Mỹ nam 1m86 lụn bại vì làm bố khi còn năm nhất đại học, sống tạm bợ cùng con gái trong 1 căn phòng chật hẹp

Kim Seung Hyun sinh năm 1981, chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 17 tuổi. Anh nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp xứ Hàn trong những năm cuối thập niên 90 và đầu thập niên 2000 nhờ ngoại hình cực điển trai, thu hút cùng chiều cao ấn tượng 1m86. Trong thời kỳ huy hoàng, Kim Seung Hyun được biết đến với tư cách sao teen đắt giá bậc nhất xứ kim chi, đồng thời là chàng hoàng tử trong mộng của hàng triệu thiếu nữ.

Thế nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi sau khi nam diễn viên bất ngờ tuyên bố có con với bạn gái trong 1 cuộc họp báo hồi năm 2004. “Cái năm tôi mới vào đại học, tôi phát hiện bạn gái mang thai. Và rồi con gái tôi, Soobin, đã ra đời. Giờ bé được 3 tuổi rồi”, Kim Seung Hyun đứng trước phóng viên và tiết lộ sự thật chấn động. Điều đó đồng nghĩa với việc, nam tài tử họ Kim có con đầu lòng khi chỉ mới 20 tuổi và đã giấu nhẹm bí mật này với công chúng trong vòng 3 năm.

Kim Seung Hyun từng là hoàng tử màn ảnh chiếm trọn trái tim của khán giả Hàn. Ảnh: Naver

Ngay sau khi Kim Seung Hyun công bố bí mật động trời, anh đã chính thức lâm vào cảnh hết thời, “lao dốc không phanh” trong sự nghiệp. Anh bị các đài truyền hình, đoàn làm phim hủy bỏ hợp đồng hợp tác. Trong khi đó, người hâm mộ đồng loạt quay lưng với nam diễn viên, đồng thời chỉ trích anh thậm tệ vì đã lừa dối họ suốt 3 năm. Từng là nam ngôi sao đắt giá bậc nhất Kbiz nhưng rồi Kim Seung Hyun đã đánh mất tất cả ánh hào quang và rơi vào bế tắc sau tuyên bố có con vào năm 20 tuổi.

Nam ngôi sao nhớ lại về khoảng thời gian bị giới giải trí quay lưng: “Kể từ cuộc họp báo công bố tin tức có con, tất cả các hoạt động trên truyền hình của tôi đều phải dừng lại. Là 1 ngôi sao tuổi teen nổi tiếng, tôi đã từng nhận được rất nhiều sự chú ý. Nhưng hình ảnh của tôi không còn phù hợp với các chương trình cho giới trẻ nữa kể từ tôi trở thành cha của 1 đứa trẻ”.

Anh lâm cảnh hết thời sau khi xác nhận chuyện có con vào năm nhất đại học. Ảnh: Koreaboo

Từng là ngôi sao nhận thù lao cao ngất ngưởng, được ăn sung mặc sướng nhưng kể từ sau khi thất thế, Kim Seung Hyun bỗng lâm cảnh lao đao tài chính. Suốt giai đoạn từ năm 2004-2017, nam nghệ sĩ 8X đã sống tạm bợ cùng con gái trong 1 căn phòng chật hẹp, thiếu thốn tiện nghi. Thậm chí, vợ cũ còn bỏ anh mà đi vào năm 2015.

Suốt trong giai đoạn gặp khó khăn tài chính, Kim Seung Hyun đã đi tìm nhiều công việc nhất có thể, lao vào cuộc sống bộn bề trang trải cuộc sống, kiếm tiền nuôi con.

Nam diễn viên rơi vào cảnh khó khăn, phải sống trong căn nhà chật hẹp, thiếu thốn tiện nghi sau khi thất thế ở Kbiz. Ảnh: Nate

Vào năm 2017, nam diễn viên bỗng gặp được cơ hội để quay trở lại làng giải trí. Anh nhận được lời mời xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế mang tên Mr. House Husband cùng con gái và đã gật đầu tham gia. Lúc này, con gái Kim Seung Hyun - Soobin, đã lớn khôn và thành thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp. Sau chương trình Mr. House Husband, sự nghiệp nam diễn viên có phần khởi sắc, và anh bắt đầu nhận được những lời mời đóng phim trở lại. Tuy nhiên, những điều tốt đẹp này cũng chẳng kéo dài được lâu. Kể từ năm 2020 đến nay, Kim Seung Hyun lại quay về thời kỳ bị các nhà sản xuất ngó lơ và không nhận được thêm bất kỳ lời mời đóng phim nào nữa. Được biết, anh đã tái hôn với người vợ thứ 2 - Jang Jung Yoon, cách đây 5 năm.

Việc xuất hiện trên show cùng con gái giúp sự nghiệp anh có đôi chút khởi sắc, nhưng tình trạng này cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Ảnh: Naver

Khi chứng kiến tình cảnh khó khăn của Kim Seung Hyun, các thành viên trong gia đình thậm chí đã van xin các nhà sản xuất chiếu cố tới nam diễn viên. Mẹ Kim Seung Hyun không khỏi xót xa: “Con tôi diễn xuất giỏi như thế mà sao không thấy có lời mời đóng phim nào vậy?”. Trong khi đó, bà xã hiện tại của Kim Seung Hyun bày tỏ mong muốn các đạo diễn chú ý tới nam diễn viên hơn: “Làm ơn hãy viết kịch bản phim cho anh ấy với ạ. Chồng tôi diễn xuất rất tốt mà”.

Được biết, hiện Kim Seung Hyun đã chuyển sang làm MC đám cưới sau thời gian dài bị giới giải trí ngó lơ. Xuất hiện trong vai trò mới, nam nghệ sĩ đã có sự chuẩn bị chu đáo và đầu tư nghiêm túc. Hiện tại, anh cũng cảm thấy hài lòng với công việc mới, thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tại các trung tâm tiệc cưới nơi mình làm việc tới công chúng.