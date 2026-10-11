MC từng dẫn Đường lên đỉnh Olympia là hoa khôi tại Ngoại thương, 24 tuổi xây nhà cho bố mẹ, vỡ òa khi nhận tin nhắn 5 chữ từ nhà báo Lại Văn Sâm

MC Mai Trang sinh năm 1992, là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, sau đó theo học Đại học Ngoại thương Hà Nội. Năm 2012, cô giành danh hiệu Hoa khôi khoa Quản trị kinh doanh của trường.

Năm 2015, Mai Trang vượt qua cuộc thi tìm kiếm gương mặt dẫn chương trình Cà phê sáng với VTV3. Đây là dấu mốc quan trọng, đưa cô đến gần hơn với khán giả truyền hình. Trong những năm tiếp theo, nữ MC tiếp tục góp mặt trong nhiều chương trình như Điều ước thứ 7, Gặp gỡ Đông Tây, Tiền khéo Tiền khôn…

Với khán giả yêu thích Đường lên đỉnh Olympia, Mai Trang là gương mặt quen thuộc tại các điểm cầu trong trận chung kết năm. Cô được mệnh danh là một trong những MC “mát tay” nhất VTV khi trong 6 năm dẫn điểm cầu chung kết, có tới 3 năm điểm cầu cô phụ trách có thí sinh giành ngôi vô địch.

MC Mai Trang trong những lần dẫn chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Mai Trang cho biết 6 năm làm điểm cầu Olympia cũng là 6 lần cô đến với những ngôi trường mới, gặp gỡ các học sinh giỏi và lắng nghe những câu chuyện đáng tự hào. “Cảm giác dẫn trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia khác nhiều với việc dẫn ở trường quay, bởi lẽ trong trường quay, bạn chỉ có một mình với chiếc máy quay, nhưng khi ra hiện trường, bạn có gần 2000 em học sinh theo dõi phía dưới, không khí phải nói là rất sôi động”, MC sinh năm 1992 bộc bạch.

Theo nữ MC, nhiệm vụ của người dẫn chương trình tại điểm cầu chung kết là truyền tải không khí cổ vũ đến khán giả, đồng thời tiếp thêm động lực và sự tự tin cho thí sinh tại trường quay. “Thời gian lên hình có khi chỉ được hơn 30 giây, việc làm thế nào để trong thời gian đó thể hiện hết không khí của các em học sinh, vừa hòa cùng không khí ấy cũng là điều phải tính toán”, Mai Trang chia sẻ.

Bên cạnh Đường lên đỉnh Olympia, Cà phê sáng với VTV3 cũng để lại dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của Mai Trang. Cô từng gắn bó với chương trình trong nhiều năm, quen với những buổi ghi hình từ sáng sớm và nhịp làm việc khẩn trương của ê-kíp tin tức.

Nhắc về quãng thời gian này, Mai Trang từng kể: “Để chuẩn bị tin tức nóng hổi (chúng tôi gọi là ‘ly cafe ngon nhất’) tới khán giả, ê-kíp biên tập thường thức gần suốt đêm. Dù sáng sớm hay đêm khuya, không khí làm việc ở VTV vẫn tràn đầy hứng khởi. Tôi còn nhớ những tin nhắn của chú Lại Văn Sâm sau giờ phát sóng. Có hôm, chỉ 5 chữ ‘Cafe hôm nay rất ngon!’ nhưng đủ khiến cả ê-kíp vỡ òa”.

MC Mai Trang được khán giả biết đến và yêu mến qua chương trình Cà phê sáng với VTV3

Với Mai Trang, đó không chỉ là lời động viên mà còn là cảm giác được ghi nhận khi làm một công việc có ý nghĩa và được người đi trước công nhận. Những năm tháng tại VTV mang lại cho cô kinh nghiệm dẫn chương trình, đồng thời giúp hình thành tinh thần trách nhiệm và sự nghiêm túc với nội dung truyền tải đến khán giả.

Năm 2022, Mai Trang quyết định rời VTV, khép lại một chặng đường dài để tìm kiếm hướng đi mới. Sau đó, cô thử sức khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và kết hôn vào năm 2024. Hiện nữ MC sở hữu kênh YouTube thu hút gần 200.000 người theo dõi.

MC Mai Trang hiện tại (Ảnh: FBNV)

Trước đó, Mai Trang cũng nhận được sự quan tâm khi chia sẻ về tài chính cá nhân và cách quản lý tiền bạc. Cô cho biết đã xây nhà cho bố mẹ khi 24 tuổi và mua ô tô ở tuổi 26. Theo nữ MC, để đạt được những mục tiêu này, cô đặt quyết tâm từ sớm, ưu tiên tiết kiệm thay vì hưởng thụ, đồng thời chú trọng phát triển bản thân và trau dồi kỹ năng nghề nghiệp.