Theo thông tin từ Saostar, một vụ việc gây chấn động làng giải trí Nhật Bản vừa xảy ra khi Fujisaki Azu - nữ thần tượng 17 tuổi thuộc nhóm HEROINES Kenkyuusei bị buộc rời nhóm chỉ vì một bức ảnh tưởng chừng vô hại.

Câu chuyện bắt đầu khi Fujisaki Azu đăng tải lên mạng xã hội X (Twitter) một bức ảnh chụp đồ uống và đồ ăn vặt khi đi xem phim. Tuy nhiên, người hâm mộ tinh ý phát hiện trên bề mặt cốc nhựa phản chiếu khuôn mặt của một người đàn ông, được cho là bạn trai của cô. Chỉ trong vài giờ, hình ảnh lan truyền rộng rãi và trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội Nhật Bản. Dù không có bằng chứng xác thực, nhiều khán giả cho rằng Fujisaki Azu đã vi phạm "quy tắc cấm hẹn hò" - một điều cấm kỵ trong ngành thần tượng Nhật.

Nữ idol 17 tuổi mất sự nghiệp vì "lộ" ảnh bạn trai qua chiếc ly nước. Ảnh: @nani_nani_.

Ngày 4/11, công ty quản lý thông báo trên tài khoản chính thức của nhóm rằng Fujisaki đã bị sa thải vì "vi phạm nghiêm trọng quy định", theo SCMP.

Tài khoản cá nhân của cô cũng bị xóa. Trước khi bị gỡ, cô được cho là đã xin lỗi vì "làm tổn thương người hâm mộ, các thành viên trong nhóm và những người liên quan".

Dù công ty không nêu rõ cô vi phạm điều gì, nhiều bình luận cho rằng Fujisaki đã phạm vào "luật bất thành văn" cấm idol hẹn hò - một quy tắc lâu nay trong ngành giải trí Nhật Bản.

Giới idol thường được xây dựng hình ảnh "trong sáng", trở thành đối tượng lý tưởng trong mắt fan, đặc biệt là fan nam. Việc công khai yêu đương được xem là rủi ro vì có thể khiến fan quay lưng và làm giảm giá trị thương mại của idol.

Fujisaki Azu gia nhập HEROINES Kenkyuusei vào tháng 4/2025 và nhanh chóng gây ấn tượng nhờ tính cách tươi sáng cùng phong cách biểu diễn dễ thương. Chỉ sau bảy tháng, cô đã có một lượng fan đáng kể. Tuy nhiên, sự nghiệp vừa chớm nở của nữ ca sĩ trẻ đã kết thúc chóng vánh. Theo truyền thông Nhật, cô sẽ bị đình chỉ mọi hoạt động cho đến khi chính thức "tốt nghiệp" vào tháng 3/2026.

Bề mặt cốc nhựa phản chiếu khuôn mặt của một người đàn ông, được cho là bạn trai của cô. Ảnh: Saostar.

Vụ việc khiến dư luận Nhật Bản chia thành hai luồng ý kiến.

Theo Tạp chí Tri thức, một người đặt câu hỏi: "Lệnh cấm idol hẹn hò chẳng phải đã lỗi thời rồi sao? Fan cũng đâu thể yêu idol ngoài đời, vậy tại sao họ không được yêu đương?". Người khác bình luận: "Cô bé cũng thật thà đấy chứ, hoàn toàn có thể nói bóng đó là anh trai".

Nhưng cũng có người ủng hộ quyết định của công ty: "Nếu hợp đồng ghi rõ cấm hẹn hò thì cô ấy đã vi phạm và bị sa thải là đúng. Idol có thể là sản phẩm của một ngành công nghiệp có vấn đề, nhưng đã ký thì phải tuân theo".

Một tài khoản khác lý giải vì sao công ty hành động nhanh chóng: "Cô ấy thuộc nhóm idol underground, sống nhờ lượng fan nam trung thành. Công ty không thể để mất họ".

Dù vậy, nhiều người hâm mộ vẫn bày tỏ cảm thông với cô gái 17 tuổi, mong rằng Azu sẽ có cơ hội trở lại trong tương lai, có thể là ở một con đường âm nhạc tự do hơn, thoát khỏi những ràng buộc khắc nghiệt của hệ thống idol Nhật Bản.