mắt sáng cho thấy cô là người thông minh, nhạy bén, có khả năng nắm bắt cơ hội tốt và luôn giữ được sự tỉnh táo, lương thiện trong môi trường showbiz phức tạp.

Tóm lại, nét tướng Lý Thấm là sự pha trộn thú vị giữa sự thanh thoát (mắt, tổng thể) và sự kiên cường (gò má, miệng). Cô là mẫu người thành công nhờ sự nỗ lực, ý chí thép và khả năng tự kiểm soát bản thân cực tốt.

Ngày sinh 27/9/1990: Con số của người làm việc bằng năng lượng và đam mê

Theo tử vi, Lý Thấm sinh năm Canh Ngọ (1990) – mệnh Lộ Bàng Thổ (đất ven đường). Người mệnh Thổ thường kiên định, vững vàng, thích sự rõ ràng, không mơ hồ trong hành động. Lộ Bàng Thổ là dạng đất bằng phẳng, biểu thị cho người có chí hướng, biết đặt nền tảng vững chắc cho sự nghiệp. Họ không ưa ồn ào, thích hành động âm thầm nhưng hiệu quả.

Về thần số học, người sinh ngày 27 mang năng lượng của con số 9 (2 + 7 = 9) tượng trưng cho tầm nhìn xa, lòng nhân hậu và tinh thần phụng sự. Đây là mẫu người càng trải qua nhiều thử thách càng trưởng thành và thành công ở giai đoạn muộn.

Dưới góc nhìn nhân tướng và tử vi, Lý Thấm mang tướng "trụ vững giữa sóng gió" – một người có thể gánh vác, chịu trách nhiệm và không dễ bị khuất phục. Những năm đầu sự nghiệp có thể chậm hơn so với bạn đồng trang lứa, nhưng càng về trung vận (sau tuổi 35), vận may càng tụ, tài lộc càng dồi dào.

Người cung Thiên Bình nổi tiếng với tính cách yêu thích sự hài hòa, công bằng và thẩm mỹ. Điều này giải thích cho vẻ ngoài luôn thanh lịch, tinh tế và sự nghiệp ít thị phi của Lý Thấm. Họ có xu hướng tránh xa xung đột và tìm kiếm sự cân bằng trong mọi mối quan hệ. Tuy nhiên, Thiên Bình đôi khi cũng do dự và khó đưa ra quyết định, nhưng khi đã quyết, họ sẽ cực kỳ kiên trì.

Tuổi Canh Ngọ (Mệnh Thổ): Người mệnh Thổ thường có tính cách ổn định, đáng tin cậy và có khả năng chịu đựng áp lực tốt, rất phù hợp với nét tướng cứng cỏi đã phân tích. Sự nghiệp của người mệnh Thổ thường phát triển vững chắc theo thời gian, tích lũy dần dần chứ không đột phá nhanh chóng.

Sự kết hợp giữa sự hài hòa của Thiên Bình và sự kiên cường của mệnh Thổ đã tạo nên một Lý Thấm vừa có khí chất nghệ thuật, vừa có tinh thần thép của một doanh nhân. Cô là người luôn biết giữ gìn hình ảnh, xây dựng nền tảng sự nghiệp một cách bền bỉ. Tuy nhiên, vì cả gò má cao và tính cách Thiên Bình đều đặt nặng sự hoàn hảo và cân bằng, chuyện tình cảm của Lý Thấm có thể gặp nhiều thử thách hoặc cô rất kín tiếng, khó để mở lòng. Cô cần một đối tác thực sự thấu hiểu và tôn trọng sự tự chủ, mạnh mẽ của mình.

Tóm lại, Lý Thấm sở hữu một nét tướng thú vị: Vẻ ngoài là "ngọc nữ", nhưng cốt cách là "chiến binh". Chính tổ hợp đặc biệt này đã giúp cô giữ được vị thế vững chắc và trở thành một trong những gương mặt được yêu thích nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện nay.

(Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)