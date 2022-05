Nữ MC "cầm trịch" lễ khai mạc SEA Games 31: Bén duyên với truyền hình từ hồi mẫu giáo, là em gái kết nghĩa của ca sĩ Tuấn Hưng

Với hơn 16 năm theo đuổi nghề cầm mic, xuất hiện trên hàng loạt các chương trình, gameshow lớn nhỏ, Phí Linh là cái tên quá đỗi quen thuộc với khán giả truyền hình. Nhắc tới Phí Linh, khán giả sẽ nhớ ngay đến hình ảnh một người dẫn chương trình sắc sảo, thông minh, linh hoạt nhưng cũng không kém phần trẻ trung, duyên dáng.

MC Phí Linh là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình.

Và mới đây, MC Phí Linh vinh dự trở thành 1 trong 2 gương mặt dẫn chương trình cho lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra vào tối nay (12/5) tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Theo NSƯT Trần Ly Ly - tổng đạo diễn SEA Games 31, MC Phí Linh và MC Đức Bảo được lựa chọn là người dẫn chương trình khai mạc vì đây là 2 MC có bản lĩnh sân khấu được chứng minh qua các sự kiện lớn và có khả năng dẫn lưu loát bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

MC Phí Linh và MC Đức Bảo sẽ dẫn khai mạc SEA Games năm nay.

MC Phí Linh tên đầy đủ là Phí Nguyễn Thùy Linh, sinh năm 1989 tại Hà Nội. Cô là gương mặt quen thuộc trên các chương trình, gameshow của Đài truyền hình Việt Nam. Phí Linh ghi dấu ấn với khán giả khi dẫn dắt, "cầm trịch" hàng loạt các chương trình như: Me xanh, Quán âm nhạc (VTV3), Kidshow Hành Tinh Vuông Kplus, Gương mặt mới (VTV6), Thời trang và cuộc sống, Muôn màu Showbiz, Thay đổi cuộc sống, The Voice, King of Rap, The Heroes…

Phí Linh nhận được nhiều lời khen ngợi bởi ngoại hình thu hút, phong thái đĩnh đạc, lối dẫn chuyên nghiệp và đặc biệt là khả năng hoạt ngôn, linh hoạt. Trong bất kỳ chương trình ở bất cứ thể loại nào mà Phí Linh đảm nhận vị trí dẫn chương trình, nữ MC đều làm rất tốt, khiến khán giả vô cùng ấn tượng.

Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu là một lần khán giả phải ấn tượng trước nụ cười tươi và đôi mắt biết nói của nữ MC.

Phí Linh có duyên đến với truyền hình ngay khi còn rất nhỏ. Từ hồi học mẫu giáo, cô đã cùng các bạn tham gia chương trình Những bông hoa nhỏ để hát, đọc thơ và diễn kịch. Sau đó, cô bé Phí Linh thường được các anh chị phụ trách phường chọn đi hát múa, kể chuyện và dẫn chương trình cho các lễ tổng kết sinh hoạt hè.

Năm học lớp 12, Phí Linh lên hình dẫn chương trình Me Xanh cho VTV2, đây chính là lần đánh dấu cột mốc bắt đầu bước vào con đường trở thành MC chuyên nghiệp của cô nàng. Sau đó, với niềm đam mê với truyền hình, Phí Linh thi đỗ và trở thành sinh viên của trường Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền. Ngoài ra, cô còn từng tốt nghiệp khoá đào tạo MC chuyên nghiệp của trường John Robert Power.

MC Phí Linh từng có cuộc phỏng vấn với John Legend.

Năm 2009, khi còn đang là sinh viên, Phí Linh tham gia cuộc thi Cầu Vồng (chương trình tìm kiếm người dẫn chương trình) và xuất sắc giành ngôi vị Á Quân. Cuộc thi này cũng là “bệ phóng” trong sự nghiệp của cô. Sau đó, Phí Linh về VTV6 cộng tác.

Kể từ đó đến nay, Phí Linh dần khẳng định được tài năng của mình thông qua hàng loạt các chương trình, sự kiện lớn nhỏ. Cô trở thành MC được yêu thích nhất nhì ở VTV. Có thể nói, hiện tại Phí Linh cũng là một trong những MC đắt show nhất miền Bắc.

MC Phí Linh cũng nổi tiếng không kém anh trai kết nghĩa của mình.

Đặc biệt, có 1 điều mà không phải ai cũng biết, Phí Linh chính là người em gái kết nghĩa mà ca sĩ Tuấn Hưng thường xuyên nhắc đến và dành nhiều lời khen ngợi.

Tháng 6/ 2019, Phí Linh chính thức lên xe hoa với BTV Hoàng Linh khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì trước đó cô hoàn toàn giữ kín chuyện tình cảm cá nhân.

Phí Linh lên xe hoa năm 2019.

Được biết, chồng của MC Phí Linh cũng đang công tác tại Đài truyền hình Việt Nam, giữ vị trí Phó trưởng phòng tiếng Anh của VTV4. BTV Hoàng Linh đảm nhiệm nhiều công việc quan trọng của phòng. Ngoài ra, anh còn xuất hiện trong rất nhiều sự kiện quan trọng như đón tiếp Hoàng tử Anh William đến với chương trình Talk Vietnam vào năm 2016.

Hiện tại, Phí Linh và ông xã đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc, êm ấm. Cặp đôi đã có 1 cô con gái nhỏ xinh xắn, rất lanh lợi, hoạt bát.



Nữ MC thường xuyên cập nhật hình ảnh về cuộc sống của gia đình nhỏ lên MXH.

Vẻ xinh đẹp, trẻ trung của MC Phí Linh.

Ảnh: Tổng hợp