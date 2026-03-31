Trưa ngày 31/3, tay vợt nữ số một thế giới Anna Leigh Waters đã chính thức đặt chân đến Việt Nam, chuẩn bị cho hành trình tại giải PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026.

Xuất hiện tại sảnh đến sân bay Nội Bài trong trang phục thể thao năng động, Anna Leigh Waters ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ ngoài rạng rỡ và nụ cười tươi tắn. Dù vừa trải qua chuyến bay dài, "nữ hoàng Pickleball" vẫn giữ được thần thái rạng ngời, chứng minh đẳng cấp của một ngôi sao pickleball thế giới.

Anna Leigh Waters có mặt tại Hà Nội đánh dấu một cột mốc quan trọng. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, tay vợt 19 tuổi này thi đấu chính thức tại một giải đấu bên ngoài nước Mỹ. Với bảng thành tích đồ sộ gồm 181 danh hiệu PPA và 41 lần lập "Triple Crown", sự hiện diện của cô nàng có biệt danh Anna Thu Thuỷ giúp PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế.

Tại giải đấu lần này, Waters sẽ tham gia tranh tài ở nội dung đôi nữ cùng Anna Bright và đôi nam nữ kết hợp với Ben Johns. Sức hút của bộ đôi số một thế giới đã giúp giải đấu đạt con số đăng ký kỷ lục với gần 700 vận động viên tham gia tranh tài.

Giải PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 1/4 đến 5/4 tại Cung Điền kinh trong nhà Mỹ Đình. Đây là năm đầu tiên kết quả tại Việt Nam được tính điểm trực tiếp vào bảng xếp hạng thế giới của hệ thống Carvana PPA Tour, mở ra cơ hội lớn cho các vận động viên châu Á.