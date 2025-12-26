Sao nam đình đám công khai con gái 11 tuổi, visual thế nào mà làm dậy sóng showbiz?

Seo Taiji từng là "ông hoàng Kpop" đời đầu, đạt được rất nhiều thành công với nhóm nhạc Seo Taiji and Boys (có chủ tịch YG Entertainment Yang Hyun Suk). Sau cuộc ly hôn ồn ào với "bà cả Penthouse" Lee Ji Ah, nam ca sĩ tái hôn với nữ diễn viên Lee Eun Sung và sống kín tiếng.

Đến nay, "ông hoàng Kpop" bất ngờ chia sẻ những suy ngẫm về Giáng sinh an lành năm 2025 và hình ảnh con gái của mình. Anh thấy rằng thật khó tin năm 2026 đã đến gần, đồng thời cho biết mặc dù đã sống một năm đầy nỗ lực, anh vẫn cảm thấy tiếc vì không thể mang đến “tin vui” mà người hâm mộ đã chờ đợi từ lâu. Thay vào đó, anh quyết định chia sẻ những cập nhật nhỏ, thường nhật như cùng gia đình xem phim Ngự Trù Của Bạo Chúa và Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt.

Đặc biệt, hình ảnh bé Jeong Dam - con của Seo Taiji bên sao nhí Ellie khiến cư dân mạng vô cùng thích thú, nhanh chóng đứng đầu cổng thông tin Naver ngày 25/12. Con gái "ông hoàng Kpop" giờ đây đã 11 tuổi, vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Với nhan sắc cùng bệ phóng từ bố mẹ, bé Jeong Dam được kỳ vọng sẽ "tấn công" showbiz trong tương lai. Seo Taiji cảm thán về sự trưởng thành của con gái: "Con cứ lớn nhanh quá, tôi cảm thấy chỉ có mình tôi là già đi thôi".

Ảnh: NamuWiki

Seo Taiji gây bão truyền thông khi công bố hình ảnh con gái 11 tuổi. Ảnh: Instagram

Seo Taiji có tên thật là Jeong Hyeon Cheol, sinh năm 1972, là một nghệ sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và nhạc sĩ mang tính biểu tượng, được xem là người đặt nền móng cho Kpop hiện đại và là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất đối với văn hóa đại chúng Hàn Quốc.

Anh ra mắt vào năm 1992 với vai trò thủ lĩnh nhóm Seo Taiji and Boys, tạo nên một “cú sốc văn hóa” khi phá vỡ hoàn toàn khuôn mẫu nhạc pop Hàn thời bấy giờ bằng việc pha trộn hip hop, rap, rock, metal và dance music phương Tây. Thành công của Seo Taiji and Boys không chỉ đến từ doanh số và độ phủ sóng, mà còn từ việc thay đổi tư duy sản xuất, biểu diễn và tiếp nhận âm nhạc tại Hàn Quốc, mở đường cho sự phát triển của cả một thế hệ idol và nghệ sĩ sau này.

Seo Taiji (giữa) là người đặt nền móng cho Kpop hiện đại. Ảnh: NamuWiki

Sau khi nhóm tan rã năm 1996, Seo Taiji tiếp tục sự nghiệp solo với tinh thần nghệ sĩ độc lập, không bị ràng buộc bởi công thức thương mại. Các album solo của "ông hoàng Kpop" cho thấy sự chuyển hướng mạnh mẽ sang alternative rock, nu metal, industrial và electronic, với phong cách âm nhạc ngày càng nặng tính thể nghiệm, gai góc và cá nhân. Anh nổi tiếng với việc tự kiểm soát gần như toàn bộ quá trình sáng tác, sản xuất và định hình hình ảnh, góp phần thúc đẩy tự do sáng tạo trong ngành giải trí Hàn Quốc. Dù không thường xuyên phát hành sản phẩm, mỗi lần Seo Taiji tái xuất đều được xem là một sự kiện lớn, khẳng định vị thế “huyền thoại sống” của anh trong lòng công chúng và giới chuyên môn.

Về đời tư, Seo Taiji từng kết hôn bí mật với nữ diễn viên Lee Ji Ah, tuy nhiên cuộc hôn nhân này chỉ được công bố sau khi cặp đôi ly hôn, tranh chấp tài sản. Năm 2013, Seo Taiji tái hôn với diễn viên Lee Eun Sung kém 16 tuổi. Năm 2014, cặp đôi có con gái đầu lòng, tiếp tục duy trì lối sống riêng tư, hạn chế tối đa việc chia sẻ thông tin cá nhân trước công chúng.

Seo Taiji từng có cuộc hôn nhân bí mật với Lee Ji Ah. Ảnh: Pinterest

Năm 2013, anh tái hôn với nữ diễn viên kém 16 tuổi Lee Eun Sung. Ảnh: Pinterest

Nguồn: Sports Chosun