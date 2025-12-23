Nữ kế toán 27 tuổi mắc ung thư dạ dày, “thủ phạm” là 3 món quen thuộc nhà nào cũng từng để trong tủ lạnh

Câu chuyện đau lòng của một nữ kế toán 27 tuổi, họ Zhang (Bắc Kinh, Trung Quốc) chính là lời cảnh báo rằng: Tủ lạnh không phải là "vạn năng". Chỉ vì bảo quản thực phẩm, thức ăn trong tủ lạnh sai cách mà cô gái trẻ này phải nhận "án tử" ung thư dạ dày giai đoạn 3.

Ảnh minh họa

Cô Zhang kể, mình học hành không xuất sắc, tốt nghiệp xong cũng khó khăn lắm mới tìm được công việc đúng ngành học ở Bắc Kinh. Công ty nhỏ, làm kế toán nhưng kiêm nhiệm nhiều vị trí khác, cũng hay phải đi công tác dù mức thu nhập không cao. Vì vậy, cô luôn cố gắng tiết kiệm nhất có thể.

Thực phẩm chủ yếu được bố mẹ gửi từ quê lên, vừa sạch lại vừa rẻ. Cô Zhang dù bận mấy, tăng ca về muộn cũng cực hiếm khi gọi đồ ăn ngoài. Sống một mình, cô luôn ăn đủ 3 bữa bằng cách nấu một lần nhiều món, lượng nhiều rồi chia hộp bỏ vào tủ lạnh ăn dần.

Thời gian gần đây, cô bỗng cảm thấy mình rất dễ mệt mỏi, người cũng gầy đi trông thấy dù ăn uống như thường. Đặc biệt, rất thường xuyên đau bụng trên, kèm nôn mửa và tiêu chảy. Phân vân nhiều lần, cuối cùng cô Zhang quyết định xin nghỉ nửa ngày đi khám.

Cứ nghĩ rằng mình căng thẳng công việc nên rối loạn tiêu hóa, sự thật khiến cô ngỡ ngàng khi kết quả chẩn đoán là ung thư dạ dày giai đoạn 3. Càng đau xót hơn khi bác sĩ chỉ ra nguyên nhân chính là những món ăn cô cho là lành mạnh mỗi ngày trong tủ lạnh.

3 "thủ phạm" trong tủ lạnh dẫn đến ung thư dạ dày

Bác sĩ điều trị của cô Zhang nhấn mạnh, tủ lạnh chỉ giúp làm chậm quá trình hư hỏng chứ không thể ngăn chặn hoàn toàn vi khuẩn và độc tố phát triển. Thông qua lời kể về lối sống, ác sĩ phát hiện 3 "thủ phạm" gây ung thư cho cô nấp ngay trong tủ lạnh. Đáng lo là nó cũng rất quen thuộc với các gia đình.

Rau lá xanh nấu chín để qua đêm

Ảnh minh họa

Rau xanh chứa nitrat tự nhiên. Khi bị nấu chín và để lâu trong ngăn mát, chúng sẽ tạo ra nitrit. Theo ông Wang Silu, thanh tra an toàn thực phẩm cấp cao quốc gia Trung Quốc, chất này khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành nitrosamine làm tăng nguy cơ ung thư. Đặc biệt với rau bina, hàm lượng nitrit có thể vượt ngưỡng an toàn chỉ sau 16 giờ bảo quản lạnh. Trong khi, cô Zhang rất thích ăn rau bina xào.

Cơm nguội bảo quản lạnh nhiều ngày

Bác sĩ Shen Lin, phó giám đốc Bệnh viện Ung thư Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) cảnh báo, thực phẩm chính như cơm, bún, mì để lâu trong môi trường ẩm của tủ lạnh rất dễ bị biến chất và sản sinh nấm mốc. Các loại nấm này tạo ra độc tố aflatoxin cực độc có khả năng phá hủy DNA và gây tổn thương trực tiếp lên niêm mạc dạ dày. Việc ăn tinh bột biến chất thường xuyên sẽ hình thành các ổ viêm mãn tính, từ đó trực tiếp thúc đẩy tế bào ung thư phát triển.

Các loại hạt và ngũ cốc để trong tủ lạnh

Ảnh minh họa

Cô Zhang thường mua các loại hạt, ngũ cốc với lượng lớn cho rẻ rồi cất trong ngăn mát. Nhưng thực tế, Wang Silu nhấn mạnh rằng môi trường tủ lạnh không thích hợp để bảo quản chúng. Việc này khiến chúng nhanh ẩm ướt và mọc mầm, nấm mốc. Từ đó sinh ra độc tố, đặc biệt là chất gây ung thư aflatoxin - độc gấp 68 lần asen. Chất này bám chặt vào tế bào, gây tổn thương DNA và dẫn đến những thay đổi ác tính trong cấu trúc dạ dày khi ăn phải, ngay cả khi đã loại bỏ phần mốc.

Về phần cô Zhang, cô rất hối hận vì sự thiếu hiểu biết và tiết kiệm sai cách của mình suốt nhiều năm. Hiện tại cô đang chiến đấu từng ngày để giành giật sự sống tại Bệnh viện Ung thư Đại học Bắc Kinh.