Mở điện thoại cũ của chồng sau 4 năm, tôi "ngã quỵ" trước bí mật không phải ngoại tình nhưng khiến cuộc hôn nhân hóa thành trò đùa

Vợ chồng tôi cưới nhau năm 2022, đúng lúc giá nhà đất tại Hà Nội đang neo ở mức cao chót vót. Để mua được căn chung cư hiện tại, chúng tôi đã phải vay ngân hàng gần 1,5 tỷ đồng. Suốt 4 năm, áp lực lãi suất như một tảng đá đè nặng lên vai tôi.

Tôi trở thành người đàn bà "keo kiệt" trong mắt bạn bè. Tôi không dùng mỹ phẩm đắt tiền, không đi du lịch, ngay cả bộ quần áo mới cho con cũng phải đợi đến mùa giảm giá. Chồng tôi cũng rất hưởng ứng lối sống này. Anh đi chiếc xe cũ từ thời sinh viên, điện thoại vỡ kính cũng không thay. Mỗi lần tôi than thở về tiền nong, anh lại xoa đầu tôi bảo: "Cố gắng em ạ, trả nợ xong nhà rồi mình sống bù sau" . Tôi thương anh vất vả, chẳng bao giờ mảy may nghi ngờ khi mỗi tháng anh chỉ đưa cho vợ đúng 10 triệu đồng với lý do: "Công ty dạo này khó khăn, thưởng dự án bị cắt hết rồi" .

Chuyện sẽ mãi là bí mật nếu chủ nhật vừa rồi, con trai tôi không vô tình lôi chiếc điện thoại cũ của bố trong hốc tủ ra đòi xem phim hoạt hình. Vì máy cũ, mật khẩu vẫn là ngày cưới của hai đứa nên tôi dễ dàng mở máy.

(Ảnh minh họa)

Vào mục ảnh để xóa bớt dữ liệu cho máy nhẹ hơn, tay tôi bỗng khựng lại. Hiện lên trước mắt tôi là hàng loạt ảnh chụp các bản Hợp đồng đặt cọc đất và sổ đỏ đứng tên anh chung với một vài người bạn từ cuối năm 2023. Địa điểm đất lại chính là những khu vực mà trước đây tôi từng bàn với anh là nên đầu tư nhưng anh gạt đi: "Vùng ấy toàn sình lầy, tiền đâu mà mua" .

Kinh khủng hơn, tôi thấy những tin nhắn chuyển khoản hoa hồng môi giới bất động sản lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi đợt. Tất cả số tiền đó không hề chảy về tài khoản chung của hai vợ chồng, mà được chuyển thẳng vào một số tài khoản lạ. Lần theo số tài khoản ấy trong danh bạ, tôi bàng hoàng nhận ra đó là tài khoản của mẹ chồng tôi.

Đêm đó, tôi ngồi đối diện chồnh với chiếc điện thoại trên bàn. Sau phút giây lúng túng, anh không hề hối lỗi mà thản nhiên buông một câu khiến tôi chết lặng:

"Anh làm thế cũng là để tích lũy cho tương lai. Tính em thì hoang phí, đưa tiền cho em thì chắc giờ này chẳng còn đồng nào. Anh gửi mẹ giữ hộ để sau này có việc lớn mà dùng" .

"Hoang phí?" – Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào tim tôi. Suốt 4 năm tôi không dám mua một chiếc váy mới, tôi thắt lưng buộc bụng để trả nợ cho căn nhà mà cả hai đang ở, vậy mà anh gọi đó là "hoang phí"? Trong khi tôi mất ngủ vì nợ nần, anh bình thản đứng tên những mảnh đất trị giá hàng tỷ đồng. Anh coi tôi như một người dưng, một người bạn cùng phòng không đáng tin cậy để anh phải đề phòng và "giấu của".d

Sự lừa dối về tài chính đôi khi còn tàn khốc hơn cả ngoại tình. Ngoại tình là phút yếu lòng của cảm xúc, còn sự che giấu này là một sự tính toán máu lạnh, có lộ trình suốt 4 năm trời. Anh đã để tôi sống trong cảnh khổ cực, tằn tiện, trong khi chính anh đang sở hữu một gia sản mà chúng tôi có thể trả hết nợ nhà trong một nốt nhạc.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, thấy xa lạ đến cùng cực. Anh có thể là một người con hiếu thảo khi gửi tiền cho mẹ, có thể là một người biết lo xa cho tương lai, nhưng anh chắc chắn không phải là một người chồng đúng nghĩa. Bởi trong một cuộc hôn nhân, nếu không có sự thành thật và đồng lòng, thì mọi khối tài sản ngoài kia cũng chỉ là những mảnh giấy vô tri.

Tôi quyết định ly thân. Không phải vì tôi tham lam số tiền kia, mà vì tôi không thể tiếp tục chung sống với người đã biến 4 năm thanh xuân và sự hy sinh của tôi thành một trò đùa rẻ tiền.