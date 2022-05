Nữ MC SEA GAME 31: Nữ sinh trường Báo với vẻ ngoài như hot girl, còn chưa tốt nghiệp đại học đã có thành tích đáng nể

Mặc dù SEA GAME 31 đã kết thúc nhưng những khoảnh khắc đáng nhớ vẫn sống mãi trong lòng người hâm mộ. Những ngày qua, hình ảnh của một nữ MC xinh đẹp dẫn trực tiếp ngày thi đấu môn Thể thao điện tử Esports Mobile Legends: Bang Bang nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Đó là Khánh An - nữ MC sở hữu vẻ đẹp trong veo, khuôn mắt khả ái cùng khả năng dẫn dắt chương trình một cách tài tình.



Được biết Đỗ Khánh An, 22 tuổi, sinh sống tại Hà Nội, hiện đang là sinh viên năm cuối khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Chân dung nữ sinh Đỗ Khánh An.

LÀ SINH VIÊN ƯU TÚ CỦA KHOA, SỞ HỮU KÊNH TIKTOK CÓ LƯỢT THEO DÕI "KHỦNG"

Khánh An sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện kinh tế khá giả. Tuy vậy, từ năm đầu tiên Đại học, cô nàng đã "lặn lội" đi làm tại công ty truyền thông để có thêm kiến thức và kinh nghiệm. Ở công ty, nữ sinh học hỏi được nhiều điều quý giá như: Viết bài PR, xây dựng chiến dịch truyền thông,… Đặc biệt, Khánh An còn xây dựng được kênh TikTok có hơn 200.000 lượt follow. Nữ sinh mong muốn được chia sẻ những điều hữu ích và năng lượng tích cực đến mọi người.

Bên cạnh đó, Khánh An còn tham gia CLB MC trong trường. Đến năm thứ 3, nữ sinh đã trở thành BTV tại Truyền hình Cáp Việt Nam VTV Cab. Vào buổi tối, cô nàng còn tranh thủ đi dạy tại lớp hướng dẫn trở thành MC cho các bạn yêu thích nghề. Tuy làm nhiều việc cùng một lúc nhưng ở công việc nào, cô nàng cũng hoàn thành xuất sắc.

Không chỉ năng nổ tham gia các hoạt động, Khánh An còn được mọi người biết đến là một nữ sinh có thành tích học tập xuất sắc. Trong 4 năm Đại học, cô nàng luôn nhận được học bổng danh giá của nhà trường, nằm trong top những sinh viên giỏi của khoa. Đặc biệt kỳ học vừa qua, Khánh An có điểm số cao thứ 2 ở khoa, nhận được sự mến mộ từ các bạn.

Dù bận rộn công việc nhưng Khánh An vẫn đạt thành tích học tập xuất sắc.

Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề dẫn chương trình, nữ sinh Hà Nội cho biết: "Em chưa bao giờ nghĩ một ngày sẽ đứng trước đông người để điều khiển một chương trình. Thời cấp 3, em thường tham gia văn nghệ nhưng nhận thấy giọng hát của mình không quá xuất sắc. Thêm nữa, em thích ánh đèn sân khấu nhưng không thích bị chú ý. Em nghĩ làm MC sẽ khiến khán giả ít chú ý hơn là ca sĩ.

Em cho rằng làm nghề MC đỡ áp lực hơn. Nhưng khi vào nghề, được thực hành mới thấy rất áp lực và không đơn giản như những gì vẫn nghĩ. Chỉ nói sai một câu thôi cũng gây ảnh hưởng đến BTC. Nhưng "đâm lao phải theo lao", đó là lý do em khiến em quyết định trở thành MC chuyên nghiệp".

Khánh An chia sẻ, tại các trường đại học/cao đẳng Việt Nam chưa có bộ môn đào tạo nghề dẫn chương trình. Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng chỉ có môn học Báo truyền hình hướng dẫn các kỹ năng trở thành BTV, quay dựng bản tin/phóng sự. Vì vậy, việc tìm hiểu tài liệu và trang bị kỹ năng để trở thành MC thực thụ gặp nhiều hạn chế. Khánh An đã chi một số tiền không nhỏ để tham gia các khoá đào tạo MC bên ngoài.

Không chỉ học lý thuyết suông, ngay từ năm nhất Đại học, nữ sinh đã đi dẫn cho nhiều chương trình/sự kiện lớn nhỏ. "Vừa học vừa làm giúp em thêm dạn dĩ hơn. Ngoài ra, khi đi dẫn thực tế giúp em trau dồi được nhiều kiến thức, kỹ năng và cách xử lý tình huống khẩn", Khánh An cho biết.

Cô nàng đã đi dẫn chương trình từ năm đầu tiên Đại học để trau dồi kiến thức cũng như kỹ năng.

Lần đầu tiên Khánh An làm MC đứng trên sân khấu là khi đi dẫn cho chương trình "Chào hè" tại Bắc Ninh. Vì quãng đường di chuyển khá xa nên nữ sinh được bố tháp tùng. Cát-xê đầu tiên nhận được là 700.000 đồng khiến Khánh An lâng lâng hạnh phúc. "Việc đi xa khá vất vả nhưng em thấy xứng đáng vì càng đi nhiều càng có thêm kinh nghiệm. Với em, được đi dẫn đã là một niềm vui", nữ sinh hào hứng chia sẻ.

Nữ sinh còn có khả năng dẫn chương trình bằng Tiếng Anh. Từ nhỏ, Khánh An đã thích học ngoại ngữ, luôn xem phim và nghe nhạc bằng Tiếng Anh. Cô nàng có một quyển sổ nhỏ để ghi chép kiến thức quan trọng. Ngoài ra, Khánh An còn học từ vựng qua một chiếc app (phần mềm) để ghi nhớ từ lâu hơn. App thiết kế phương pháp học đa dạng, khoa học giúp người dùng nâng cao trình độ ngoại ngữ.

Để rèn luyện kỹ năng Nói, nữ sinh còn thường xuyên độc thoại nhằm nâng cao sự tự tin, phản xạ ngôn ngữ một cách tự nhiên và trôi chảy nhất. Nữ MC xinh đẹp luôn cố gắng trau dồi khả năng ngoại ngữ vì nó giúp ích cho công việc rất nhiều, mở ra cơ hội phát triển bản thân.

Khánh An chia sẻ bản thân được bạn dẫn hỗ trợ rất nhiều.

ĐẾN VỚI SEA GAMES 31 LÀ MỘT CÁI DUYÊN, CHỈ CÓ VỎN VẸN 2 NGÀY ĐỂ CHUẨN BỊ

Trước khi nhận được lời mời dẫn tại SEA Games 31, Khánh An dẫn cho một chương trình từ thiện, mục đích để gây quỹ xây dựng trường cho học sinh vùng cao. Nữ sinh không nhận cát-xê, được BTC hỗ trợ việc di chuyển. Sau hôm đấy, BTC thấy cô nàng dẫn tốt nên giới thiệu để được dẫn tại SEA Games 31.

Khi nhận được lời đề nghị, Khánh An rất hạnh phúc, vui mừng và bất ngờ. Nữ sinh không ngờ rằng bản thân có cơ hội đứng trên một sân khấu lớn như vậy. Trước đó, Khánh An thường xem facebook của các MC đình đám được dẫn tại SEA Games 31 và mong ước một ngày không xa, bản thân được đứng ở vị trí đó. Nữ MC không hề lo lắng, ngược lại còn cảm thấy hào hứng, thích thú và rất tự tin vào bản thân. Khánh An từng là MC chương trình Yomost VFL Spring 2022 chung kết quốc gia của bộ môn Thể thao điện tử Garena Free Fire nên có kiến thức nền rất tốt.

Nhận được lời mời dẫn SEA Games 31 rất bất ngờ nhưng nữ MC không hề lo lắng.

Nữ MC hào hứng chia sẻ: "Thể thao điện tử Esport là một bộ môn mới nên những người có kinh nghiệm dẫn chưa nhiều. Em thấy bản thân may mắn vì được tham gia dẫn bộ môn này. Trước đó em đã tìm hiểu kỹ về thuật ngữ chuyên sâu và cảm thấy tự tin vào bản thân. Tuy nhiên, từ khi nhận được lời mới đến hôm thi đấu chỉ có 2 ngày chuẩn bị ngắn ngủi khiến em khá lo lắng. Em phải chuẩn bị mọi thứ từ book make up đến thuê trang phục, tham gia tổng duyệt,… May mắn bên em có ekip chuyên nghiệp hỗ trợ rất nhiều.

Một điều mà em lo lắng không kém là sợ đọc sai tên các vị đại biểu, tên quốc gia, vận động viên. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến BTC, đặc biệt là đối với SEA Games còn ảnh hưởng danh dự nước chủ nhà. Để tránh sai sót, em đã ghi ra giấy, học thuộc cẩn thận và luôn được bạn dẫn động viên, nhắc nhở".

Khánh An chia sẻ thêm, dẫn chương trình tại SEA Games 31 rất áp lực vì đây là chương trình đặc biệt quan trọng. Không giống như chương trình khác, kịch bản của SEA Games được cập nhật liên tục, đòi hỏi MC phải linh hoạt ứng biến. Đặc biệt trong buổi lễ trao huy chương, MC càng phải cẩn thận khi dẫn dắt và công bố kết quả. Bên cạnh đó, MC cũng cần rèn luyện kỹ năng phỏng vấn để có thể bình luận sâu cùng các VĐV.

Một số hình ảnh của MC Khánh An bên đội thi đấu.

Trong thời gian tới, Khánh An vẫn tiếp tục triển khai các công việc: Làm MC, thu âm voice, giảng dạy các lớp năng khiếu, làm KOL,… Tuy nhiên, cô nàng sẽ tập trung nhiều vào phát triển thương hiệu cá nhân. Tuy công việc bận rộn nhưng Khánh An không rơi vào mệt mỏi, áp lực vì biết sắp xếp và quản lý thời gian hiệu quả. Cô nàng chỉ làm việc trong khả năng của bản thân để đảm bảo hoàn thành tốt nhất.

"Cuộc sống đôi khi không may mắn theo cách này nhưng sẽ may mắn theo một cách khác", đó là câu nói câu nói truyền động lực mà Khánh An yêu thích. Theo nữ MC xinh đẹp, cuộc sống có nhiều cung bậc khác nhau, khi hạnh phúc, khi buồn tủi, khi vinh quanh, lúc thất bại. Mỗi khi cảm thấy chán chường, bế tắc, Khánh An sẽ động viên bản thân luôn suy nghĩ theo chiều hướng tích cực.

Ảnh: NVCC

https://afamily.vn/nu-mc-sea-game-31-nu-sinh-truong-bao-voi-ve-ngoai-nhu-hot-girl-con-chua-tot-nghiep-dai-hoc-da-co-thanh-tich-dang-ne-2022052617514946.chn