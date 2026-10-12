Nữ MC từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia thi báo chí vì bị chị gái thách, bén duyên truyền hình nhờ một lần hỏi bài luận văn

Trong hơn hai thập kỷ phát sóng, Đường Lên Đỉnh Olympia đã gắn với rất nhiều gương mặt, từ những nhà leo núi làm nên lịch sử của chương trình cho tới các MC thay nhau cầm trịch ở trường quay. Nhưng còn một nhóm người ít được nhắc tới hơn, đó là những MC điểm cầu trong các trận Chung kết năm. Họ là người mang không khí cổ vũ về tận từng ngôi trường của các thí sinh xuất sắc nhất mỗi mùa.

MC Phan Quỳnh Trang là một trong số đó. Cô từng nhiều lần góp mặt ở vai trò này. Đồng thời, cô cũng là MC quen thuộc với những chương trình thiếu nhi từng ghi dấu trong ký ức của khán giả VTV như Vườn Cổ Tích hay Thử Thách Nhân Đôi.

MC Phan Quỳnh Trang từng giữ vai trò MC điểm cầu tại Chung kết Olympia nhiều năm như năm thứ 7, 8, 9, 12, 16... (Ảnh chụp màn hình)

Ít ai biết rằng cô MC xinh đẹp, cá tính ấy lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả. Quỳnh Trang là con út trong nhà có ba chị em gái, bố là bộ đội nghỉ mất sức, mẹ là công nhân. Từ nhỏ, cô đã phụ giúp mẹ việc nhà, thậm chí tự tay chăm đàn lợn của gia đình.

MC Quỳnh Trang thừa hưởng giọng hát từ bố và từng đoạt giải Nhì cuộc thi Tiếng hát học sinh sinh viên toàn quốc, dù chưa học bất kỳ khóa nhạc cơ bản nào. Vì vậy, khi thi đại học, cô từng dự định thi cao đẳng nghệ thuật, Đại học Sư phạm và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cuối cùng, chị chọn khoa Báo chí, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, với một lý do mà chính chị thấy hơi buồn cười, đó là bị chị gái thách thi đỗ trường báo. Đến giờ, cô vẫn nói phải cảm ơn chị gái rất nhiều vì thấy báo chí hợp với mình.

Thời sinh viên, nữ MC cộng tác với chuyên mục Văn nghệ thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam, chọn chuyên ngành phát thanh và nghĩ rằng sau khi ra trường mình sẽ theo báo phát thanh. Cô từng nói chưa bao giờ nghĩ tới việc làm truyền hình.

Bước ngoặt đến khi cô chọn đề tài luận văn về các chương trình phát thanh dành cho thiếu nhi. Một lần, BTV Bùi Thu Thủy đến trường nói chuyện với sinh viên báo chí, cô đã tìm gặp để hỏi về các chương trình thiếu nhi. Nhận thấy nét thông minh, hoạt bát và duyên với trẻ em của cô sinh viên trẻ, BTV Bùi Thu Thủy đề nghị Quỳnh Trang dẫn thử Vườn Cổ Tích. Cô gọi đó là bước ngoặt lớn nhất của đời mình.

Ngoài Olympia, MC Quỳnh Trang (ngoài cùng bên trái) còn là cái tên gắn liền với chương trình Vườn Cổ Tích (Ảnh chụp màn hình)

Năm 2005, khi bắt đầu lên hình, Quỳnh Trang vẫn đang học K46 báo chí, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, cùng dẫn Vườn Cổ Tích với Lê Mai Hương Trà. Sau đó cô tiếp tục tham gia Đồ Rê Mí, Thử Thách Nhân Đôi cùng MC Hoa Thanh Tùng. Cuối năm 2007, cô còn tham gia tổ chức sản xuất chương trình Đấu Trí lên sóng VTV3.

Trên trang cá nhân, nữ MC, BTV chia sẻ khá ít về đời sống cá nhân, chỉ biết cô đã lập gia đình và có đủ nếp đủ tẻ. Dẫu không còn đồng hành cùng Đường Lên Đỉnh Olympia ở vai trò MC điểm cầu nhưng với các khán giả lâu năm của Olympia, MC Quỳnh Trang vẫn là cái tên ấn tượng khó quên.

Cô vẫn rất xinh đẹp, cá tính (Ảnh: FBNV)

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