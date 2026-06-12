"Nữ hoàng World Cup" trả thù chồng ngoại tình bằng một chiếc váy: Mỹ nhân đẹp nhất thế giới không có thời gian để ăn mặc chán đời

World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh bằng một lễ khai mạc hoành tráng tại sân vận động huyền thoại Estadio Azteca ở Mexico City. Giữa một dàn nghệ sĩ đình đám quy tụ về chương trình, mọi ánh nhìn và ống kính truyền thông một lần nữa lại đổ dồn về phía Shakira khi cô xuất hiện đầy quyền lực ở phần cao trào cuối cùng của buổi lễ. Sau hơn hai thập kỷ gắn bó với các kỳ đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh, giọng ca người Colombia tiếp tục chứng minh vị thế bất bại của mình.

Giữa một "biển" vũ công hùng hậu trên sân cỏ, Shakira vẫn hoàn toàn chiếm trọn spotlight nhờ bộ trang phục mang đậm cảm hứng thể thao được nhà mốt Off-White thiết kế riêng, khéo léo phô diễn vóc dáng săn chắc, bốc lửa ở ngưỡng tuổi cận kề 50. Theo tiết lộ từ thương hiệu thời trang nước Ý, bộ cánh này là một tuyệt phẩm may đo cao cấp có sự nhúng tay của chính chủ. Stylist của Shakira là Nicolas Bru đã mang những món đồ cá nhân của nữ ca sĩ vào tận studio thiết kế để trực tiếp tham gia định hình định hướng sáng tạo, giúp trang phục vừa mang linh hồn của hãng, vừa đậm cái tôi của cô.

Lớp đầu tiên của outfit là một chiếc bodysuit cổ lọ dáng ôm sát mang sắc vàng neon rực rỡ đến lóa mắt. Bản thân Shakira vốn đã trung thành với những thiết kế một mảnh suốt nhiều năm qua, bao gồm cả chuyến lưu diễn thế giới "Las Mujeres Ya No Lloran" vào năm ngoái, nên cô thừa hiểu phom dáng này sẽ giúp mình hoàn toàn thoải mái bung xõa trước những vũ đạo đòi hỏi kỹ thuật giải phóng hình thể cực cao.

Sự quyến rũ được nhân lên gấp bội nhờ những đường cut-out với đủ mọi hình dáng độc đáo, tạo thêm chiều sâu hút mắt cho phần ngực và thân áo bó sát, kết hợp cùng đôi găng tay opera hở ngón cắt xẻ đầy phá cách.

Điểm nhấn đắt giá nhất giúp Shakira kết nối hoàn hảo với tinh thần thể thao chính là chiếc chân váy ngắn bất đối xứng phía ngoài, được biến tấu sáng tạo hoàn toàn từ những chiếc áo đấu bóng đá mang sắc trắng, tím oải hương và vàng bơ ngọt ngào. Khi những cơn gió lộng thổi qua sân vận động Mexico City, tà váy tung bay đã để lộ dòng chữ "We Are Ready" được in đầy táo bạo. Chi tiết này chính là lời hồi đáp đầy kiêu hãnh cho đoạn mở đầu MV "Dai Dai", nơi các huyền thoại bóng đá thế giới đồng thanh gọi tên cô: "Shakira, chúng tôi đã sẵn sàng".

Nhìn hào quang rực rỡ của cô ở hiện tại, công chúng đều hiểu rằng đây chính là cái kết ngọt ngào nhất cho chuỗi ngày thăng hoa hậu đổ vỡ - hành trình mà cô chọn cách "trả thù" người chồng phản bội bằng âm nhạc và một tư duy thời trang đỉnh cao.

"Chiếc váy trả thù" tại Cannes: Khi lịch sử của Công nương Diana lặp lại

Pha lội ngược dòng ngoạn mục của Shakira thực chất đã được nhen nhóm từ giữa năm 2022, ngay sau khi vụ ngoại tình của danh thủ Gerard Piqué bị phanh phui. Cặp đôi vàng của làng giải trí và bóng đá thế giới chính thức đường ai nấy đi sau 12 năm gắn bó vì nam cầu thủ lừa dối cô để qua lại với một nữ sinh viên 20 tuổi. Thay vì trốn tránh truyền thông và chìm đắm trong đau khổ, Shakira chọn cách xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 75 trong một diện mạo không thể quyền lực hơn.

Bước lên thảm đỏ buổi công chiếu bộ phim Elvis, nữ ca sĩ chiếm trọn spotlight khi diện chiếc váy đen cúp ngực, xẻ đùi cực kỳ gợi cảm của nhà mốt Mônot có giá gần 1.800 USD. Cô phối thiết kế này cùng vòng cổ kim cương và đôi găng tay đen xuyên thấu dài qua khuỷu tay, liên tục nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính.

Các trang tin lập tức nhận định trang phục của Shakira có quá nhiều điểm tương đồng với "chiếc váy trả thù" (Revenge Dress) huyền thoại của Công nương Diana vào năm 1994 - thời điểm Thái tử Charles thừa nhận ngoại tình trên sóng truyền hình. Sự tự do và kiêu hãnh mà Lady Di cảm nhận được khi khoác lên mình chiếc váy đen táo bạo năm xưa cũng chính là thông điệp mà Shakira muốn gửi đến Piqué. Chiếc váy như một lời tuyên ngôn đanh thép rằng anh đã đánh mất một người phụ nữ tuyệt vời và lộng lẫy đến nhường nào.

Vogue nhận định: Shakira không có thời gian cho những tạo hình nhàm chán

Kể từ cột mốc Cannes đó, phong cách thời trang của Nữ hoàng nhạc Latin liên tục được các tạp chí lớn săn đón. Tạp chí Vogue từng khẳng định trong một bài viết rằng trang phục của Shakira không biết nói dối và cô đang nâng tầm cuộc chơi thời trang của mình lên một đẳng cấp hoàn toàn mới. Vẫn giữ DNA quyến rũ vốn có, nhưng Shakira đã biến tủ đồ của một người phụ nữ độc thân trở nên gai góc, táo bạo hơn.

Nữ hoàng World Cup được coi là ngôi sao khéo léo truyền tải thông điệp thông qua thời trang. Trước đó, trong chiến dịch mùa Giáng sinh của Burberry năm 2022, Shakira chọn trang phục xuyên thấu có đính hạt cườm giúp tôn lên ba vòng gợi cảm của nữ ca sĩ. Trong chiến dịch này, Shakira cột tóc cao, trang điểm nhấn vào đôi mắt và dùng phụ kiện túi xách nhỏ đi kèm. Hình ảnh này của Shakira như khẳng định cô đã sẵn sàng trở lại với cuộc sống bình thường và không bị chuyện tình cảm tác động.

Trong MV BZRP Music Sessions #53 - ca khúc chứa nhiều ngôn từ miêu tả về sự phụ bạc của Pique, Shakira mặc áo bralette ren cùng quần lụa màu hồng. Cô dùng áo sơ mi in hình dây xích để tạo điểm nhấn và giúp bộ trang phục trở nên kín đáo hơn. Dù chưa từng lên tiếng, giới chuyên môn cho rằng Shakira chọn áo sơ mi có hình dây xích nhằm miêu tả về mối quan hệ ràng buộc, khó giải thoát của Shakira và Pique

Đỉnh cao của sự châm biếm phải kể đến lần cô xuất hiện tại show diễn Haute Couture của Viktor & Rolf. Diện chiếc trench coat màu trắng mang chữ "NO" khổng lồ được thiết kế 3D choán hết phần ngực, Shakira lập tiếp biến mình thành tâm điểm của truyền thông và các bức ảnh chế trên mạng xã hội như một lời từ chối thẳng thừng, đầy tính nghệ thuật hướng về phía quá khứ.

Mỹ nhân đẹp nhất thế giới và hào quang bất bại

Sự thay đổi ngoạn mục trong phong cách ăn mặc đã giúp Shakira liên tục gặt hái những quả ngọt truyền thông. Năm 2025, cô xuất sắc lọt vào danh sách "50 người đẹp nhất thế giới" do tạp chí People en Español công bố.

Để rồi đến hôm nay, tại lễ khai mạc World Cup 2026, thế giới lại một lần nữa phải nghiêng mình trước một Shakira tràn đầy năng lượng, trẻ trung và bản lĩnh. Cuộc hôn nhân 12 năm có thể đã sụp đổ, nhưng nhan sắc và sự nghiệp của Shakira thì không. Bằng cách biến nỗi đau thành chất liệu cho thời trang và âm nhạc, cô chứng minh một chân lý rằng khi bạn là mỹ nhân đẹp nhất thế giới, bạn bận rộn tỏa sáng và không có thời gian để ăn mặc chán!

Ảnh: Getty Images, Internet